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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft объявила о запуске «Планетарного компьютера» для отслеживания состояния Земли Материал редакции

Он будет собирать и анализировать информацию о природных ресурсах планеты.

5 комментариев
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Microsoft запустит открытую вычислительную платформу «Планетарный компьютер» для отслеживания данных о состоянии Земли. Доступ к ней получат учёные, специалисты по охране природы, некоммерческие организации и правительства стран. Об этом TJ рассказали в Microsoft.

«Планетарный компьютер» представляет собой ИИ-платформу на базе облачных технологий Microsoft Azure, которая будет использовать машинное обучение для анализа данных о планете из различных источников. На основе обработанной информации власти и экологи смогут отслеживать изменение размеров лесов, оценить риски затоплений, катаклизмов и не только.

Просмотреть, обновить и дополнить эту информацию сможет любой человек на планете. Партнёром Microsoft по созданию платформы станет компания Esri — один из лидеров рынка геоинформационных систем.

Принципы программы:

  • Сбор данных об окружающей со всего мира и их анализ;
  • Создание и внедрение технологий для бизнеса, которые позволят принимать решения с учётом влияния на природу;
  • Поддержка инициатив, цель которых — оценить реальную экологическую ситуацию и защитить экосистему на национальном и глобальном уровнях;
  • Ответственность за собственный экологический след — к 2025 году Microsoft планирует защищать больше земли, чем сама занимает. Для этого хотят создать национальные парки, природоохранные зоны и не только.

«Планетарный компьютер» стал продолжением глобальной экологической иницативы Microsoft, о которой компания объявила в январе 2020 года. В программу входит переход на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и миллиардные инвестиции в развитие климатических инноваций.

#microsoft #новости #экология #ии

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5 комментариев
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Brumik Lodička

2

планетарный компьютер? Как жаль, что на ум приходит только это

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Игорь Рачук

2

Смотрю сейчас новый сезон "Мир дикого запада"!
И чёт мне вот сейчас от этой новости нифига не смешно...

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Неверный дебаркадер

1

Ай да Гейтс! Ай да сукин сын!

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Ilya Korotkov

Неверный
2

думаю, это штука знаковая и именно она в будущем может задать некий более менее наглядный индекс состояния. Ну типа как шкала Рихтера, время на часах судного дня или там пробочные баллы по Яндексу. 

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Дмитрий Мартынов

0

На первый день работы система скажет, что нам конец.

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