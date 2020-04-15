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Технологии
Женя Кузьмин
439

Команда Curiosity перешла на удалённую работу — но продолжает управлять марсоходом даже из дома Материал редакции

Пандемия не остановила изучение Марса — сотрудники NASA рассказали, как решают новые для себя проблемы «удалёнки».

8 комментариев
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Из-за пандемии коронавируса многим пришлось перейти на удалённую работу. Эти меры затронули и подразделение NASA Curiosity: команде проекта так же приходится искать себе рабочее место в доме, устраивать видеосозвоны и учиться разделять работу и отдых. Но есть одно отличие — инженеры управляют марсоходом, который находится за миллионы километров от Земли.

Десятки инженеров на «удалёнке» адаптируются к ситуации и сталкиваются с новыми проблемами — не только на поверхности Марса. Подробностями команда Curiosity поделилась на сайте NASA.

К новым реалиям инженеры стали готовиться ещё в начале марта — они стали готовить рабочие места дома, распределяя по сотрудникам необходимое оборудование. Но не все устройства получилось забрать из лаборатории: например, специальные 3D-очки для управления марсоходом пришлось заменить обычными красно-синими.

Обычно программирование каждой последовательности Curiosity — это работа до 20 человек, которые разрабатывают и тестируют команды в одном месте, а заодно взаимодействуют ещё с десятками коллег. Теперь они делают то же самое, но одновременно в нескольких видеоконференциях и чатах.

В среднем инженеры Curiosity теперь тратят на каждую операцию на 1-2 часа больше, чем до пандемии, отмечает руководитель исследовательской группы Кэрри Бридж. Обычно она обходила лабораторию и проверяла работу каждой мини-команды: возникли ли у кого-то проблемы? Сходятся ли действия инженеров с расчётами учёных? Теперь то же самое происходит в онлайне.

Я постоянно слежу за 15 чат-каналами. Нахожусь одновременно в четырёх видеоконференциях. Я делаю то, что делала раньше, но виртуально. Но фокусироваться приходится на большем количестве вещей, чем обычно.

Кэрри Бридж
руководитель исследовательской группы Curiosity

Но, по словам Бридж, реалиям пандемии не сломить дух NASA — в космическом агентстве процветает культура «Справиться можно с чем угодно». «Это классика NASA. У нас возникает проблема, и мы пытаемся понять, как заставить всё работать. Изучение Марса не стоит на месте — мы всё ещё исследуем его».

20 марта в Лаборатории реактивного движения в Пасадене никого не было. Но инженеры собрались удалённо, чтобы выполнить часть миссии на Марсе. Curiosity доехал до места под названием «Эдинбург», пробурил гору, взял образец породы и отправил отчёт на Землю. Всё прошло так, как и задумывалось до пандемии.

#nasa #covid19

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8 комментариев
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Ваня Погост

20

Люди марсоходом из дома управляют, а Сергей Звезда не смог простой стрим с Гуриевым запилить, кек.

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Атлант поправил плечи

Ваня
2

блять, ору 

Ответить

Сергей Звезда

Ваня
0

ааааааа

Ответить

Eugen T

6
Ответить

Denis Shiryaev

4

Пусть стримят, работа мечты же

Ответить

Василий Лебедев

1

Крутая работа у ребят.

Ответить

dmzkrsk

1

Куда донатить? Это лучше, чем дед, который ходит кругами

Ответить

Чувствительный парфюмер

0

@Настя Иванова смотри, люди техникой эппл марсоходами управляют потому что могут, а не воняют в интернетиках, что флешку не могут воткнуть

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