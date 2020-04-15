Прямой эфир
Такую уязвимость обнаружили в Windows-клиенте.
Хакеры продают две уязвимости в Zoom, с помощью которых можно шпионить за пользователями, пишет Vice со ссылкой на несколько источников. Одну из них — для Windows — собеседник издания назвал «идеальной для промышленного шпионажа».
Уязвимости, против которых ещё не разработали защитные механизмы, есть в клиентах Windows и MacOS, пишет издание. Их существование подтвердили Vice три источника, с которыми связывались брокеры и предлагали купить эксплойты.
По словам одного из собеседников Vice, цена эксплойта для Windows — 500 тысяч долларов. При этом другой источник назвал цену в два раза меньше.
Уязвимость для Windows «идеально подходит для промышленного шпионажа», утверждает собеседник Vice из сферы кибербезопасности. Воспользовавшись ей, хакер может удалённо внедрить код и получить доступ к приложению — это так называемая RCE-уязвимость (remote code execution — удаленное выполнение кода). Эксплойт для MacOS — другого типа и не связан с RCE.
В компании заявили Vice, что не нашли подтверждений этой информации.
Ранее в даркнете нашли 500 тысяч взломанных аккаунтов Zoom. Их продавали менее чем за цент или раздавали бесплатно — так продавцы хотели заработать репутацию в хакерском сообществе.
TJ разбирал, как Zoom стал главным приложением во время пандемии и почему его критикуют за безопасность.
Её продают за 500 тысяч долларов
И все ради того, чтобы показывать порно на уроках православной культуры
Объясните мне, человеку далёкому от видеозвонков, почему зум стал лидером по видеозвонкам, а не скайп? Там же есть такая же функция и аккаунты у многих есть. Почему все пошли в зум?
Видеозвонки в скайпе на 20+ тел хуже
А зумом прям только от 20+ чел. пользуются?
Мне показалось, что в него вообще все побежали
Более легкий клиент, скайп отжирает много оперативы
Угу, а каждая офисная курочка сидит и мониторит сколько какой софт у нее отжирает оперативной памяти. Реестр чистит, после установки винды, и VPN собственный поднимает, ага, ок.
Не дохуя ли для мессенджера в фоновом режиме?
Опять таки, зум конкурирует со скайпом исключительно на корпоративном рынке видео-конференций. Тетенькам, которые хотят позвонить корзиночке, узнать как дела - нахуй не всрались ни возможность добавить 100 человек в звонок, ни количество оперативной памяти, которое скайп отжирает.
Это верно, но им и Скайп нахуй не всрался, когда есть Вотсапп.
И тем не менее, скайп уже многие годы является лидером по доле рынка видео-звонков, и даже не собирается с этого места уходить. 🤷
Не знаю что за наркоманы и полоумные обеспечивают ему 1 место на рынке, но IRL я среди людей от 10 до 80 лет не знаю ни одного пользователя Скайпа. Ещё года 4 назад они были, но сейчас все на Вотсаппе, даже пенсы.
А я не знаю ни одного владельца яхты. И.. ?
Дохуя.
Я говорю что таких как ты (или хотя бы людей, которые могут менеджер задач в Винде открыть) очень небольшой процент из общего числа пользователей видео-звонков. Я понимаю что ощущения совсем иные, ведь все вокруг тебя используют слэки, ноушены, и прочие современные модные штуки, но реальность иная - большинство людей пользуется скайпом, и в душе не ебет что такое зум, и "оперативная память".
Ощущения не обманешь - когда скайп загружается секунд 10, можно сделать какие то субъективные выводы.
Мы сейчас говорим про IT? Конечно в офисе все хотят выглядеть такими прогрессивными, зачем этот скайп для всего, когда можно использовать отдельно slack и отдельно zoom.
Вне IT, я не удивлюсь что в каких то офисах все общение происходит в каком нибудь whatsapp, а про скайп они и не слышали
Заебываюсь повторяться: как тогда скайп находится на первом месте по доле рынка, а вотсапа с зумом нет даже в первой десятке?
Откуда инфа?
Из интернета:
https://www.datanyze.com/market-share/unified-communications--202/skype-for-business-market-share
https://enlyft.com/tech/products/skype
https://en.wikipedia.org/wiki/Skype
https://www.fool.com/investing/2020/03/31/microsofts-skype-sees-70-user-growth-in-march-2020.aspx
https://www.allbrands.markets/brand/price-share-stock-market-skype-21071235400-us5949181045/
Из этих сайтов можно сделать вывод, что корпоративный Скайп - номер 1 в выборке из стольки-то компаний. А откуда ты взял, что он номер 1 вообще среди всех пользователей - только тебе и известно.
Признайся, ведь ты посмотрел только одну ссылку. Иначе ты или не умеешь читать, или специально проигнорировал то что увидел.
Допустим, ты прав. Допустим скайп - не лидер на рынке видео-звонков. Можешь, пожалуйста, сказать - кто, все таки, лидер на этом рынке?
Пока только я пытаюсь подкреплять свои слова данными. Попробуй и ты, может понравится.
Я посмотрел все ссылки.
кто, все таки, лидер на этом рынке?
Думаю, что Вотсапп - просто потому, что он лидер на рынке мессенджеров вообще, и в нём есть видеозвонки.
Ты думаешь, или у тебя есть аргументы?
Потому что я, например, думаю что ты долбоеб, но ведь это не делает тебя таковым, правда?
Человек спросил "почему зум стал лидером по видео-звонкам?", На что я ответил что, во-первых - не стал, даже близко. Во-вторых - если даже станет, то точно не потому что скайп жрет много оперативной памяти. Для небольшого процента людей это будет причиной, но далеко не для большинства.
А с тем что скайп - убогая говнина, я не спорю 🤷
Показательный
бомбит?
От нелогичных выводов, и глупых ответов, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью? Да, конечно. А не должно?
Супер-простой в использовании и всякой интеграции. 1 тык по ссылке и ты уже в звонке, ну почти.
А скайп супер-сложный?
Не могу сказать про сейчас. Я им перестал пользоваться, когда они сделали контакт-лист публичным. С тех пор у меня ни разу не возникало необходимости пользоваться скайпом.
Что значит "не могу сказать", если ты именно это сказал только что ?
Но тем не менее, отвечаешь на вопрос "чем зум лучше скайпа?". Чего сразу не написал "не знаю"? )
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Ежегодный велосипед
У zoom бесплатен до 100 человек и одной конференции с ограничением по времени в 40минут. В том же скайпе максимум 25. Плюс можно приглашать без всякой регистрации по ссылке.
Плюс хайп. Время хайпа skype прошло, молодому поколению на него начихать.
А вот почему полностью бесплатный и с возможностью развернуть у себя jitsu meet даже не упоминается нигде я не знаю.
Названием? Для Zoom'еров. О остальные все так, на волне хайпа решили омолодиться
В Скайпе до недавних пор нужна была учетка, чтобы присоединится к митингу.
В Зуме тебе дали ссылки, ты по ней перешел — привет
Сомневаюсь что Zoom уже стал лидером по видео-звонкам. Он болше на виду в медиапространстве, чем скайп, но это вобще никак не означает что доля рынка у него больше. Более того - его даже в первой десятке нету, по доле рынка: https://www.datanyze.com/market-share/unified-communications--202
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