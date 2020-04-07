Вся информация будет анонимной, утверждают в компании.

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Facebook объявил, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса.

Компания будет собирать данные о местоположения пользователей. С помощью них можно:

Высчитать вероятность, с которой люди в одном районе вступят в контакт друг с другом;

Узнать тенденции движения в регионах: где люди находятся чаще всего и какие места они посещают;



Составить индекс социальной связанности между районами и прогнозировать вероятность распространения вируса.



В компании утверждают, что не будут отслеживать перемещения конкретных людей, а вся переданная исследователям информация будет анонимной.

На карте показан индекс социальной связанности: как регионы США связаны с Ист-Виллидж, штат Нью-Йорк Изображение Facebook

Марк Цукерберг заявил, что систему внедрят в США на текущей неделе. Если проект будет успешным, то его расширят и на другие страны.

Исследователи и чиновники здравоохранения считают, что данные могут помочь определить, как распределять ресурсы здравоохранения, например, аппараты ИВЛ, где ужесточать карантин, а какие округа могут безопасно вернуться к работе.