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Технологии
Дамир Камалетдинов
4437

Windows 10 получит встроенную поддержку подсистемы Linux в проводнике Материал редакции

Если на компьютере установлен дистрибутив Linux, то доступ к его файлам можно будет получить из подсистемы Windows для Linux.

65 комментариев
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Microsoft добавит поддержку подсистемы Linux в Проводник Windows 10. Пользователи смогут получить доступ к корневой файловой системе дистрибутивов, выбрав «Linux» в навигационной панели.

Новая функция работает при включённой подсистеме Windows Subsystem for Linux. С 9 апреля возможность открывать файлы стала доступна тестировщикам, а в будущих обновлениях станет публичной. Раньше пользователям Windows 10 приходилось вручную вводить путь, чтобы получить доступ к файлам Linux-подсистем из Windows.

В последние годы Microsoft активно внедряла поддержку Linux. Компания интегрировала командную оболочку Bash Shell, добавила поддержку нативного OpenSSH, а также выпустила в Windows Store дистрибутивы Ubuntu, SUSE Linux и Fedora.

Примечание редактора: из первоначальной версии заметки могло сложиться впечатление, что пользователи могут получить доступ к файлам Linux, установленной в качестве второй системы. Однако на самом деле речь идёт о подсистемах, которые работают через слой совместимости Windows Subsystem for Linux. Автор приносит извинения за допущенную неточность.

#windows #microsoft #linux #новости

Технологии
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65 комментариев
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Ded Pihto

15

Я бы лучше сказал не дистрибутив линукса а подсистема линукса https://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Subsystem_for_Linux
Ато после прочтения создаётся ложное ощущение что они добавили драйвер файловой системы ext и можно смотреть файлы в установленном второй системой линуксе.

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убер павукан

10

дорогой тж, чем писать тупую хуйню, лучше не пишите ничего - вы не можете в технологии, не пытайтесь
ну или наймите кого-нибудь, чьи знания о технологиях распространяются за пределы экосистемы эпол, невозможно на это позорище смотреть

Ответить

Kat Vance

убер
2

Шоб нанять хотя бы меня у них всего фонда зп не хватит, лол. Приходится довольствоваться высерами макак за макбуками.

Ответить

Bohdan Shtepan

убер
0

Ты забыл где ты находишься? Это тж - сюда с мозгами не берут.

Ответить

ouxen

убер
0

Не стреляйте в питониста

Ответить

Emile Zäkiev

1

Макось - сосат?

Ответить

Ласковый велосипед

Emile
10

Наоборот, мелкомягкие отстают.

Ответить

Индийский украинец

Ласковый
20
Ответить

Emile Zäkiev

Индийский
1

что тут происходит-то а

Ответить

Индийский украинец

Emile
16

Магия эпл

Ответить

Emile Zäkiev

Индийск…
2

да кто такая эта ваша магия эпол нахой

Ответить

Нейроорлов

Emile
14

Порвался жаль

Ответить

Emile Zäkiev

Индийск…
3

Фото 1:
1) как он заряжает мышъ от айфона
2) почему у планшета горизонтальный стояк
не понятно что хотели авторы сказать этим фото

Фото 2:
 1) что это за хаос на столе, что за донглы и кабеля
не понятно что хотели авторы сказать этим фото

Ответить

Индийский

Emile
5

1) как он заряжает мышъ от айфона

Тут акцент на "удобном" месте для расположения порта зарядки. Прикладываю картинку чтобы показать порт для зарядки здорового человека.
2) почему у планшета горизонтальный стояк

Так заряжался стилус на ипаде.

Фото 2

Приблуда, необходимая для того, чтобы подключить стандартные вещи к макбуку

Ответить

Тихий звук

Индийск…
5

Боже, там реально разъем внизу мыши? Дизайнер был под наркотиками или просто умственно отсталый?
Я понимаю, что эпол любит всякие чудачества, но это даже для него слишком

Ответить

Французский

Тихий
0

Да, он снизу. Но работает она очень долго. Хотя не понимаю, в чём проблема была сделать спереди.

