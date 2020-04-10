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Технологии
Ольга Щербинина
984

Instagram внедрил личные сообщения в веб-версию. Раньше они были только в приложении Материал редакции

Как ожидается, это облегчит жизнь бизнесменам и блогерам.

24 комментария
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Изображение Instagram

Пользователи Инстаграма по всему миру начали получать доступ к личным сообщениям в веб-версии — раньше они были только в приложении. Об этом сообщила сама компания. Издание The Verge уточнило, что соцсеть стала «раскатывать» функцию в 17:00 по московскому времени.

Instagram ещё с января тестировал сообщения в вебе на небольшой группе пользователей. С тех пор в интерфейс внесли некоторые изменения, чтобы сделать раздел в браузере более похожим на мобильную версию. Теперь в браузере можно будет создать групповую беседу, начать переписку со страницы профиля, лайкнуть сообщение двумя кликами или загрузить фото с компьютера. Уведомления от сайта будут приходить на рабочий стол, если разрешить их в браузере.

Написание личных сообщений через браузер особенно удобно для тех, кто пользуется Инстаграмом постоянно — журналистов, блогеров, SMM-менеджеров, а также владельцев малого бизнеса. Раньше для этого устанавливали сторонние приложения, например, Uplet, IG:dm, Flume, Instalex, BigBangram и другие.

Однако пользователи сторонних приложений практически не защищены от возможного взлома. Например, в июне 2018 года владелица магазина сувенирной продукции «Мам, купи!» Дарья Зарыковская рассказала, что из-за использования подобного сервиса ей пришлось отказаться от двухфакторной аутентификации. В итоге оба рабочих аккаунта Зарыковской взломали и удалили.

В январе журналист The Verge Кейси Ньютон спросил у представителей Instagram, как компания планируют обезопасить участников переписки в вебе, но не получил чёткого ответа. В соцсети тогда рассказали о намерении встроить сквозное шифрование, но не назвали точных сроков. Это противоречило словам Марка Цукерберга, который ещё в марте 2019 года объявил о планах распространить шифрование на все свои платформы.

Instagram запустил веб-версию в 2012 году, а личные сообщения — в 2013 году. До этого общаться с пользователями можно было только в комментариях к фотографиям.

#новости #инстаграм #мессенджеры #сервисы

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24 комментария
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Ded Pihto

4

Всегда их можно было открыть в веб версии. На мобильном браузере и на десктопе если поставить галочку эмуляции мобильного браузера.

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Vadim Nemnasev

Ded
0

работает

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Владимир Филатов

Ded
0

Да, но работало оно криво и не так удобно.

Ответить

Vadim Nemnasev

3

всем, да не всем

при этом на втором аккаунте эта функция уже месяц как активна

Ответить

Ислам Маммеев

Vadim
0

И? Директ-а на скрине нет.
Ты о чем вообще?

Ответить

Vadim Nemnasev

Ислам
3

статья говорит о том, что развернули эту функцию для всех. на скрине ее нет

Ответить

Тепловой кофе

Vadim
0

Странные у вас инстаграмы, у меня аж пять иконок.

Ответить

Максим Шпилёв

Тепловой
0

первая самая ненужная..

Ответить

Тепловой кофе

Максим
0

Скорее третья.

Ответить

Владимир Филатов

Тепловой
0

Как раз-таки без неё у инстаграма стало бы сразу меньше смысла.

Ответить

Михаил Ефименко

0

Ещё прямые эфиры добавили. (или я только сейчас заметил?)

Ответить

Kyler

Михаил
3

Ты бля серьезно Осипова смотришь?

Ответить

Максим Шпилёв

Михаил
0

Недавно, эти плашки огромные глаза мозолят

Ответить

Просто Тимуррр

Михаил
0

Хм, у меня нету, хотя личка появилась. А где у тебя эфиры высвечиваются?

Ответить

Средневековый череп

1

Инновации. 

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Наконец-то маркетологи сдались.

Ответить

Медный Орзэмэс

0

Ну наконец-то.

Ответить

Ded Pihto

0

Вы лучше напишите что они самоудаляющиеся фоточки открыли
Или как они их собираются отслеживать на десктопах?

Ответить

Владимир Филатов

Ded
0

Это сторис или что?

Ответить

Ded Pihto

Владимир
0

Нет вроде там можно было отправить фотку ссылка на которую уничтожалась после просмотра

Ответить

Дамир Камалетдинов

0

Наконец-то можно пользоваться Instagram на iPad как белый человек

Ответить

Сергей Васильев

0

Лол я уже с января в ней всем написываю

Ответить

Kyler

0

Бесполезное гавно.

Ответить

Алексей Авдеев

0

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

Мой номep кapты: 5336 6903 1381 4479

Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.                      

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