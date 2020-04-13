Прямой эфир
Устройства получат острые края и поддержку 5G.
Apple выпустит четыре новых айфона в 2020 году, два из которых станут наследниками 11 Pro и 11 Pro Max, а ещё два — продолжат линейку iPhone 11. Топовые модели получат дизайн от iPad Pro с острыми гранями. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам Apple.
По данным агентства, помимо острых граней корпуса, топовые модели также получат «плоские» экраны вместо скруглённых краёв, как в последнем поколении. Pro-версии iPhone также получат три камеры и новый датчик LiDAR, который внедрили в последний iPad Pro, а младшие модели останутся с двумя камерами.
Топовые модели также получат чуть более крупный экран за счёт уменьшения «чёлки» для селфи-камеры и Face ID-сенсоров. Все флагманские iPhone 2020 года выйдут со «значительным» обновлением процессора с акцентом на ускорении работы с нейросетями и задачами в сфере дополненной реальности.
Из-за перебоев с поставками на фоне пандемии как минимум некоторые модели новых айфонов могут выпустить на несколько недель позже обычного. С середины марта сотрудники Apple по всему миру начали работать из дома, но похоже, это не повлияло на график выпуска устройств.
Источники Bloomberg пояснили, что устройства до сих пор запланированы на типичное «осеннее окно». Apple не сообщала подрядчикам о серьёзных переносах, поэтому инженеры должны передать финальный дизайн новых айфонов в Китай в мае 2020 года.
Помимо новых iPhone, в 2020 году Apple планирует выпустить уменьшенную и более дешёвую версию HomePod, а также систему меток для отслеживания личных вещей Apple Tags, утечки о которой появились ещё летом 2019 года.
По данным Bloomberg, новая «умная» колонка HomePod будет наполовину компактнее оригинала, но сохранит его дизайн. Устройство находилось в разработке несколько месяцев, но столкнулось с переносами, сейчас его планируют выпустить во второй половине года.
Как рассказали собеседники агентства, Apple Tags предложат те же функции, что и уже известные на рынке трекеры Tile. В комплекте с устройствами будет идти кожаный чехол и брелок для прикрепления к объектам. Систему меток начали разрабатывать около года назад и также планируют выпустить в 2020 году. Кроме того, Apple также работает над обновлением MacBook Pro, Apple TV, новыми «бюджетными» iPad и iMac.
Независимый коктейль
Мне SE сразу напомнило (но он по идее с 4 и идёт), но эт всё равно
Возможный дизайн
Это не iPad Pro, это обычная 4 ка, которая у бабушки погостила
Фублять, какая же омерзительная хуйня эти 4 камеры
Сукаблять
Независимый коктейль
Интересно, а люди с трипофобией гранат вообще могут есть?
Странный паркур
Если не сильно приглядываться 😁🥶
Независимый коктейль
Ну ты чего как маленький, просто выйдут iPhone 11 Max Pro, iPhone 11 Max Pro Max - это наследники, а продолжат iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max
Почтовый холод
Блять, выглядит как названия китайских подделок.
Независимый коктейль
+ TV
+ TV gprs
Gaming extreme EDITION
Гы, LiDAR
Интересно, в каком году эппл победит монобровь?
Более интересно когда они победят разрешение меньше FHD в смартфонах за косарь долларов.
Нахуя? Чтобы было? Уже сейчас надо еблом прижаться к телефону чтоб разглядеть пиксели.
Так не разглядывай.
Сука, это охуительно тупорылый доеб.
Так может можно лучше
Если он прижимается к смартфону и видит пиксели что бы доебаться, может ему действительно нужен дисплей, к которому не доебаться. А если он смотрел в айфон 11 или самсунг с20, тогда доеб основательный.
Чем выше разрешение, тем лучше качество изображения, даже если после какого-то значения, ты уже перестаешь различать отдельные пиксели.
Это как с фпсом. Разница между 144гц и 60гц мониторами колоссальная, хотя и речи быть не может, чтобы различать отдельный кадр при 60 фпс.
Самс заявлял, что они потом при делении на 10 принимают один и тот же цвет, это уже похоже на наебалово
The iPhone 11 Pro, which has a 5.8-inch display, features a resolution of 2436 x 1125 at 458 ppi
брал XR именно из-за IPS вместо оледа и более низкого разрешения при том, что оперативки там непропорционально меньше:
XR -> 1792 x 828, 3 гига, возьмём за 100%
XS -> 2436 x 1125, 4 гига, пикселей - 185% от XR, а оперативки - всего лишь 133.
По поводу разрешения и DPI - я , честно говоря, не помню деталей, но в амоледах реальное разрешение ниже, из-за того, что в технологии используются какие-то одинаковые пиксели, и реальное разрешение ниже. Или как-то так, подробности загуглишь, если надо.
Расскажи, почему ты именно ips хотел? Мне казалось, что после амоледов без слёз на ips не получается смотреть.
Из-за этого я теперь считаю все ips айфоны - плохой покупкой. Т.е. вместо XR и 11 (обычный) лучше купить X.
есть SGS8 и Pixel 3a с амоледами, не нравится, что отдаёт фиолетовым, например, при прокрутке с тёмным оформлением (а оно, на минуточку, как раз ради амоледов в основном и делается), ну и из-за риска выгорания, если одно и то же изображение держать, это прям ЭЛТ какой-то (но ладно, с этим за год с лишним я пока не столкнулся, но я и не использую эти девайсы каждый день, так, чисто когда погонять надо приложение на реальном устройстве или они единственные неразряженные)
Рендер как корявый фотошоп. Что за осветление вокруг камеры, и почему экран при переходе с верхней части вниз будто отходит.
Развитый нос
Тебе дали сенсор для точного определения твоего окружения, что тебе ещё надо, если уж не динозавриков в ar вставлять, тогда ты зажрался
Мне надо нормальный экран. Прямоугольный. Максимум со скруглёнными углами. Но без дыр, без вырезов, не круглый, не треугольный, а обычный прямоугольный экран. Игры телефонные не интересны.
Пышный бинокль
Только если доллар будет стоить 150 рублей