Ответить

Привет_от

Тихий
–1

для эппла ссать своим клиентам-лохам в уши, глаза и прочие органы восприятия мира, а за это ещё и непомерно опустошать их кошелёк - это норма жизни с конца 90ых, когда виликий хений Жопс снова пришёл в компанию и начал её спасать путём миллиардной помощи от майкрософта и интела

Ответить

Emile Zäkiev

Индийск…
1

Фото 1 - согласен. Но как сделать элегантную мыш но так чтобы у не был разъем не снизу? Никак. Я этой проблемы не знаю - у меня первое поколение в котором батарейки сменные. Сели - поменял на другой набор за секунду.

Фото 2 - это бузотерство;
у меня стандартные вещи умещаются в один такой донгл. Внешний ЖД, зарядка и внешний экран идут в донгл, мыш и клава - беспроводные.

Изредка если нужно подключить ethernet адаптер - ну это уж понятно что излишек - его подключаю через отдельный донгл, но в целом у меня все довольно элегантно

Ответить

Индийский

Emile
3

Мне просто не нужен хаб. Я пользуюсь устройствами, где сразу есть порты USB, SD, HDMI, 3.5, итд.

Но как сделать элегантную мыш но так чтобы у не был разъем не снизу? 

Очень, конечно, элегантно она заряжается.

Ответить

Ded Pihto

Emile
2

элегантную

элегантно

элегантно

Блять тебе шашечки или ехать?

Ответить

Kat Vance

Ded
1

Когда есть много вариантов на которых можно ехать, начинаешь выбирать самые удобные и красивые, это нормально.

Ответить

Ded Pihto

Kat
0

Не в ущерб функции

Ответить

ouxen

Ded
0

Пёс элегантный

Ответить

Французский

ouxen
0

Ты тоже подумал, что тогда на Патриарших был деанон Деда?

Ответить

ouxen

Француз…
0

не думаю

Ответить

Французский

Emile
0

1. Если ты Джони Айв, то можно было бы что-то придумать. Даже я дизайнер никакущий, но мне приходила парочка мыслей. От ярости спасает лишь то, что её надо заряжать раз в сезон.

Ответить

Emile Zäkiev

Индийск…
1

Сама пользуешься чем-то из этих гаджетов? Я про мыш/планшет со стилусом/мак с миллионом донглов

Ответить

Французский

Индийск…
0

А сколько по времени работает мышка неэпловская?

Ответить

Французский паркур

Emile
7

Всё завалено проводами для беспроводных устройств, которые без провода могут прожить 5, 4, 3…

Ответить

Emile Zäkiev

Француз…
1

ааа понятно теперь. Типа "беспроводная революция" - не такая уж беспроводная, как выясняется?

Ответить

Французский

Emile
3

Ну.

Ответить

Сергей Васильев

Emile
1

Кто-то собрался перекинуть фотки с телефона на внешний винт.

Ответить

Emile Zäkiev

Сергей
1

не перекидывает пусть, сохраняет пускай в облаке напрямую с телефона

если хочет по-старинке с телефона на HDD - ну уж поебется пусть тогда

Ответить

Французский

Emile
0

Облако — это хорошо со всех сторон, но уязвимости не исключает, как и потерю доступа к информации и зависимость от интернета.

Ответить

Сергей Васильев

Emile
–1

Эпплодрочеры такие эпплодрочеры.

Ответить

Всемирный

Emile
–1

Теперь эпл за вас решает что и куда вам перекидывать?

Ответить

Andre Macareno

Индийский
1

так-то первый пенсил можно по USB заряжать, там в комплекте адаптер с lightning-male на lightning-female для этого идёт

Ответить

Ded Pihto

Andre
0

Ну так они его в усб и воткнули я так понимаю

Ответить

Andre Macareno

Ded
1

это лайтнинг, такой способ зарядки был только у первых поколений пенсила, второй заряжается от беспроводной зарядки на ребре айпада

Ответить

Sergiy Sev

Индийский
0

но отсоединить донгл и взять ноут с собой легче чем дергать каждый провод?

