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Технологии
Алексей Боржонов
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Facebook будет собирать геоданные пользователей для борьбы с Covid-19 и передавать их исследователям Материал редакции

Вся информация будет анонимной, утверждают в компании.

6 комментариев
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Facebook объявил, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса.

Компания будет собирать данные о местоположения пользователей. С помощью них можно:

  • Высчитать вероятность, с которой люди в одном районе вступят в контакт друг с другом;
  • Узнать тенденции движения в регионах: где люди находятся чаще всего и какие места они посещают;
  • Составить индекс социальной связанности между районами и прогнозировать вероятность распространения вируса.

В компании утверждают, что не будут отслеживать перемещения конкретных людей, а вся переданная исследователям информация будет анонимной.

На карте показан индекс социальной связанности: как регионы США связаны с Ист-Виллидж, штат Нью-Йорк Изображение Facebook 

Марк Цукерберг заявил, что систему внедрят в США на текущей неделе. Если проект будет успешным, то его расширят и на другие страны.

Исследователи и чиновники здравоохранения считают, что данные могут помочь определить, как распределять ресурсы здравоохранения, например, аппараты ИВЛ, где ужесточать карантин, а какие округа могут безопасно вернуться к работе.

В августе 2019 года стало известно, что Facebook передавал третьим лицам доступ к аудиосообщениям в Messenger. Компания не предупреждала пользователей об этом.

#новости #covid19 #facebook

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6 комментариев
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Денис Файзулин

13

Данные будут анонимными

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Бесплатный щит

7

Когда 5 минут не собирал пользовательские данные

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Действительный дебаркадер

0

А до этого они эти данные не собирали и никому не передавали 😏

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Элементарный пришелец

0

Ну ладно

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Театральный калькулятор

0

Опять сольют

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Сергей Лукин

0

Компания из демократических США собирает геоданные юзеров для "борьбы с вирусом", а правительство тоталитарного Ирана делает то же самое для "слежки за юзерами".
https://tjournal.ru/news/150184-zapushchennoe-iranskimi-vlastyami-prilozhenie-dlya-diagnostiki-koronavirusa-sledit-za-peredvizheniyami-millionov-grazhdan
🤔 

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