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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Bloomberg: флагманские iPhone 2020 года выйдут в дизайне от iPad Pro и с датчиком LiDAR Материал редакции

Устройства получат острые края и поддержку 5G.

59 комментариев
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Возможный дизайн iPhone 2020 года Рендер Phone Arena

Apple выпустит четыре новых айфона в 2020 году, два из которых станут наследниками 11 Pro и 11 Pro Max, а ещё два — продолжат линейку iPhone 11. Топовые модели получат дизайн от iPad Pro с острыми гранями. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам Apple.

По данным агентства, помимо острых граней корпуса, топовые модели также получат «плоские» экраны вместо скруглённых краёв, как в последнем поколении. Pro-версии iPhone также получат три камеры и новый датчик LiDAR, который внедрили в последний iPad Pro, а младшие модели останутся с двумя камерами.

Топовые модели также получат чуть более крупный экран за счёт уменьшения «чёлки» для селфи-камеры и Face ID-сенсоров. Все флагманские iPhone 2020 года выйдут со «значительным» обновлением процессора с акцентом на ускорении работы с нейросетями и задачами в сфере дополненной реальности.

Из-за перебоев с поставками на фоне пандемии как минимум некоторые модели новых айфонов могут выпустить на несколько недель позже обычного. С середины марта сотрудники Apple по всему миру начали работать из дома, но похоже, это не повлияло на график выпуска устройств.

Источники Bloomberg пояснили, что устройства до сих пор запланированы на типичное «осеннее окно». Apple не сообщала подрядчикам о серьёзных переносах, поэтому инженеры должны передать финальный дизайн новых айфонов в Китай в мае 2020 года.

Помимо новых iPhone, в 2020 году Apple планирует выпустить уменьшенную и более дешёвую версию HomePod, а также систему меток для отслеживания личных вещей Apple Tags, утечки о которой появились ещё летом 2019 года.

По данным Bloomberg, новая «умная» колонка HomePod будет наполовину компактнее оригинала, но сохранит его дизайн. Устройство находилось в разработке несколько месяцев, но столкнулось с переносами, сейчас его планируют выпустить во второй половине года.

Как рассказали собеседники агентства, Apple Tags предложат те же функции, что и уже известные на рынке трекеры Tile. В комплекте с устройствами будет идти кожаный чехол и брелок для прикрепления к объектам. Систему меток начали разрабатывать около года назад и также планируют выпустить в 2020 году. Кроме того, Apple также работает над обновлением MacBook Pro, Apple TV, новыми «бюджетными» iPad и iMac.

#новости #apple #айфоны

Технологии
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59 комментариев
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Головной Слава

32

Спустя 10 лет до них дошло, что дизайн IPhone 4 был самым удачным решением?

Ответить

Атлант поправил плечи

Головной
6

они ждали пока ты сдашься, теперь можно и отступить 

Ответить

Независимый коктейль

Головной
2

Мне SE сразу напомнило (но он по идее с 4 и идёт), но эт всё равно
Возможный дизайн

Ответить

Субъективный чайник

Головной
0

Последний дизайн, который был реализован при живом Джобсе

Ответить

Кирилл Сосновский

Головной
0

Глупо в каждом телефоне делать один и тот же дизайн.

Ответить

Alex Slobodskikh

10

Это не iPad Pro, это обычная 4 ка, которая у бабушки погостила

Ответить

Дамир Камалетдинов

Alex
2

Может и так, просто в моменте iPad Pro более понятная ассоциация, всё-таки iPhone 4 вышел 10 лет назад уже. Подрастают люди, которые не в курсе, что такое iPhone 4 и никогда не видели его вообще

Ответить

Alex Slobodskikh

Дамир
2

😭
По-моему, 4ка это эппловский 3310. Легенда.
До сих пор работает

Ответить

alexferman

4

Фублять, какая же омерзительная хуйня эти 4 камеры

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

alexferman
–12
Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
2

Сукаблять 

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Уютный
1

:3

Ответить

Уютный Багажник

Арнольд
4
Ответить

Независимый коктейль

Арнольд
1

Интересно, а люди с трипофобией гранат вообще могут есть? 

Ответить

Странный паркур

Независимый
0

Если не сильно приглядываться 😁🥶

Ответить

Независимый коктейль

Странный
11
Ответить

Противоположный микрофон

Независимый
0

А мёд в сотах?

Ответить

призрак не вольных

Арнольд
–3
Ответить

alexferman

Арнольд
0

Типа того, да

Ответить

Атлант поправил плечи

Арнольд
0

завораживает красотой 

Ответить

Почтовый холод

1

 два из которых станут наследниками 11 Pro и 11 Pro Max, а ещё два — продолжат линейку iPhone 11.

наследники, продолжат - что за хуйня? Это же однохуйственно. 

Ответить

Независимый коктейль

Почтовый
4

Ну ты чего как маленький, просто выйдут iPhone 11 Max Pro, iPhone 11 Max Pro Max - это наследники, а продолжат iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max

Ответить

Почтовый холод

Независимый
6

Блять, выглядит как названия китайских подделок. 

