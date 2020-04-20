Прямой эфир
Apple нужно новое «доступное» устройство для входа в экосистему, а первый SE уже слишком стар для этой роли.
15 апреля Apple представила второе поколение iPhone SE. Смартфон получил дизайн корпуса от iPhone 8, а аппаратную «начинку» почти как у iPhone 11: он работает на том же процессоре, что и последняя линейка флагманских айфонов. При этом новый SE стоит на 20 тысяч рублей дешевле самого доступного варианта iPhone 11 и на 5 тысяч рублей дешевле iPhone Xr.
Выпускающий редактор TJ объясняет, почему Apple решила обновить SE только сейчас, для кого он предназначен и какие у него ограничения по сравнению с флагманами.
Оригинальный iPhone SE выпустили в 2016 году и по мощности он соответствовал 6s — на тот момент последней модели в линейке. Он получил камеру, как у флагмана, но дизайн от полюбившихся всем iPhone 5s и на старте стоил на 20 тысяч рублей дешевле 6s, а со временем прилично подешевел.
На пике популярности SE был по-настоящему «народным» смартфоном в России. В июле 2017 года обогнал всех конкурентов и стал самым продаваемым в стране, потеряв позицию только через год. Apple официально прекратила его продажи только осенью 2018 года. Хотя ритейлеры продолжали продавать остатки, а смартфон пользовался популярностью на вторичном рынке, он уже считался устаревшим.
До анонса iPhone SE, если не хватало денег на флагман Apple, то единственным способом влиться в экосистему была покупка устаревшей модели. Причём зачастую не прошлогодней (айфоны за год дешевеют не очень сильно), а с разницей в два-три поколения.
В 2015 году самыми ходовыми в этом плане были iPhone 5C и 5s: на Avito их можно было достать по цене бюджетных Android-смартфонов — от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от новизны и состояния. На этапе покупки приходилось сразу мириться с тем, что это не самые быстрые и сильно отстающие от флагманов устройства — зато экономия.
С приходом SE ситуация изменилась: гоняться за вышедшими в тираж моделями больше было не нужно — теперь можно было получить последние технологии Apple, но с некоторыми оговорками. Главным отличием было отсутствие технологии 3D Touch, на которую в компании делали большую ставку при запуске iPhone 6s.
В России по состоянию на 2020 год остаются миллионы активных старых айфонов, включая SE, и у их владельцев не было особого повода обновиться — Apple продолжала поддерживать старые устройства. iPhone 5s только в 2019 году перестал получать обновления iOS, а SE получает их до сих пор.
Однако сейчас устаревшие модели уже не позволяют использовать новые технологии, которые стали базовыми в айфонах последних трёх поколений. К примеру, они не поддерживают возможности вычислительной фотографии вроде «Портретного режима», Smart HDR, контроля глубины кадра и не только, которые так активно продвигает Apple в последние годы. Все эти функции работают за счёт нейропроцессора Neural Engine, который появился в чипе A11 с iPhone 8.
Кроме того, модели до 6s не поддерживают возможности, связанные с iOS, в том числе новые сервисы вроде Apple Arcade. К устаревшим айфонам нельзя подключить Apple Watch и они элементарно медленнее — в iOS 13 работу приложений серьёзно оптимизировали.
В ближайшее время технологический разрыв будет только расти. Оригинальный SE довольно долго служил витриной для экосистемы Apple, но к 2020 году слишком устарел.
Второе поколение iPhone SE — сборная солянка из нескольких поколений айфонов. Однако по одному из главных параметров — мощности и производительности он соответствует iPhone 11 благодаря тому же процессору A13 Bionic.
Apple называет чип самым быстрым из своих процессоров на сегодня. В том числе его аппаратными возможностями объясняли появление «Ночного режима» в iPhone 11 и функцию Deep Fusion — автоматическое улучшение качества снимков на основе нейросетей.
Однако новый iPhone SE ни одну из этих возможностей не получил, и пока неясно, почему. По утверждению Apple, внутри установлен лучший однокамерный модуль среди всех айфонов, а его заявленные характеристики совпадают с iPhone 11.
