Можно будет заменить амбюшуры и наголовное крепление наушников — они будут фиксироваться на магнитах.

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Apple работает над накладными беспроводными наушниками с элементами, которые пользователи смогут менять самостоятельно. Они станут первым продуктом подобного типа для Apple. Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к планам компании.

По данным собеседников агентства, Apple работает над двумя вариантами наушников — премиальной версией с кожаными вставками и спортивной моделью из более лёгких и дышащих материалов с вентиляцией. Прототипы устройства похожи на классические наушники с большими овальными амбюшурами, соединёнными наголовьем и тонкими металлическими держателями.

Амбюшуры и наголовье соединены с конструкцией с помощью магнитных креплений, поэтому их легко смогут заменять пользователи. Как отметили в Bloomberg, это похоже на некоторые модели Master & Dynamic и Bowers & Wilkins, однако у наушников этих компаний на магнитах крепятся только амбюшуры.

По задумке Apple, пользователи смогут изменять дизайн своих наушников так же, как Apple Watch. Это также позволит легко «переключить» устройство из фитнес-режима в обычный, просто поменяв элементы.

Наушники будут использовать беспроводные технологии и активное шумоподавление, как в AirPods Pro, а также поддерживать голосовые команды через Siri и сенсорные жесты. По данным источников, устройство будет конкурировать с high-end моделями конкурентов, которые продаются по цене от 350 долларов (около 25 тысяч рублей).

Накладные наушники Apple находятся в разработке как минимум с 2018 года и по данным Bloomberg их запуск уже переносили как минимум дважды. Теперь компания планирует выпустить в конце 2020 года, однако пандемия коронавируса вновь может стать причиной отсрочки.