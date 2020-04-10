Она будет автоматически фиксировать контакты между людьми через Bluetooth.

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Изображение Google/Apple

Apple и Google анонсировали совместную систему отслеживания распространения коронавируса. Пользователи iOS и Android смогут узнать, если контактировали с заражённым коронавирусом.

Устройства начнут обмениваться данными через Bluetooth Low Energy малого радиуса действия, а система будет записывать взаимодействия и сохранять «карту» контактов между людьми. Весь процесс обещают сделать добровольным.

К этим данным получат доступ приложения органов здравоохранения, где пользователи смогут сообщить о положительном диагнозе на Covid-19. В этом случае людям, с которыми они контактировали, придёт уведомление, что они общались с заражённым человеком.

Как будет работать система отслеживания Изображения Google и Apple​

Apple и Google запустят API для iOS и Android в середине мая 2020 года. Компании обещают убедиться в том, что органы здравоохранения смогут это использовать. После запуска компании начнут работать над внедрением отслеживания в базовые операционные системы, а потом позволят пользователям выбрать, делиться ли данными с более широким списком приложений.

Как отметили на The Verge, в отличие от других методов отслеживания распространения вируса, вроде сигнала от сотовых вышек или GPS, Bluetooth не фиксирует физическое местоположение человека. Вместо этого система записывает только контакты с другими смартфонами в небольшом радиусе действия с промежутком в пять минут.

По задумке компаний, если один человек узнает, что заболел коронавирусом, он сможет сообщить об этом системе. После этого все находившиеся с ним рядом люди за предыдущие дни узнают о том, что они тоже потенциально могли заразиться.