Ответить

IceNight

Почтовый
2

iPhone 11 Xs Max Pro plus ultra lite

Ответить

Независимый коктейль

IceNight
2

+ TV

Ответить

Константин

Независ…
0

+ TV gprs 

Ответить

призрак не

Констан…
0

Gaming extreme EDITION

Ответить

Константин

призрак
0

(ИК порт в комплекте)

Ответить

Почтовый холод

IceNight
0

4к добавь к названию и к цене. 

Ответить

Привлекательный фитиль

Почтовый
1

Всё логично и правильно

Ответить

Сердечный паркур

Почтовый
0

Представься 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

3

Гы, LiDAR

Ответить

Василий

Дмитрий
1

ты LiDAR

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Василий
2
Ответить

Дмитрий Чернышов

1

Интересно, в каком году эппл победит монобровь? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

Дмитрий
6

Более интересно когда они победят разрешение меньше FHD в смартфонах за косарь долларов.

Ответить

Просто Тимуррр

Stanley
0

Нахуя? Чтобы было? Уже сейчас надо еблом прижаться к телефону чтоб разглядеть пиксели.

Ответить

Кирилл Сосновский

Просто
–2

Так не разглядывай.
Сука, это охуительно тупорылый доеб.

Ответить

Сердечный паркур

Кирилл
0

Так может можно лучше 

Ответить

Кирилл

Сердечн…
0

что?

Ответить

Сердечный паркур

Кирилл
0

Если он прижимается к смартфону и видит пиксели что бы доебаться, может ему действительно нужен дисплей, к которому не доебаться. А если он смотрел в айфон 11 или самсунг с20, тогда доеб основательный.

Ответить

Кирилл

Сердечн…
0

Чем выше разрешение, тем лучше качество изображения, даже если после какого-то значения, ты уже перестаешь различать отдельные пиксели.
Это как с фпсом. Разница между 144гц и 60гц мониторами колоссальная, хотя и речи быть не может, чтобы различать отдельный кадр при 60 фпс.

Ответить

Сердечный паркур

Кирилл
0

Самс заявлял, что они потом при делении на 10 принимают один и тот же цвет, это уже похоже на наебалово 

Ответить

Илья Гераськин

Stanley
0

The iPhone 11 Pro, which has a 5.8-inch display, features a resolution of 2436 x 1125 at 458 ppi

Ответить

Andre Macareno

Stanley
0

брал XR именно из-за IPS вместо оледа и более низкого разрешения при том, что оперативки там непропорционально меньше:
XR -> 1792 x 828, 3 гига, возьмём за 100%
XS -> 2436 x 1125, 4 гига, пикселей - 185% от XR, а оперативки - всего лишь 133.

Ответить

Кирилл Сосновский

Andre
0

По поводу разрешения и DPI - я , честно говоря, не помню деталей, но в амоледах реальное разрешение ниже, из-за того, что в технологии используются какие-то одинаковые пиксели, и реальное разрешение ниже. Или как-то так, подробности загуглишь, если надо. 
Расскажи, почему ты именно ips хотел? Мне казалось, что после амоледов без слёз на ips не получается смотреть.
Из-за этого я теперь считаю все ips айфоны - плохой покупкой. Т.е. вместо XR и 11 (обычный) лучше купить X. 

Ответить

Andre Macareno

Кирилл
0

есть SGS8 и Pixel 3a с амоледами, не нравится, что отдаёт фиолетовым, например, при прокрутке с тёмным оформлением (а оно, на минуточку, как раз ради амоледов в основном и делается), ну и из-за риска выгорания, если одно и то же изображение держать, это прям ЭЛТ какой-то (но ладно, с этим за год с лишним я пока не столкнулся, но я и не использую эти девайсы каждый день, так, чисто когда погонять надо приложение на реальном устройстве или они единственные неразряженные)

Ответить

hyposlasher

Stanley
0

никогда ибо это нахуй не надо

Ответить

Дмитрий Чернышов

Дмитрий
1

Рендер как корявый фотошоп. Что за осветление вокруг камеры, и почему экран при переходе с верхней части вниз будто отходит.

Ответить

Развитый нос

Дмитрий
0

Тебе дали сенсор для точного определения твоего окружения, что тебе ещё надо, если уж не динозавриков в ar вставлять, тогда ты зажрался 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Развитый
0

Мне надо нормальный экран. Прямоугольный. Максимум со скруглёнными углами. Но без дыр, без вырезов, не круглый, не треугольный, а обычный прямоугольный экран. Игры телефонные не интересны.

Ответить

Виртуальный глобус

1

Дайте уже блять наконец телефон на 4 дюйма с одной не выступающей камерой

Ответить

Неизбежный пёс_анон

Виртуальный
0

4х-дюймовые телефоны должны умереть

Ответить

Пышный бинокль

0

Красивый

Ответить

Британский ихтиандр

0

выглядит красиво. но какой в этом смысл, если он будет стоить 150к?

Ответить

Пышный бинокль

Британский
0

Только если доллар будет стоить 150 рублей

Ответить

Британский ихтиандр

Пышный
0

кто нибудь заблокируйте ему интернет, пока Сечин не увидел

Ответить

Сергей Колегов

0

Не два, и даже не три, а четыре. Теперь я окончательно запутаюсь

Ответить

Субъективный чайник

0

SE2 на максималках

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