Ответить

Павел Каташев

Ласковый
0

Хуйня, microusb и hdmi нет

Ответить

Евгений Шухов

Ласковый
0

А где-же S-video? 

Ответить

Александр Коржуев

Emile
1

ну наконец-то

Ответить

F pee Z doo .

Emile
0

Макось, которая сама никсы и всё делает нативно? Ну дыыы

Ответить

ouxen

F
1

Макось и сама юникслайк

Ответить

Славянский космос

4

Ликуйте прогеры из под винды. Теперь у вас хоть есть оправдание))

Ответить

Сухой Слава

3

Но зачем вообще пользоваться виндой, кроме специфичного проф софта?🧐

Ответить

Тепловой микрофон

Сухой
2

Как раз для всего, кроме проф софта, винда подходит лучше всего.
Или может ты в игори на макоси собрался играть?

Ответить

glimpse unthinkable

Тепловой
0

Как раз для всего, кроме проф софта

кроме проф софта

Охуенно наверное приложения разрабатывать под винду сидя на Линуксе.

Ответить

Павел Каташев

3

А каким файловым менеджером ты пользуешься?

Ответить

Kat Vance

1

Что значит "Linux"? Файлы хранятся на файловой системе, у разных дистров разные дефолтные настройки, включая включенный или отключенный LVM. Какие из них она читать научилась нормально описать можно?

Ответить

Kat Vance

Kat
6

Подозреваю что просто в WSL драйвер ext4 воткнули, обо всех драйверах из ядра речь не может идти, потому что WSL это слой трансляции а не виртуалка с живым гнутым линуксом. Но почему я об этом должен догадываться на кофейной гуще а не Дамир разобраться в теме и написать?

Ответить

Ded Pihto

Kat
1

Да не, это видимо файлы WSL просто теперь можно так удобно смотреть. Раньше то они были в какойто подпапке с длиннющим путём. Драйверов в WSL нет никаких ты чё.

Ответить

Kat Vance

Ded
0

Я исхожу из утверждения "если рядом с windows установлена linux", мой мозг это автоматом парсит как неловкое описание дуалбута, но душа редактра тж потемки конечно.

А на профильных тех. ресурсах похожих новостей не находил пока.

Ответить

Kat Vance

Ded
0

Но это своего рода тоже веселье. Смотреть на то как нормисы видят и описывают компухтар, и понимать, насколько они делают это фундаментально не так, как ты.

Ответить

Кирилл Сосновский

Kat
0

Есть расширение для vscode на винде - можно открывать директории из WSL, и юзать как редактор. Почему эта штука давно работает?

Ответить

Kat Vance

Кирилл
0

Потому что файлы WSL хранятся на NTFS? Просто в какой-то настолько жопе в иерархии что нужны ярлыки чтоб туда удобно добираться. Ты почитай как все устроено.

Ответить

Газовый бинокль

1

2020 не устает удивлять (в этот раз наверное в хорошем смысле)

Ответить

Zasad Asdasd

1

В последний раз, когда юзал эту хрень, она лагала и пердела. Не мог нормально нпм собирать, из-за каких-то ограничений подсистемы, не помню уже. 
Ну и таки это виртуалка, все таки

Ответить

Max Yankov

Zasad
0

Давно юзал. Рекомендую попробовать снова - использую как раз для разработки с нодой, работает прекрасно.

Ответить

Keka Yobikov

1
Ответить

Роман Андронов

1

Осталось Винду оттуда выпилить

Ответить

Дмитрий Городских

0

Еще бы включили нормальный NFS клиент, чтобы кириллица отображалась 🙏🙏

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Владимир Филатов

0
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Неолд

0

линукс говно десятка супер

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