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Технологии
Алексей Боржонов
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«Яндекс» добавил в «Алису» функцию персонализированного утреннего шоу. Голосовой помощник рассказывает новости и истории Материал редакции

Функция доступна в «умных» колонках с «Алисой».

15 комментариев
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В «умные» колонки с «Алисой» добавили функцию персонализированного утреннего шоу, рассказали TJ в «Яндексе». Голосовой помощник может рассказать новости, поставить музыку, а также подобрать короткие истории специально для пользователей.

Мы хотим, чтобы «Алиса» была не только помощником, но и другом, с которым приятно проводить время. Поэтому мы учим её следить за новостями, развлекать пользователей и создавать приятную атмосферу в доме, и утреннее шоу — первый шаг в этом направлении.

Андрей Законов
Руководитель продукта в управлении машинного интеллекта и исследований

Голосовой помощник включает песни из персонального плейлиста дня и комментирует их. Кроме того, он может включить короткий подкаст — например, о том, способны ли животные обманывать или как влияет шоколад на здоровье.

В «Яндексе» пояснили, что голосовой помощник «ориентируется в происходящем и говорит о том, что волнует людей». Во время режима самоизоляции «Алиса» рассказывает, как с пользой провести время дома. Чтобы запустить функцию, нужно произнести: «Алиса, включи утреннее шоу!».

В конце марта «Яндекс» добавил в «Алису» функцию медитации — на фоне массового перехода людей на удалённую работу во время пандемии Covid-19.

#яндекс #алиса #новости

Технологии
Функции соцсетей и мессенджеров, роботы, iOS и Android, Windows, блокировки и падения сайтов. Сюда же — от новых айфонов и ноутбуков до распечатанных на 3D-принтере винтовок и невероятных гаджетов с краудфандинговых площадок.
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15 комментариев
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Пограничный завод

15

Нескучное утро с товарищем майором.

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Yuri Miller

Пограничный
0

Алиса вызови полицию. "Майор такой-то слушает, что случилось?"

Ответить

Alex Fielding

6

телекран, транслирующий нужную повестку

Ответить

Арабский звук

2

Не понимаю людей, которые покупают микрофон для товарища майора.

Ответить

Пластиковое Окно

Арабский
2

Ща тебе пояснят, как на самом деле удобно иметь дома своего товарища майора и как он изменил их жизнь, позволяя раз в год ставить таймер на кухне без рук. 

Ответить

Арабский звук

Пластиковое
1

Да это пиздец, "киллер" фича.

Ответить

Пластиковое Окно

Арабский
2

Ага. Стандартным помощникам в смартфонах (Сири, Гугл Ассистент) такое и не снилось. 

Ответить

Устойчивый Слава

1

Who cares

Ответить

Roma Dmitriev

0

Жду, когда прикрутят нейросеть с голосом Татьяныча

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Кирилл Боронин

Roma
1
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German Times

0
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Пластиковое Окно

German
0

Без встроенного и неотключаемого микрофона для товарища майора просто никак. 

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Паша Цветомузыка

0

А я не доверяю всем этим колонкам!

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Kyler

0

Лучше бы сделали версию Собутыльник, куда бы востребованее было

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Yuri Miller

Kyler
0

в МВД засунули бутылку в зад. Сейчас приведём собутыльника) Посадили его рядом и тоже засунули бутылку в зад.

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