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Технологии
Алексей Боржонов
2335

Vice: в Zoom нашли «идеальную для промышленного шпионажа» уязвимость. Её продают за 500 тысяч долларов​ Материал редакции

Такую уязвимость обнаружили в Windows-клиенте.

40 комментариев
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Хакеры продают две уязвимости в Zoom, с помощью которых можно шпионить за пользователями, пишет Vice со ссылкой на несколько источников. Одну из них — для Windows — собеседник издания назвал «идеальной для промышленного шпионажа».

Уязвимости, против которых ещё не разработали защитные механизмы, есть в клиентах Windows и MacOS, пишет издание. Их существование подтвердили Vice три источника, с которыми связывались брокеры и предлагали купить эксплойты.

По словам одного из собеседников Vice, цена эксплойта для Windows — 500 тысяч долларов. При этом другой источник назвал цену в два раза меньше.

Уязвимость для Windows «идеально подходит для промышленного шпионажа», утверждает собеседник Vice из сферы кибербезопасности. Воспользовавшись ей, хакер может удалённо внедрить код и получить доступ к приложению — это так называемая RCE-уязвимость (remote code execution — удаленное выполнение кода). Эксплойт для MacOS — другого типа и не связан с RCE.

В компании заявили Vice, что не нашли подтверждений этой информации.

Zoom очень серьёзно относится к безопасности пользователей. Когда мы узнали об этих слухах, мы круглые сутки работали вместе с авторитетной компании по безопасности. На сегодняшний день мы не нашли никаких доказательств, подтверждающих эти утверждения.

из заявления Zoom

Ранее в даркнете нашли 500 тысяч взломанных аккаунтов Zoom. Их продавали менее чем за цент или раздавали бесплатно — так продавцы хотели заработать репутацию в хакерском сообществе.

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#новости #кибербезопасность #zoom

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40 комментариев
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Nikita Zubkov

7

 Её продают за 500 тысяч долларов

И все ради того, чтобы показывать порно на уроках православной культуры

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Мистер Блондин

0

Объясните мне, человеку далёкому от видеозвонков, почему зум стал лидером по видеозвонкам, а не скайп? Там же есть такая же функция и аккаунты у многих есть. Почему все пошли в зум?

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Dmitry Shiryaev

Мистер
4

Видеозвонки в скайпе на 20+ тел хуже

Ответить

Мистер Блондин

Dmitry
0

А зумом прям только от 20+ чел. пользуются? 
Мне показалось, что в него вообще все побежали

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Илья Политов

Мистер
1

Более легкий клиент, скайп отжирает много оперативы

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Alex Sharp

Илья
1

Угу, а каждая офисная курочка сидит и мониторит сколько какой софт у нее отжирает оперативной памяти. Реестр чистит, после установки винды, и VPN собственный поднимает, ага, ок.

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Илья Политов

Alex
2

Не дохуя ли для мессенджера в фоновом режиме?

Ответить

Alex Sharp

Илья
0

Опять таки, зум конкурирует со скайпом исключительно на корпоративном рынке видео-конференций. Тетенькам, которые хотят позвонить корзиночке, узнать как дела - нахуй не всрались ни возможность добавить 100 человек в звонок, ни количество оперативной памяти, которое скайп отжирает.

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alexferman

Alex
2

Это верно, но им и Скайп нахуй не всрался, когда есть Вотсапп.

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Alex Sharp

alexfer…
0

И тем не менее, скайп уже многие годы является лидером по доле рынка видео-звонков, и даже не собирается с этого места уходить. 🤷

Ответить

alexferman

Alex
0

Не знаю что за наркоманы и полоумные обеспечивают ему 1 место на рынке, но IRL я среди людей от 10 до 80 лет не знаю ни одного пользователя Скайпа. Ещё года 4 назад они были, но сейчас все на Вотсаппе, даже пенсы.

Ответить

Alex Sharp

alexfer…
0

А я не знаю ни одного владельца яхты. И.. ?

Ответить

alexferman

Alex
0

И... я не понимаю, чего ты тут рвёшься. Фанбой Скайпа что ли?

Ответить

Alex Sharp

Илья
0

Дохуя.

Я говорю что таких как ты (или хотя бы людей, которые могут менеджер задач в Винде открыть) очень небольшой процент из общего числа пользователей видео-звонков. Я понимаю что ощущения совсем иные, ведь все вокруг тебя используют слэки, ноушены, и прочие современные модные штуки, но реальность иная - большинство людей пользуется скайпом, и в душе не ебет что такое зум, и "оперативная память".

Ответить

Илья Политов

Alex
0

Ощущения не обманешь - когда скайп загружается секунд 10, можно сделать какие то субъективные выводы.

Мы сейчас говорим про IT? Конечно в офисе все хотят выглядеть такими прогрессивными, зачем этот скайп для всего, когда можно использовать отдельно slack и отдельно zoom.

Вне IT, я не удивлюсь что в каких то офисах все общение происходит в каком нибудь whatsapp, а про скайп они и не слышали

Ответить

Alex Sharp

Илья
0

Заебываюсь повторяться: как тогда скайп находится на первом месте по доле рынка, а вотсапа с зумом нет даже в первой десятке?

Ответить

alexferman

Alex
0

Откуда инфа?

Ответить

Alex Sharp

alexfer…
0

Из интернета:

https://www.datanyze.com/market-share/unified-communications--202/skype-for-business-market-share

https://enlyft.com/tech/products/skype

https://en.wikipedia.org/wiki/Skype

https://www.fool.com/investing/2020/03/31/microsofts-skype-sees-70-user-growth-in-march-2020.aspx

https://www.allbrands.markets/brand/price-share-stock-market-skype-21071235400-us5949181045/

Ответить

alexferman

Alex
0

Из этих сайтов можно сделать вывод, что корпоративный Скайп - номер 1 в выборке из стольки-то компаний. А откуда ты взял, что он номер 1 вообще среди всех пользователей - только тебе и известно.

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Alex Sharp

alexfer…
0

Признайся, ведь ты посмотрел только одну ссылку. Иначе ты или не умеешь читать, или специально проигнорировал то что увидел.

Допустим, ты прав. Допустим скайп - не лидер на рынке видео-звонков. Можешь, пожалуйста, сказать - кто, все таки, лидер на этом рынке?

Пока только я пытаюсь подкреплять свои слова данными. Попробуй и ты, может понравится.

Ответить

alexferman

Alex
1

Я посмотрел все ссылки.

кто, все таки, лидер на этом рынке?

Думаю, что Вотсапп - просто потому, что он лидер на рынке мессенджеров вообще, и в нём есть видеозвонки.

Ответить

Alex Sharp

alexfer…
0

Ты думаешь, или у тебя есть аргументы?

Потому что я, например, думаю что ты долбоеб, но ведь это не делает тебя таковым, правда?

Ответить

Alex Sharp

Илья
0

Человек спросил "почему зум стал лидером по видео-звонкам?", На что я ответил что, во-первых - не стал, даже близко. Во-вторых - если даже станет, то точно не потому что скайп жрет много оперативной памяти. Для небольшого процента людей это будет причиной, но далеко не для большинства.

А с тем что скайп - убогая говнина, я не спорю 🤷

Ответить

Показательный

Alex
1

бомбит?

Ответить

Alex Sharp

Показат…
1

От нелогичных выводов, и глупых ответов, которые не имеют ничего общего с объективной реальностью? Да, конечно. А не должно?

Ответить

Alexander Petcoglo

Мистер
3

Супер-простой в использовании и всякой интеграции. 1 тык по ссылке и ты уже в звонке, ну почти.

Ответить

Alex Sharp

Alexander
0

А скайп супер-сложный? 

Ответить

Alexander Petcoglo

Alex
2

Не могу сказать про сейчас. Я им перестал пользоваться, когда они сделали контакт-лист публичным. С тех пор у меня ни разу не возникало необходимости пользоваться скайпом.

Ответить

Alex Sharp

Alexander
–3

Что значит "не могу сказать", если ты именно это сказал только что ?

Ответить

Alexander

Alex
0

 А скайп супер-сложный?

Не могу сказать про сейчас. С тех пор у меня ни разу не возникало необходимости пользоваться скайпом.

Я не знаю, сложный он или нет, потому что не пользуюсь им.

Ответить

Alex Sharp

Alexand…
0

Но тем не менее, отвечаешь на вопрос "чем зум лучше скайпа?". Чего сразу не написал "не знаю"? )

Ответить

Alexander

Alex
0

 почему зум стал лидером по видеозвонкам

 Почему все пошли в зум?

Я вот на эти вопросы ответил. Ещё доёбки есть?

Ответить

Alex Sharp

Alexand…
1

Да. Зум не стал лидером по видео-звонкам.

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Ежегодный велосипед

Мистер
2

У zoom бесплатен до 100 человек и одной конференции  с ограничением по времени в 40минут. В том же скайпе максимум 25.  Плюс можно приглашать без всякой регистрации по ссылке. 
Плюс хайп. Время хайпа skype прошло, молодому поколению на него начихать.
А вот почему полностью бесплатный и с возможностью развернуть у себя  jitsu meet даже не упоминается нигде я не знаю.

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Илья Политов

Ежегодный
0

Названием? Для Zoom'еров. О остальные все так, на волне хайпа решили омолодиться

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Mykola Petiukh

Мистер
1

В Скайпе до недавних пор нужна была учетка, чтобы присоединится к митингу.
В Зуме тебе дали ссылки, ты по ней перешел — привет

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alexferman

Мистер
0

Потому что Скайп лютый кал

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Alex Sharp

Мистер
0

Сомневаюсь что Zoom уже стал лидером по видео-звонкам. Он болше на виду в медиапространстве, чем скайп, но это вобще никак не означает что доля рынка у него больше. Более того - его даже в первой десятке нету, по доле рынка: https://www.datanyze.com/market-share/unified-communications--202

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Ежегодный велосипед

Alex
0

Угадал трех из пяти первых мест даже не заглдядывя.

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Stan Majors

0

Мне зум ток фонами нравится)

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