Основные характеристики камеры нового SE:
Однако на деле может оказаться, что камера нового SE больше похожа на сенсор XR, который хуже, чем у флагманов и тоже не поддерживает «Ночной режим». При этом новый айфон получил возможность съёмки в «Портретном режиме» и Smart HDR+ — технологию «семантического рендеринга», которая объединяет кадры с разными экспозициями в один.
Внешний вид, экран и аккумулятор SE унаследовал от iPhone 8, который в день анонса нового смартфона убрали из официальной продажи. Заметным внешним отличием стал только логотип Apple, который сместили в центр.
SE получил тот же 4,7-дюймовый LCD-дисплей с IPS-матрицей и разрешением 1334×750 пикселей. По количеству пикселей на дюйм он соответствует iPhone 11, в котором установлен Liquid Retina-дисплей, но по сути, это тот же LCD, только с более резким изображением. Apple не уточнила ёмкость аккумулятора в новом смартфоне, но отметила, что он работает от одного заряда не меньше, чем iPhone 8, в котором стояла батарея на 1881 мА•ч.
Идея iPhone SE заключается в том, чтобы выпустить айфон с последними технологиями, но снизить цену за счёт экономии на отдельных деталях. Но при его выпуске компания ориентируется не на тех, кто регулярно покупает последние модели и не на тех, кто готов выложить 60-80 тысяч рублей раз в пару лет.
Apple всегда была известна тем, что долго поддерживала айфоны, но это создало противоречие: многие пользователи остаются на устройствах четырёх-пяти-летней давности. Новый SE преследует ту же цель, что и первая модель — пересадить владельцев старых устройств на новые.
Кроме того, так компания отчасти снижает привлекательность в покупке старых моделей с рук. Появляется искушение доплатить, но получить новое устройство, у которого на порядок больше возможностей и которое дольше прослужит.
Пожалуй, самое важное в iPhone SE — это передовой процессор A13 Bionic от iPhone 11. С ним можно будет вновь забыть о замене смартфона ещё на 4-5 лет: как минимум в первые годы он будет работать на флагманском уровне.
Ни один айфон из актуальной линейки сейчас не может предложить таких же возможностей, как новый SE, за столь низкую цену. Минимальный iPhone 11 стоит почти на 20 тысяч рублей дороже, а iPhone XR с более старым процессором, но большим экраном и Face ID обойдётся на шесть тысяч рублей дороже. iPhone 8 убрали из продажи, но его всё ещё можно купить у ритейлеров за те же 40 тысяч рублей, что и новый SE. Правда, он будет проигрывать новинке практически во всём.
Второе поколение iPhone SE — пожалуй, наиболее подходящий момент обновиться для владельцев оригинальной модели, а также iPhone 5, 5S, 6, 6S и, вероятно, даже 7. Часть из этих устройств уже лишилась поддержки новых обновлений iOS, а другим осталось одно-два обновления. Это если и не повод перейти на новый айфон, то как минимум причина задуматься об этом.
Бля, неужели еще есть люди, сохранившие мозг и понимающие, что безрамочность это бред ебучих маркетологов. Как же нас мало, брат.
@Улучшаем TJ Предлагаю, для юзеров, которые хоть раз заходили с сяоми на TJ, выводить вместо статьи заглушку
Все равно они только срут, что бомжоми топ за свои деньги и что они не могут вставить флешку в айфон
У меня сяоми редми 6а за 7 тыш с али, я еще через спор вернул 4к. И скажи что такого не может мой сями за 3 тысячи + камера олимпус за 30. Что может твой Iphone ?
анимоджи
бля точно, 80к за анимоджи.
То чего мне не хватает в жизни.
А еще мне не хватает в жизни кредита на 2 года.
Пойду куплю айфон.
чтд
1)Ну как минимум сяоми не могут в дизайн,ни одного китайского смартфона с норм. дизайном не видел(кроме оппо,наверное),все кислотные и уёбские.
