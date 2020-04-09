 Microsoft: после пандемии Covid-19 многие продолжат работать удалённо вместо возвращения в офисы

В компании считают, что сейчас рабочие привычки многих людей меняются раз и навсегда.

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Многие работники не вернутся в офисы после пандемии Covid-19, а продолжат работать удалённо. Они начали понимать, что эффективно работать можно и без личных встреч, а дистанционная работа позволяет выбирать более гибкий график. Об этом говорится в аналитическом отчёте Microsoft о тенденциях рынка труда.

В компании пришли к выводу, что вынужденный переход на удалённую работу доказал людям эффективность взаимодействия на расстоянии. В качестве примера компания привела данные по использованию корпоративного мессенджера Teams в Китае. Даже после снятия карантина в стране ежедневное количество пользователей платформы осталось вдвое выше по сравнению с концом января 2020 года, и каждую неделю продолжает расти.

По мнению аналитиков Microsoft, дистанционная работа позволила многим сотрудникам выбрать более удобный график. В период с 1 по 31 марта компания зафиксировала, что средний интервал между первым и последним использованием Teams в течение дня вырос более чем на час.

При этом в Microsoft обнаружили, что пользователям всё равно требуется зрительный контакт с коллегами. После перехода на удалённую работу включать видео на собраниях в Teams стали в два раза чаще, чем до этого, а количество видеозвонков в марте 2020 года увеличилось на тысячу процентов.

Чаще всего функцию используют в Норвегии и Нидерландах — там с видео звонят в 60% случаев. Австралийцы общаются по видеосвязи на 57% встреч, жители Италии — в 53%, Чили — 52%, а Швейцарии — 51%. Реже всего видеозвонки используют в Индии (22%), Сингапуре (26%), ЮАР (36%), Франции (37%) и Японии (37%).

В Microsoft также считают, что удалённая работа позволила сэкономить деньги на проведении крупных конференций. В качестве примера привели компанию Nuance, которая должна была провести крупное мероприятие в Монреале, но в итоге перевела его в виртуальный режим. Это позволило избежать трат в размере 700 тысяч долларов.

Для сбора данных Microsoft использовала Microsoft Graph — инструмент, который собирает обезличенную информацию об использовании пакета Microsoft 365. Благодаря этим данным компания отслеживает мировые тренды продуктивности.

9 апреля Microsoft также объявила об инвестициях в размере 20 миллионов долларов в борьбу с Covid-19 с помощью искусственного интеллекта. Как рассказали TJ в компании, в рамках программы «AI for Health» Microsoft предоставит некоммерческим организациям и учёным доступ к инструментам машинного обучения, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам для поисков средств борьбы с коронавирусом.

Инструменты предлагают использовать в пяти основных направлениях: