Как ожидается, это облегчит жизнь бизнесменам и блогерам.

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Пользователи Инстаграма по всему миру начали получать доступ к личным сообщениям в веб-версии — раньше они были только в приложении. Об этом сообщила сама компания. Издание The Verge уточнило, что соцсеть стала «раскатывать» функцию в 17:00 по московскому времени.

Instagram ещё с января тестировал сообщения в вебе на небольшой группе пользователей. С тех пор в интерфейс внесли некоторые изменения, чтобы сделать раздел в браузере более похожим на мобильную версию. Теперь в браузере можно будет создать групповую беседу, начать переписку со страницы профиля, лайкнуть сообщение двумя кликами или загрузить фото с компьютера. Уведомления от сайта будут приходить на рабочий стол, если разрешить их в браузере.

Написание личных сообщений через браузер особенно удобно для тех, кто пользуется Инстаграмом постоянно — журналистов, блогеров, SMM-менеджеров, а также владельцев малого бизнеса. Раньше для этого устанавливали сторонние приложения, например, Uplet, IG:dm, Flume, Instalex, BigBangram и другие.

Однако пользователи сторонних приложений практически не защищены от возможного взлома. Например, в июне 2018 года владелица магазина сувенирной продукции «Мам, купи!» Дарья Зарыковская рассказала, что из-за использования подобного сервиса ей пришлось отказаться от двухфакторной аутентификации. В итоге оба рабочих аккаунта Зарыковской взломали и удалили.

В январе журналист The Verge Кейси Ньютон спросил у представителей Instagram, как компания планируют обезопасить участников переписки в вебе, но не получил чёткого ответа. В соцсети тогда рассказали о намерении встроить сквозное шифрование, но не назвали точных сроков. Это противоречило словам Марка Цукерберга, который ещё в марте 2019 года объявил о планах распространить шифрование на все свои платформы.