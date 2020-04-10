Прямой эфир
что происходит в интернете
Если на компьютере установлен дистрибутив Linux, то доступ к его файлам можно будет получить из подсистемы Windows для Linux.
Microsoft добавит поддержку Linux в Проводник Windows 10. Пользователи смогут получить доступ к корневой файловой системе дистрибутивов, выбрав «Linux» в навигационной панели.
Новая функция работает при включённой подсистеме Windows Subsystem for Linux. С 9 апреля возможность открывать файлы стала доступна тестировщикам, а в будущих обновлениях станет публичной. Раньше пользователям Windows 10 приходилось вручную вводить путь, чтобы получить доступ к файлам Linux-дистрибутивов из Windows.
В последние годы Microsoft активно внедряла поддержку Linux. Компания интегрировала командную оболочку Bash Shell, добавила поддержку нативного OpenSSH, а также выпустила в Windows Store дистрибутивы Ubuntu, SUSE Linux и Fedora.
Я бы лучше сказал не дистрибутив линукса а подсистема линукса https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Subsystem_for_Linux
Ато после прочтения создаётся ложное ощущение что они добавили драйвер файловой системы ext и можно смотреть файлы в установленном второй системой линуксе.
дорогой тж, чем писать тупую хуйню, лучше не пишите ничего - вы не можете в технологии, не пытайтесь
ну или наймите кого-нибудь, чьи знания о технологиях распространяются за пределы экосистемы эпол, невозможно на это позорище смотреть
Макось - сосат?
Ласковый велосипед
Наоборот, мелкомягкие отстают.
Индийский украинец
что тут происходит-то а
Индийский украинец
Магия эпл
да кто такая эта ваша магия эпол нахой
Фото 1:
1) как он заряжает мышъ от айфона
2) почему у планшета горизонтальный стояк
не понятно что хотели авторы сказать этим фото
Фото 2:
1) что это за хаос на столе, что за донглы и кабеля
не понятно что хотели авторы сказать этим фото
1) как он заряжает мышъ от айфона
Тут акцент на "удобном" месте для расположения порта зарядки. Прикладываю картинку чтобы показать порт для зарядки здорового человека.
2) почему у планшета горизонтальный стояк
Так заряжался стилус на ипаде.
Фото 2
Приблуда, необходимая для того, чтобы подключить стандартные вещи к макбуку
Тихий звук
Боже, там реально разъем внизу мыши? Дизайнер был под наркотиками или просто умственно отсталый?
Я понимаю, что эпол любит всякие чудачества, но это даже для него слишком
для эппла ссать своим клиентам-лохам в уши, глаза и прочие органы восприятия мира, а за это ещё и непомерно опустошать их кошелёк - это норма жизни с конца 90ых, когда виликий хений Жопс снова пришёл в компанию и начал её спасать путём миллиардной помощи от майкрософта и интела
Фото 1 - согласен. Но как сделать элегантную мыш но так чтобы у не был разъем не снизу? Никак. Я этой проблемы не знаю - у меня первое поколение в котором батарейки сменные. Сели - поменял на другой набор за секунду.
Фото 2 - это бузотерство;
у меня стандартные вещи умещаются в один такой донгл. Внешний ЖД, зарядка и внешний экран идут в донгл, мыш и клава - беспроводные.
Изредка если нужно подключить ethernet адаптер - ну это уж понятно что излишек - его подключаю через отдельный донгл, но в целом у меня все довольно элегантно
Мне просто не нужен хаб. Я пользуюсь устройствами, где сразу есть порты USB, SD, HDMI, 3.5, итд.
Но как сделать элегантную мыш но так чтобы у не был разъем не снизу?
Очень, конечно, элегантно она заряжается.
Сама пользуешься чем-то из этих гаджетов? Я про мыш/планшет со стилусом/мак с миллионом донглов
Французский паркур
Всё завалено проводами для беспроводных устройств, которые без провода могут прожить 5, 4, 3…
ааа понятно теперь. Типа "беспроводная революция" - не такая уж беспроводная, как выясняется?
Кто-то собрался перекинуть фотки с телефона на внешний винт.
не перекидывает пусть, сохраняет пускай в облаке напрямую с телефона
если хочет по-старинке с телефона на HDD - ну уж поебется пусть тогда
Облако — это хорошо со всех сторон, но уязвимости не исключает, как и потерю доступа к информации и зависимость от интернета.
но отсоединить донгл и взять ноут с собой легче чем дергать каждый провод?
так-то первый пенсил можно по USB заряжать, там в комплекте адаптер с lightning-male на lightning-female для этого идёт
это лайтнинг, такой способ зарядки был только у первых поколений пенсила, второй заряжается от беспроводной зарядки на ребре айпада
Тепловой микрофон
Как раз для всего, кроме проф софта, винда подходит лучше всего.
Или может ты в игори на макоси собрался играть?
Что значит "Linux"? Файлы хранятся на файловой системе, у разных дистров разные дефолтные настройки, включая включенный или отключенный LVM. Какие из них она читать научилась нормально описать можно?
Есть расширение для vscode на винде - можно открывать директории из WSL, и юзать как редактор. Почему эта штука давно работает?
В последний раз, когда юзал эту хрень, она лагала и пердела. Не мог нормально нпм собирать, из-за каких-то ограничений подсистемы, не помню уже.
Ну и таки это виртуалка, все таки
Давно юзал. Рекомендую попробовать снова - использую как раз для разработки с нодой, работает прекрасно.