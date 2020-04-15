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Пандемия не остановила изучение Марса — сотрудники NASA рассказали, как решают новые для себя проблемы «удалёнки».
Из-за пандемии коронавируса многим пришлось перейти на удалённую работу. Эти меры затронули и подразделение NASA Curiosity: команде проекта так же приходится искать себе рабочее место в доме, устраивать видеосозвоны и учиться разделять работу и отдых. Но есть одно отличие — инженеры управляют марсоходом, который находится за миллионы километров от Земли.
Десятки инженеров на «удалёнке» адаптируются к ситуации и сталкиваются с новыми проблемами — не только на поверхности Марса. Подробностями команда Curiosity поделилась на сайте NASA.
К новым реалиям инженеры стали готовиться ещё в начале марта — они стали готовить рабочие места дома, распределяя по сотрудникам необходимое оборудование. Но не все устройства получилось забрать из лаборатории: например, специальные 3D-очки для управления марсоходом пришлось заменить обычными красно-синими.
Обычно программирование каждой последовательности Curiosity — это работа до 20 человек, которые разрабатывают и тестируют команды в одном месте, а заодно взаимодействуют ещё с десятками коллег. Теперь они делают то же самое, но одновременно в нескольких видеоконференциях и чатах.
В среднем инженеры Curiosity теперь тратят на каждую операцию на 1-2 часа больше, чем до пандемии, отмечает руководитель исследовательской группы Кэрри Бридж. Обычно она обходила лабораторию и проверяла работу каждой мини-команды: возникли ли у кого-то проблемы? Сходятся ли действия инженеров с расчётами учёных? Теперь то же самое происходит в онлайне.
Но, по словам Бридж, реалиям пандемии не сломить дух NASA — в космическом агентстве процветает культура «Справиться можно с чем угодно». «Это классика NASA. У нас возникает проблема, и мы пытаемся понять, как заставить всё работать. Изучение Марса не стоит на месте — мы всё ещё исследуем его».
20 марта в Лаборатории реактивного движения в Пасадене никого не было. Но инженеры собрались удалённо, чтобы выполнить часть миссии на Марсе. Curiosity доехал до места под названием «Эдинбург», пробурил гору, взял образец породы и отправил отчёт на Землю. Всё прошло так, как и задумывалось до пандемии.
Люди марсоходом из дома управляют, а Сергей Звезда не смог простой стрим с Гуриевым запилить, кек.
@Настя Иванова смотри, люди техникой эппл марсоходами управляют потому что могут, а не воняют в интернетиках, что флешку не могут воткнуть