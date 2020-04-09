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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft: после пандемии Covid-19 многие продолжат работать удалённо вместо возвращения в офисы Материал редакции

В компании считают, что сейчас рабочие привычки многих людей меняются раз и навсегда.

19 комментариев
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Многие работники не вернутся в офисы после пандемии Covid-19, а продолжат работать удалённо. Они начали понимать, что эффективно работать можно и без личных встреч, а дистанционная работа позволяет выбирать более гибкий график. Об этом говорится в аналитическом отчёте Microsoft о тенденциях рынка труда.

В компании пришли к выводу, что вынужденный переход на удалённую работу доказал людям эффективность взаимодействия на расстоянии. В качестве примера компания привела данные по использованию корпоративного мессенджера Teams в Китае. Даже после снятия карантина в стране ежедневное количество пользователей платформы осталось вдвое выше по сравнению с концом января 2020 года, и каждую неделю продолжает расти.

По мнению аналитиков Microsoft, дистанционная работа позволила многим сотрудникам выбрать более удобный график. В период с 1 по 31 марта компания зафиксировала, что средний интервал между первым и последним использованием Teams в течение дня вырос более чем на час.

При этом в Microsoft обнаружили, что пользователям всё равно требуется зрительный контакт с коллегами. После перехода на удалённую работу включать видео на собраниях в Teams стали в два раза чаще, чем до этого, а количество видеозвонков в марте 2020 года увеличилось на тысячу процентов.

Чаще всего функцию используют в Норвегии и Нидерландах — там с видео звонят в 60% случаев. Австралийцы общаются по видеосвязи на 57% встреч, жители Италии — в 53%, Чили — 52%, а Швейцарии — 51%. Реже всего видеозвонки используют в Индии (22%), Сингапуре (26%), ЮАР (36%), Франции (37%) и Японии (37%).

В Microsoft также считают, что удалённая работа позволила сэкономить деньги на проведении крупных конференций. В качестве примера привели компанию Nuance, которая должна была провести крупное мероприятие в Монреале, но в итоге перевела его в виртуальный режим. Это позволило избежать трат в размере 700 тысяч долларов.

Для сбора данных Microsoft использовала Microsoft Graph — инструмент, который собирает обезличенную информацию об использовании пакета Microsoft 365. Благодаря этим данным компания отслеживает мировые тренды продуктивности.

9 апреля Microsoft также объявила об инвестициях в размере 20 миллионов долларов в борьбу с Covid-19 с помощью искусственного интеллекта. Как рассказали TJ в компании, в рамках программы «AI for Health» Microsoft предоставит некоммерческим организациям и учёным доступ к инструментам машинного обучения, облачным вычислениям и другим необходимым ресурсам для поисков средств борьбы с коронавирусом.

Инструменты предлагают использовать в пяти основных направлениях:

  • Анализ распространения вируса для своевременного информирования населения;
  • Проведение исследований по разработке вакцин и поиску способов диагностики заболевания;
  • Распределение ограниченных ресурсов больниц и оборудования;
  • Распространение достоверной информации для минимизации количества ложных новостей;
  • Поддержка научной деятельности для изучения Covid-19.

#новости #covid19 #microsoft

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19 комментариев
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Московский

16

IT-шники опять думают, что мир состоит только из них

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Легендарный бокал

Московский
5

Почему? Нам просто повезло

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Московский

Легендарный
0

Я по себе судил

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Taktischer Corgi

Московский
0

Всё так

Ответить

FOX

Московский
0

да я так думаю

Ответить

Василий Лебедев

Московский
0

Почему, еще есть юристы, бухгалтеры и разнообразный офисный планктон. Белая кость не работает в шахтах.

Ответить

Dear Crow

6

Спасибо вирусу, многим людям на место мозги вправил. 

Ответить

Английский пришелец

Dear
0

К сожалению, нет.

Ответить

Kyler

3

Кстати тоже об этом задумывался, но в России на это не пойдут, у нас производительность труда слишком низкая, потребуется тотальный контроль за трудовой дисциплиной

Ответить

Константин Чегемов

Kyler
0

Главное работодатели поймут и увидят экономию. Среди всяких требовании появится новый - самоконтроль и самомотивация. Те кто так не сможет - исчезнут. Kpi вытеснит неэффективный метод оплаты по времени.
Не сразу и не у всех, но тренд таков.

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Dmitry Alekhin

2

я уже в офис хожу, устал дома полтора месяца сидеть...

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Taktischer Corgi

1

 Microsoft: после пандемии Covid-19 многие продолжат работать удалённо вместо возвращения в офисы

"А бутерброд всегда падает маслом вниз" - не унимался Microsoft 

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ユリー シャネ

0

Надеюсь с учебой в ВУЗах станет так же. Хотя это слишком наивно для российских реалий 

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Jakub Marona

ユリー
0

не дай боже

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Убежденный Паша

0

Работа любая для меня неоправданно сложна

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Mikki Rurk

0

Да нахуй надо. Нужно нормальное рабочее место, где люди заняты работой. 

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Dr. Acula

Mikki
0

а если, к примеру, до работы ехать час-два?

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Mikki Rurk

Dr.
0

Переезжай поближе)

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Нейроорлов

Mikki
–1

Жаль

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