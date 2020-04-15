Он будет собирать и анализировать информацию о природных ресурсах планеты.

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Microsoft запустит открытую вычислительную платформу «Планетарный компьютер» для отслеживания данных о состоянии Земли. Доступ к ней получат учёные, специалисты по охране природы, некоммерческие организации и правительства стран. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

«Планетарный компьютер» представляет собой ИИ-платформу на базе облачных технологий Microsoft Azure, которая будет использовать машинное обучение для анализа данных о планете из различных источников. На основе обработанной информации власти и экологи смогут отслеживать изменение размеров лесов, оценить риски затоплений, катаклизмов и не только.

Просмотреть, обновить и дополнить эту информацию сможет любой человек на планете. Партнёром Microsoft по созданию платформы станет компания Esri — один из лидеров рынка геоинформационных систем.

Принципы программы:

Сбор данных об окружающей со всего мира и их анализ;

Создание и внедрение технологий для бизнеса, которые позволят принимать решения с учётом влияния на природу;

Поддержка инициатив, цель которых — оценить реальную экологическую ситуацию и защитить экосистему на национальном и глобальном уровнях;

Ответственность за собственный экологический след — к 2025 году Microsoft планирует защищать больше земли, чем сама занимает. Для этого хотят создать национальные парки, природоохранные зоны и не только.

«Планетарный компьютер» стал продолжением глобальной экологической иницативы Microsoft, о которой компания объявила в январе 2020 года. В программу входит переход на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и миллиардные инвестиции в развитие климатических инноваций.