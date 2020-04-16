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Технологии
Дамир Камалетдинов
2614

Apple улучшит схему зарядки MacBook. Они не всегда будут заряжаться до конца, но покажут полный заряд Материал редакции

Это позволит продлить срок службы батарей в ноутбуках.

22 комментария
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Apple изменит схему питания актуальных моделей MacBook Pro и MacBook Air вместе со следующим обновлением macOS Catalina 10.15.5. В систему добавят интеллектуальное управление зарядкой, которое будет препятствовать 100%-ному заряду батареи, чтобы замедлить её износ.

Изменения затронут MacBook Pro 2016 года и новее, а также MacBook Air 2018 года и новее. После обновления ноутбуки смогут показывать 100%-ный заряд, даже если батарея на самом деле не заряжена полностью. Системная шкала зарядки будет означать не всю ёмкость батареи, а ёмкость, необходимую для продления службы аккумулятора.

В Apple утверждают, что изменения не окажут серьёзного влияния на продолжительность работы ноутбуков. Функция будет включаться в зависимости от истории зарядок и температуры батареи только в случае, если это продлит ресурс её использования.

Интеллектуальное управление питанием будет включено по умолчанию, но его можно будет выключить в настройках macOS. Все данные об использовании аккумулятора компания будет собирать и анализировать анонимно и локально на устройстве — без передачи на серверы.

Из-за химических особенностей устройства аккумуляторов, при регулярном заряде на 100% они могут быстрее подвергаться износу и потерять ёмкость. По этой причине многие смартфоны замедляют зарядку на последних процентах или не заряжаются полностью.

В 2018 году Apple внедрила похожую функцию в iOS: система также изучает энергопотребление и паттерны зарядок и при достижении 80% заряда может отложить завершение зарядки до тех пор, пока пользователь не начнёт использовать смартфон.

#новости #apple #макбуки

Технологии
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22 комментария
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Кавказский Слава

24

Как вам идея: ноутбук будет показывать что он заряжается, но на самом деле нет, — для экономии энергии. 

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Дополнительный череп

Кавказский
4

Это прям как я писал диплом.

Ответить

патау додик

13

когда зарядил макбук до ста процентов

Ответить

Andre Macareno

патау
3

только решил этот трек послушать просто так, открыл тиджей, а там негры с гробом в первом же комментарии

Ответить

Михаил Подивилов

Andre
0

Как трек называется?

Ответить

Andre Macareno

Михаил
3

Darude - Sandstorm
ну ладно, ладно, Tony Igy - Astronomia

Ответить

Александр ысыыфс

4

В моём ноуте от xiaomi под win10 всегда так было.

Ответить

Keka Yobikov

Александр
11

Довольные как слон здесь?

Ответить

Честный украинец

Keka
0

Довольные как слон в фильме Эдисона

Ответить

Moo Dq

Keka
0

"Так то топ за свои деньги" здесь

Ответить

Честный украинец

Moo
0

Топ-топ за свои деньги

Ответить

hyposlasher

1

Макбук про 13 2015 года, после 700 циклов держит около 4 часов вместо изначальных 10. А многие виндовые ноуты изначально держат по 4 часа. Что же там происходит после 700 циклов?

Ответить

Евгений Некрасов

hyposlasher
5

4 темнокожих парня несут гроб.

Ответить

ouxen

1

как в айфонах с иос 13, продумано и полезно для батарейки

Ответить

Молодежный Мурод

0

Сообщение удалено

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Глубокий Илья

Молодежный
0

верни назад!

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Молодежный Мурод

Глубокий
0

пока рано

Ответить

Глубокий Илья

Молодежный
0

ладно, но я буду ждать!

Ответить

Молодежный Мурод

Глубокий
0

я оповещу

Ответить

Глубокий Илья

Молодеж…
0

спасибо!

Ответить

Молодежный Мурод

Глубокий
0

пожалуйста!

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Игорь Галищев

0

В смысле не узнают?
Мы же уже знаем 🌚

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