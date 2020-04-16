Это позволит продлить срок службы батарей в ноутбуках.

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Apple изменит схему питания актуальных моделей MacBook Pro и MacBook Air вместе со следующим обновлением macOS Catalina 10.15.5. В систему добавят интеллектуальное управление зарядкой, которое будет препятствовать 100%-ному заряду батареи, чтобы замедлить её износ.

Изменения затронут MacBook Pro 2016 года и новее, а также MacBook Air 2018 года и новее. После обновления ноутбуки смогут показывать 100%-ный заряд, даже если батарея на самом деле не заряжена полностью. Системная шкала зарядки будет означать не всю ёмкость батареи, а ёмкость, необходимую для продления службы аккумулятора.

В Apple утверждают, что изменения не окажут серьёзного влияния на продолжительность работы ноутбуков. Функция будет включаться в зависимости от истории зарядок и температуры батареи только в случае, если это продлит ресурс её использования.

Интеллектуальное управление питанием будет включено по умолчанию, но его можно будет выключить в настройках macOS. Все данные об использовании аккумулятора компания будет собирать и анализировать анонимно и локально на устройстве — без передачи на серверы.

Из-за химических особенностей устройства аккумуляторов, при регулярном заряде на 100% они могут быстрее подвергаться износу и потерять ёмкость. По этой причине многие смартфоны замедляют зарядку на последних процентах или не заряжаются полностью.

В 2018 году Apple внедрила похожую функцию в iOS: система также изучает энергопотребление и паттерны зарядок и при достижении 80% заряда может отложить завершение зарядки до тех пор, пока пользователь не начнёт использовать смартфон.