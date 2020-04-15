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Он будет собирать и анализировать информацию о природных ресурсах планеты.
Microsoft запустит открытую вычислительную платформу «Планетарный компьютер» для отслеживания данных о состоянии Земли. Доступ к ней получат учёные, специалисты по охране природы, некоммерческие организации и правительства стран. Об этом TJ рассказали в Microsoft.
«Планетарный компьютер» представляет собой ИИ-платформу на базе облачных технологий Microsoft Azure, которая будет использовать машинное обучение для анализа данных о планете из различных источников. На основе обработанной информации власти и экологи смогут отслеживать изменение размеров лесов, оценить риски затоплений, катаклизмов и не только.
Просмотреть, обновить и дополнить эту информацию сможет любой человек на планете. Партнёром Microsoft по созданию платформы станет компания Esri — один из лидеров рынка геоинформационных систем.
Принципы программы:
«Планетарный компьютер» стал продолжением глобальной экологической иницативы Microsoft, о которой компания объявила в январе 2020 года. В программу входит переход на отрицательный уровень выбросов углерода к 2030 году и миллиардные инвестиции в развитие климатических инноваций.
Смотрю сейчас новый сезон "Мир дикого запада"!
И чёт мне вот сейчас от этой новости нифига не смешно...
думаю, это штука знаковая и именно она в будущем может задать некий более менее наглядный индекс состояния. Ну типа как шкала Рихтера, время на часах судного дня или там пробочные баллы по Яндексу.
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