2)в экосистему не может.У них конечно есть собственные продукты,но ноут на винде,телефон на андройде,а про качество и доступность часов я помолчу пожалуй
3)в качество камеры не может,особенно фронтальной
4)в эргономику не может.Новые большие айфоны вообще збс в руке лежат и вес не чувствуется,а у сяоми кирпич толстенный
5)в оригинальность не могут,всё тырят у того же айфона и при том достаточно калично
6)плеймаркет и всё,что за собой несёт андройд-ебельдь ужасная.И собственно сяоми не могут в собственную ОС(как и все на андройде,кроме гугла),пусть лучше зонты делают.
Согласен,что эпл завышает цены,пользоваться их устройствами оч.удобно,особенно если у тебя не один их девайс
1. Дизайн с рамками и кнопкой в 2020, ну да апл могут в дизайн.
2. Экосистема, у меня топовый виндовс ноут, мне не нужна экосистема. Зато я могу играть в топовые игры.
3. Камера, ты прав. но топовая камера стоит меньше, чем айфон. А может больше. Проще купить отдельно камеру.
4. Эргономика вообще спорный вопрос.
5. Оригинальность тоже спорно. С одной стороны оригинальность с другой разнообразие. 3 подряд смартфона которые отличаются только камерами. Это прям оригинально.
6. Удобность ОС дело привычки.
Я соглашусь что эпл делает топовые смартфоны. Я не спорю что это лучше смартфоны на рынке, и даже цены их адекватные. Просто здесь если сравнивать с машинами, то айфон, это роллс ройс. А андройд это остальные тачки, на любой вкус и цвет. И нужно выбирать себе смарт изходя из достатка и стоимости обслуживания и т.д. И каждому подходит его смартфон. И например бентли не идеальная машина, для бездорожья.
PS но SE. Хуйня за свои деньги. Там не камеры, ни дизайна, ни статуса. Это как купить старый лексус, вместо новой ауди.
1)Я говорил не про SE,да и зачем изобретать велосипед для «бюджетного» устройства
2)ну заебись,что тебе не нужна,чел.Ты не единственный в мире.
И я не топлю за SE,так как считаю его просто юзлесс в 2020 году
Ни с ним, ни с тобой не соглашусь.
Вы оба слишком категоричны в высказываниях и мыслите однобоко. Сорян.
У вас спор ничем не закончится, так как вы о разном спорите.
Кстати, у меня в пользовании и сяоми, и айфон. И у обоих есть достоинства и недостатки.
Ребятки, остановитесь лучше.
Один говна набросил, второй подхватил.
Спор уровня предпочтения ничем, кроме оскорблений, не завершится.
Ну да,и?Делать всё равно нечего
Зачем тогда вообще этот спор, если вы в конце не начистите друг другу ебальники?
Не знаю,чел начал выёбываться свои сяоми за 6к.Говорю же,делать всё равно нечего
Вы просто слепенький.
Попробовал и айфоны, и самсунги, и лыжи, сейчас Xiaomi mi9 SE - отличный телефон. Дизайн минимал, ничего лишнего, в руке - как влитой.
Про часы туда же - самсунговские вотчи отличные, и, в отличие от эппловских работают с тем телефоном, с которым ч захочу.
А то, что ноут на винде - это преимущество андроид, что спокойно связывается с виндой, а не через бубен, как айфон.
Что касается операционки и магазина приложений - у эппл он отвратный, потому что то, что мне надо операционка делать не хочет (перенаправлять файлы из определенных приложений в другие) или просто не умеет, а на андроиде есть приложение под любую задачу.
Так что это вкусовщина. Я слышал интересное мнение, что на самом деле, эппл уже давно представляет из себя жалкую картину в техническом плане, просто людей держат экосистемой. Дескать, когда у тебя уже все от эппл, то хрен ты на винду или андроид перейдешь.
https://i01.appmifile.com/webfile/globalimg/Dai/mi9se/blue800.png я может и слепенький,но подбородок,отвратная неэстетичная капля, три тупораспрложенные камеры градиентный дизайн выглядят дёшево и просто хуёво
Запасной космос
6)плеймаркет и всё,что за собой несёт андройд-ебельдь
И что это значит ?
