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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Windows 10 получит встроенную поддержку Linux в проводнике Материал редакции

Если на компьютере установлен дистрибутив Linux, то доступ к его файлам можно будет получить из под Windows.

5 комментариев
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Microsoft добавит поддержку Linux в Проводник. Пользователи смогут получить доступ к файлам дистрибутивов, выбрав «Linux» в навигационной панели.

Новая функция работает при включённой среде Windows Subsystem for Linux. С 9 апреля она доступна тестировщикам, а в будущих обновлениях станет публичной. Раньше пользователям Windows 10 приходилось вручную вводить путь, чтобы получить доступ к файлам Linux-дистрибутивов из Windows.

В последние годы Microsoft активно внедряла поддержку Linux. Компания интегрировала командную оболочку Bash Shell, добавила поддержку нативного OpenSSH, а также выпустила в Windows Store дистрибутивы Ubuntu, SUSE Linux и Fedora.

#windows #microsoft #linux

Технологии
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Emile Zäkiev

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Макось - сосат?

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Специализированный турник

Emile
1

Наоборот, мелкомягкие отстают.

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Резиновый историк

Специализирован…
1
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Александр Коржуев

Emile
0

ну наконец-то

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Гуманитарный яд

0

Ликуйте прогеры из под винды. Теперь у вас хоть есть оправдание))

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