Если на компьютере установлен дистрибутив Linux, то доступ к его файлам можно будет получить из подсистемы Windows для Linux.

В закладки

Microsoft добавит поддержку Linux в Проводник Windows 10. Пользователи смогут получить доступ к корневой файловой системе дистрибутивов, выбрав «Linux» в навигационной панели.

Новая функция работает при включённой подсистеме Windows Subsystem for Linux. С 9 апреля возможность открывать файлы стала доступна тестировщикам, а в будущих обновлениях станет публичной. Раньше пользователям Windows 10 приходилось вручную вводить путь, чтобы получить доступ к файлам Linux-дистрибутивов из Windows.