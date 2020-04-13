Устройства получат острые края и поддержку 5G.

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Возможный дизайн iPhone 2020 года Рендер Phone Arena

Apple выпустит четыре новых айфона в 2020 году, два из которых станут наследниками 11 Pro и 11 Pro Max, а ещё два — продолжат линейку iPhone 11. Топовые модели получат дизайн от iPad Pro с острыми гранями. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам Apple.

По данным агентства, помимо острых граней корпуса, топовые модели также получат «плоские» экраны вместо скруглённых краёв, как в последнем поколении. Pro-версии iPhone также получат три камеры и новый датчик LiDAR, который внедрили в последний iPad Pro, а младшие модели останутся с двумя камерами.

Топовые модели также получат чуть более крупный экран за счёт уменьшения «чёлки» для селфи-камеры и Face ID-сенсоров. Все флагманские iPhone 2020 года выйдут со «значительным» обновлением процессора с акцентом на ускорении работы с нейросетями и задачами в сфере дополненной реальности.

Из-за перебоев с поставками на фоне пандемии как минимум некоторые модели новых айфонов могут выпустить на несколько недель позже обычного. С середины марта сотрудники Apple по всему миру начали работать из дома, но похоже, это не повлияло на график выпуска устройств.

Источники Bloomberg пояснили, что устройства до сих пор запланированы на типичное «осеннее окно». Apple не сообщала подрядчикам о серьёзных переносах, поэтому инженеры должны передать финальный дизайн новых айфонов в Китай в мае 2020 года.

Помимо новых iPhone, в 2020 году Apple планирует выпустить уменьшенную и более дешёвую версию HomePod, а также систему меток для отслеживания личных вещей Apple Tags, утечки о которой появились ещё летом 2019 года.

По данным Bloomberg, новая «умная» колонка HomePod будет наполовину компактнее оригинала, но сохранит его дизайн. Устройство находилось в разработке несколько месяцев, но столкнулось с переносами, сейчас его планируют выпустить во второй половине года.