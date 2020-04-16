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Функция доступна в «умных» колонках с «Алисой».
В «умные» колонки с «Алисой» добавили функцию персонализированного утреннего шоу, рассказали TJ в «Яндексе». Голосовой помощник может рассказать новости, поставить музыку, а также подобрать короткие истории специально для пользователей.
Голосовой помощник включает песни из персонального плейлиста дня и комментирует их. Кроме того, он может включить короткий подкаст — например, о том, способны ли животные обманывать или как влияет шоколад на здоровье.
В «Яндексе» пояснили, что голосовой помощник «ориентируется в происходящем и говорит о том, что волнует людей». Во время режима самоизоляции «Алиса» рассказывает, как с пользой провести время дома. Чтобы запустить функцию, нужно произнести: «Алиса, включи утреннее шоу!».
В конце марта «Яндекс» добавил в «Алису» функцию медитации — на фоне массового перехода людей на удалённую работу во время пандемии Covid-19.
Ща тебе пояснят, как на самом деле удобно иметь дома своего товарища майора и как он изменил их жизнь, позволяя раз в год ставить таймер на кухне без рук.
Арабский звук
Да это пиздец, "киллер" фича.
Ага. Стандартным помощникам в смартфонах (Сири, Гугл Ассистент) такое и не снилось.
Жду, когда прикрутят нейросеть с голосом Татьяныча
Без встроенного и неотключаемого микрофона для товарища майора просто никак.
Лучше бы сделали версию Собутыльник, куда бы востребованее было
в МВД засунули бутылку в зад. Сейчас приведём собутыльника) Посадили его рядом и тоже засунули бутылку в зад.