То,что плеймаркет-помойка,в которую попадают тонны мусорных и кривых приложений,поток которых гугл не контралирует.Стоит хотя бы вспомнить историю про пользователей самсунга,которые скачивали «приложение для обновление» или какая-то такая дичь.
Дизайн приложений на андройде тоже срань полная,вот ,что я имею ввиду.Так как пользовался и тем и другим,то могу видеть разницу.
У меня всю жизнь были андроиды.
Пару месяцев назад сломал свой Honor. Денег было мало, решил на время взять б/у iPhone 7.
Из минусов iOS:
Клавиатура. Я привык к свайпам, а Google keyboard и Swift работают так же плохо, как стандартная.
Сложно сменить мелодию звонка.
Нельзя нормально переводить отдельные слова. Встроенный словарь - говно. На андроиде я мог просто выделить или скопировать слово и тут же появлялся перевод.
Из плюсов:
Работает быстрее (не бывает даже случайных фризов).
Плавная анимация.
Идеальный Safari.
Отлично настроена вибрация (лайкнешь песню, в этом же месте отдача).
Приложения работают лучше. В них удобнее навигация.
А так пока смотрю. Может куплю потом нормальный iPhone. Точно не SE. Но с большим экраном, т.к. уже отвык от маленьких. А может куплю отличный на андроиде.
Печальный космос
У меня вот Ми микс 2С, и да сука он топовый. А флешку себе в анус вставь.
Смертельный паук например
Это к Насте Ивановой, она не может скинуть файлы клиентов
в США SE, возможно, ещё имеет смысл. но зачем в России покупать телефон с дизайном 2013 года и с маленькой батареей всего на 5к дешевле, чем XR, я не понимаю
Думаю здесь работает маркетинговая машина. Есть же люди, которые не считают каждую копейку, не следят за тематикой, не особо разбираются. Они увидят множество рекламы нового смартфона, будут понимать, что он новый, а значит лучший предыдущих, и купят. К слову не так просто сравнение с флагманом здесь именно.
Более того у Apple самая доверчивая аудитория, ибо раньше они свою репутацию уже заслужили.
Здравый череп
Потому что дизайн топ? 11 же в руке ужасно неудобно лежит
К слову всегда был вопрос к безрамочникодрочерам как они держат телефон. Я вот заебался тыкать по бокам то пальцами, которым держу, то ладошкой.
Фонтан им. Стива Джобса
Хм. Это Ижевск или Нижний Новгород?
Интересно тут в первую очередь посмотреть, как он "сожрет" рынок б/у девайсов от самой же Apple, а также как повлияет на продажи ее же флагманов.
флагманы скорее всего будут иметь какую-то фишку, которой не будет у se
Продавал 6 айфон за 16 тыщ, когда SE можно было за 20 взять или даже за 18 поискать
Грандиозный кубок
До сих пор валяется в коробке 5s, в супер идеальном состоянии, храню для потомков.
Даю этой тыкве ниединого шанса. Тут сыграла и пандемия, и что Samsung после батарей с ноут7 реально начал делать вещи.
Мой с8+ трёхлетней давности по дизайну дает прикурить айфону 11 про, а самсы флагманской линейки дают прикурить всем остальным и по начинке.
Да, сейчас дороговато, но через пол года можно будет взять дешевле очень крутую пушку, а чем ответит эйпл? Дизайном 2015 года, или чёлкой и плиткой на задней крышке?
Медицинский космос
Можно взять айфон просто за слово айфон. И всем пофиг, тупой ты или нет, а эппль просто будет прибыль
Уличный нос
Когда ты поймешь, что тот человек который давал инновации и имя брэнду Apple — давно умер. Вот это поражает больше всего
Комментарий удален
У меня до сих пор 8+ и каждый день нарадоваться не могу (хотя есть еще и p30pro).
Мотивации обновлять айфон нет, он давно стал как рамочка для потребления контента, работает и ладно.
Единаственное за последние полгода стал люто собирать царапины.
Можете объяснить, почему первый СЕ устарел?
В статье ссылки на фоторежимы всякие, есть какие-нибудь более существенные штуки?
Что в 2013 что сейчас покупать телефоны с экраном 4,7 ну такое. Для фанатов эпл только подойдёт