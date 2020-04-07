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Вся информация будет анонимной, утверждают в компании.
Facebook объявил, что запускает новые инструменты, которые помогут исследователям в борьбе с пандемией коронавируса.
Компания будет собирать данные о местоположения пользователей. С помощью них можно:
В компании утверждают, что не будут отслеживать перемещения конкретных людей, а вся переданная исследователям информация будет анонимной.
Марк Цукерберг заявил, что систему внедрят в США на текущей неделе. Если проект будет успешным, то его расширят и на другие страны.
В августе 2019 года стало известно, что Facebook передавал третьим лицам доступ к аудиосообщениям в Messenger. Компания не предупреждала пользователей об этом.
Компания из демократических США собирает геоданные юзеров для "борьбы с вирусом", а правительство тоталитарного Ирана делает то же самое для "слежки за юзерами".
https://tjournal.ru/news/150184-zapushchennoe-iranskimi-vlastyami-prilozhenie-dlya-diagnostiki-koronavirusa-sledit-za-peredvizheniyami-millionov-grazhdan
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