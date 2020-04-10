Прямой эфир
Если на компьютере установлен дистрибутив Linux, то доступ к его файлам можно будет получить из под Windows.
Microsoft добавит поддержку Linux в Проводник. Пользователи смогут получить доступ к файлам дистрибутивов, выбрав «Linux» в навигационной панели.
Новая функция работает при включённой среде Windows Subsystem for Linux. С 9 апреля она доступна тестировщикам, а в будущих обновлениях станет публичной. Раньше пользователям Windows 10 приходилось вручную вводить путь, чтобы получить доступ к файлам Linux-дистрибутивов из Windows.
В последние годы Microsoft активно внедряла поддержку Linux. Компания интегрировала командную оболочку Bash Shell, добавила поддержку нативного OpenSSH, а также выпустила в Windows Store дистрибутивы Ubuntu, SUSE Linux и Fedora.
Макось - сосат?
Специализированный турник
Наоборот, мелкомягкие отстают.