Прямой эфир
что происходит в интернете
Как ожидается, это облегчит жизнь бизнесменам и блогерам.
Пользователи Инстаграма по всему миру начали получать доступ к личным сообщениям в веб-версии — раньше они были только в приложении. Об этом сообщила сама компания. Издание The Verge уточнило, что соцсеть стала «раскатывать» функцию в 17:00 по московскому времени.
Instagram ещё с января тестировал сообщения в вебе на небольшой группе пользователей. С тех пор в интерфейс внесли некоторые изменения, чтобы сделать раздел в браузере более похожим на мобильную версию. Теперь в браузере можно будет создать групповую беседу, начать переписку со страницы профиля, лайкнуть сообщение двумя кликами или загрузить фото с компьютера. Уведомления от сайта будут приходить на рабочий стол, если разрешить их в браузере.
Написание личных сообщений через браузер особенно удобно для тех, кто пользуется Инстаграмом постоянно — журналистов, блогеров, SMM-менеджеров, а также владельцев малого бизнеса. Раньше для этого устанавливали сторонние приложения, например, Uplet, IG:dm, Flume, Instalex, BigBangram и другие.
Однако пользователи сторонних приложений практически не защищены от возможного взлома. Например, в июне 2018 года владелица магазина сувенирной продукции «Мам, купи!» Дарья Зарыковская рассказала, что из-за использования подобного сервиса ей пришлось отказаться от двухфакторной аутентификации. В итоге оба рабочих аккаунта Зарыковской взломали и удалили.
В январе журналист The Verge Кейси Ньютон спросил у представителей Instagram, как компания планируют обезопасить участников переписки в вебе, но не получил чёткого ответа. В соцсети тогда рассказали о намерении встроить сквозное шифрование, но не назвали точных сроков. Это противоречило словам Марка Цукерберга, который ещё в марте 2019 года объявил о планах распространить шифрование на все свои платформы.
Instagram запустил веб-версию в 2012 году, а личные сообщения — в 2013 году. До этого общаться с пользователями можно было только в комментариях к фотографиям.
Всегда их можно было открыть в веб версии. На мобильном браузере и на десктопе если поставить галочку эмуляции мобильного браузера.
всем, да не всем
при этом на втором аккаунте эта функция уже месяц как активна
И? Директ-а на скрине нет.
Ты о чем вообще?
статья говорит о том, что развернули эту функцию для всех. на скрине ее нет
Тепловой кофе
Странные у вас инстаграмы, у меня аж пять иконок.
первая самая ненужная..
Тепловой кофе
Скорее третья.
Как раз-таки без неё у инстаграма стало бы сразу меньше смысла.
Ещё прямые эфиры добавили. (или я только сейчас заметил?)
Хм, у меня нету, хотя личка появилась. А где у тебя эфиры высвечиваются?
Вы лучше напишите что они самоудаляющиеся фоточки открыли
Или как они их собираются отслеживать на десктопах?
Это сторис или что?
Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.
Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.
Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!
Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479
Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.