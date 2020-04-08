Прямой эфир
С фото-дневниками и чек-инами настроений друг друга.
Facebook запустила экспериментальный проект социальной сети и мессенджера Tuned для влюблённых пар. Его основными отличиями является новостная лента для двоих с возможностью поделиться настроением, обменяться музыкой и создать цифровой фотоальбом. На приложение обратил внимание сайт The Information.
Для обмена музыкой к сервису достаточно привязать Spotify-аккаунт. Кроме этого, пары могут присылать друг другу фото, заметки, карточки и голосовые сообщения, а также кастомизированные стикеры и реакции. Tuned позиционируют как соцсеть, позволяющую создать «интимное пространство для влюблённых».
Сервис доступен бесплатно, но пока только для iOS. Для регистрации в нём не нужен Facebook-аккаунт, однако данные пользователей регулируются пользовательским соглашением Фейсбука — их могут использовать для таргетинга рекламы.
Tuned запустили в экспериментальном режиме в рамках программы NPE (The New Product Experimentation), которую Facebook представила летом 2019 года. Одним из первых проектов команды стало приложение Whale для создания мемов и похожий на Pinterest сервис. Однако ни один из них пока не получил поддержку от Фейсбука.
А когда-то это называлось совместный аккаунт
В данном случае у них общая голова, что сказывается на мыслительном процессе не очень хорошо
В российском аппсторе нет пока. Так бы оценил
Я мог бы быть твоей второй половинкой, но у меня дешёвый андроид...
Печально.
Но у меня два телефона на это случай есть, так что по-привычке одному придётся всё делать
А потом слив дохулиарда интимных фоток этих парочек
Домашнее видео надо)
А после разрыва отношений что будет?
А ирл теперь уже поговорить нельзя?
Ах да, карантин же на всю жизнь
«Я сегодня такой клёвый мемас видел, сейчас сценкой покажу. А потом ещё новую песню спою»
Понимаю, что кому-то это надо, но как же мерзотно-то: общие новости, общая музыка, общие фотки. Потом чо, общие трусы и зубная щетка? Я хочу в отношениях обмениваться, а не сливаться, блять.
Только потянулся скачивать , как рука дрогнула после информации о том что только на IOS.