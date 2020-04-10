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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple и Google запустят систему отслеживания контактов с больными коронавирусом для iOS и Android Материал редакции

Она будет автоматически фиксировать контакты между людьми через Bluetooth.

11 комментариев
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Изображение Google/Apple

Apple и Google анонсировали совместную систему отслеживания распространения коронавируса. Пользователи iOS и Android смогут узнать, если контактировали с заражённым коронавирусом.

Устройства начнут обмениваться данными через Bluetooth Low Energy малого радиуса действия, а система будет записывать взаимодействия и сохранять «карту» контактов между людьми. Весь процесс обещают сделать добровольным.

К этим данным получат доступ приложения органов здравоохранения, где пользователи смогут сообщить о положительном диагнозе на Covid-19. В этом случае людям, с которыми они контактировали, придёт уведомление, что они общались с заражённым человеком.

Как будет работать система отслеживания Изображения Google и Apple​

Apple и Google запустят API для iOS и Android в середине мая 2020 года. Компании обещают убедиться в том, что органы здравоохранения смогут это использовать. После запуска компании начнут работать над внедрением отслеживания в базовые операционные системы, а потом позволят пользователям выбрать, делиться ли данными с более широким списком приложений.

Как отметили на The Verge, в отличие от других методов отслеживания распространения вируса, вроде сигнала от сотовых вышек или GPS, Bluetooth не фиксирует физическое местоположение человека. Вместо этого система записывает только контакты с другими смартфонами в небольшом радиусе действия с промежутком в пять минут.

По задумке компаний, если один человек узнает, что заболел коронавирусом, он сможет сообщить об этом системе. После этого все находившиеся с ним рядом люди за предыдущие дни узнают о том, что они тоже потенциально могли заразиться.

При этом пометки станут анонимными даже когда пользователи решат поделиться своими данными. По Bluetooth будут пересылать только анонимные криптографические ключи вместо статичных данных, а у компаний не окажется централизованного списка того, кто заражён, а кто нет. На серверах будет храниться только база данных общих ключей, а не взаимодействия между ними.

#новости #google #apple #covid19

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11 комментариев
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Vyacheslav Karaban

10

- Сходил в магазин за хлебушком
- Вернулся домой
- Приходит Пуш на телефон: "Вы контактировали с короновирусным"
- Пуш пропадает и по нарастающей начинает играть музыка Tony Igy - Astronomia
- Появляется нужная гифка.

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Действительный рубин

7

Идея очень крутая, особенно потому что ради общего блага объединяются разработчики двух главных мобильные ОС, но:
 1. API представят только в середине мая, после чего разработчики мобильных приложений только начнут его внедрять;
2. Приложение нужно установить заранее, и ты узнаешь, что контактировал с заражённым, только если он сообщит сам об этом в приложении и если оно у него уже стояло, когда вы контактировали;
3. Блютус может зацепить людей за стенкой, которые не контактировали с больным. Да и вообще, может сотню людей оповестить, кто был с ним в магазине, а он ничего не распространил, и все побегут делать анализ просто так, цепляя вирус в больнице.

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Денис Горелов

Действительный
0

1. Нельзя делать наспех, это персональные данные.
3. Люди за стенкой могли контактировать с дверной ручкой.

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Kyler

2

Ещё больше оснований переходить на ПаранойдАндройд, или что там сейчас актуально

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Сухой Слава

2

Сомнительная идея, властям ещё ладно, но
В этом случае людям, с которыми они контактировали, придёт уведомление, что они общались с заражённым человеком.

Это самая худшая стратегия, так как урон от паранойи может быть больше чем от болезни – все всё равно и так уже сидят дома, потому дальше они не будут это распространять, дальше своей квартиры, а деться куда-то ещё им всё равно некуда!

Но если они вдруг сойдут с ума, и решат, что им нужно срочно в больницу и на ивл или каким-то иным образом пытаться насиловать итак бедную систему здравоохранения, будучи полностью здоровым или перенося заболевание в лёгкой форме, то на большом количестве сумасшедших системе может и поплохеть. В итоге, если вам нужна мед. помощь, вы это на себе заметите и без уведомления, а если вам помощь не нужна, то инструкции не отличаются от здорового человека никак – какой тогда смысл в уведомлении? Нервы вам потрепать и ввести в панику?

Хуже того, если вы не знаете, что у вас этот вирус, вы можете ещё и быстрее от него вылечиться, потому что не нервничаете, да и государство скажет вам спасибо, за то что не вызываете скорую лишний раз.

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Детский парфюмер

0

А если он отключён? Или телефон остался дома или разряжен? А это вообще то законно? 

Ответить

Kyler

Детский
1

))) почитай хотя бы раз  ЕУЛА, много интересного для себя откроешь.

Если выключишь, то не найдут тебя. Только будут знать где последний раз был телефон.

Ответить

Детский парфюмер

Kyler
1

Сейчас бы конечно пользовательские соглашения читать 😭

Ответить

Kyler

Детский
0

Ну вот в таком случае будет полезным

Ответить

Действительный рубин

Детский
0

Это добровольно

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Алексей Авдеев

0

Здpaвcтвyйтe. Пpошy о помощи.

Ceйчac ищy любyю paботy, но ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подpaботкy.
Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy pyблeй 100-200. Ceйчac в поиcкax paботы, a домa ecть aбcолютно нeчeго. :-( От голодa почти тepяю cознaниe. одолжить пpоcто нe y кого.

Еcли оcтaвитe контaкты, то я клянycь вepнyть c пepвой зapплaты (пepeвeдy нa кapтy или номep тeлeфонa). В этом cлyчae нaпишитe в личныe cообщeния cвой номep кapты или номep тeлeфонa. Я вepнy 100%!

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Зapaнee большоe чeловeчecкоe cпacибо.                                 

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