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Технологии
Дамир Камалетдинов
1141

Facebook запустила социальную сеть Tuned для влюблённых пар Материал редакции

С фото-дневниками и чек-инами настроений друг друга.

28 комментариев
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Facebook запустила экспериментальный проект социальной сети и мессенджера Tuned для влюблённых пар. Его основными отличиями является новостная лента для двоих с возможностью поделиться настроением, обменяться музыкой и создать цифровой фотоальбом. На приложение обратил внимание сайт The Information.

Для обмена музыкой к сервису достаточно привязать Spotify-аккаунт. Кроме этого, пары могут присылать друг другу фото, заметки, карточки и голосовые сообщения, а также кастомизированные стикеры и реакции. Tuned позиционируют как соцсеть, позволяющую создать «интимное пространство для влюблённых».

Сервис доступен бесплатно, но пока только для iOS. Для регистрации в нём не нужен Facebook-аккаунт, однако данные пользователей регулируются пользовательским соглашением Фейсбука — их могут использовать для таргетинга рекламы.

Tuned запустили в экспериментальном режиме в рамках программы NPE (The New Product Experimentation), которую Facebook представила летом 2019 года. Одним из первых проектов команды стало приложение Whale для создания мемов и похожий на Pinterest сервис. Однако ни один из них пока не получил поддержку от Фейсбука.

#сервисы #соцсети #новости #фейсбук

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28 комментариев
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Jenyok

11

Лучше бы порносайт сделали 

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Майя Алсеитова

7

А когда-то это называлось совместный аккаунт

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andorus

Майя
4

Если она не растёт из его живота, то по-другому это все не объяснить 

Ответить

Майя Алсеитова

andorus
0

В данном случае у них общая голова, что сказывается на мыслительном процессе не очень хорошо

Ответить

Явный парфюмер

4

Давайте хикканы, используйте два своих акка, что бы оценить эту новинку, почувствуйте своё одиночество.

Ответить

Alex Slobodskikh

Явный
0

В российском аппсторе нет пока. Так бы оценил

Ответить

Уютный Багажник

Alex
0

Я мог бы быть твоей второй половинкой, но у меня дешёвый андроид...

Ответить

Alex Slobodskikh

Уютный
0

Печально.
Но у меня два телефона на это случай есть, так что по-привычке одному придётся всё делать

Ответить

Уютный Багажник

Alex
0

Ну ладно. Надеюсь тебе там будет весело без меня. 

😢

Ответить

Дамир Камалетдинов

3

Это самое ужасное изобретение, которое я видел

Ответить

Kyler

Дамир
1

"Я видел некоторое дерьмо"

Ответить

Майя Алсеитова

Kyler
0

Как жаль что нет опции «развидеть некоторое дерьмо»

Ответить

Vladimir

2

А потом слив дохулиарда интимных фоток этих парочек 

Ответить

Майя Алсеитова

Vladimir
0

Домашнее видео надо)

Ответить

Vladimir

Майя
0

Парочки же в разных местах, только соло порно тогда 

Ответить

Nikita Zubkov

0

А после разрыва отношений что будет?

Ответить

Kyler

Nikita
1

Будут решать по суду с кем останется аккаунт

Ответить

Nikita Zubkov

Kyler
2

Один заберет аккаунт, другой будет алименты платить.

Ответить

Людской чувак

Nikita
0
Ответить

the art of гепард

0

что-то такое сразу представилось

Ответить

Andre Macareno

0

А ирл теперь уже поговорить нельзя?
Ах да, карантин же на всю жизнь

Ответить

Явный парфюмер

Andre
0

Может изо рта у влюбленных воняет, и сделать с этим ничего нельзя.

Ответить

Сергей Лещина

Andre
0

«Я сегодня такой клёвый мемас видел, сейчас сценкой покажу. А потом ещё новую песню спою»

Ответить

Andre Macareno

Сергей
0

Ну, это можно и на экране телефона показать и кинуть в лс, да...

Ответить

ouxen

0

RIP

Ответить

Просто Тимуррр

0

Понимаю, что кому-то это надо, но как же мерзотно-то: общие новости, общая музыка, общие фотки. Потом чо, общие трусы и зубная щетка? Я хочу в отношениях обмениваться, а не сливаться, блять.

Ответить

Nikita Zubkov

Просто
0

Не нравится, не пользуйся. В чем проблема?

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Konstantin Gavrilov

0

Только потянулся скачивать , как рука дрогнула после информации о том что только на IOS.

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