Apple нужно новое «доступное» устройство для входа в экосистему, а первый SE уже слишком стар для этой роли.

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Скриншот из видео Apple

15 апреля Apple представила второе поколение iPhone SE. Смартфон получил дизайн корпуса от iPhone 8, а аппаратную «начинку» почти как у iPhone 11: он работает на том же процессоре, что и последняя линейка флагманских айфонов. При этом новый SE стоит на 20 тысяч рублей дешевле самого доступного варианта iPhone 11 и на 5 тысяч рублей дешевле iPhone Xr.

Выпускающий редактор TJ объясняет, почему Apple решила обновить SE только сейчас, для кого он предназначен и какие у него ограничения по сравнению с флагманами.

iPhone 5s, 6, 6s и SE работают, но не поддерживают новые технологии

Оригинальный iPhone SE выпустили в 2016 году и по мощности он соответствовал 6s — на тот момент последней модели в линейке. Он получил камеру, как у флагмана, но дизайн от полюбившихся всем iPhone 5s и на старте стоил на 20 тысяч рублей дешевле 6s, а со временем прилично подешевел.

На пике популярности SE был по-настоящему «народным» смартфоном в России. В июле 2017 года обогнал всех конкурентов и стал самым продаваемым в стране, потеряв позицию только через год. Apple официально прекратила его продажи только осенью 2018 года. Хотя ритейлеры продолжали продавать остатки, а смартфон пользовался популярностью на вторичном рынке, он уже считался устаревшим.

iPhone SE Фото Macworld​

До анонса iPhone SE, если не хватало денег на флагман Apple, то единственным способом влиться в экосистему была покупка устаревшей модели. Причём зачастую не прошлогодней (айфоны за год дешевеют не очень сильно), а с разницей в два-три поколения.

В 2015 году самыми ходовыми в этом плане были iPhone 5C и 5s: на Avito их можно было достать по цене бюджетных Android-смартфонов — от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости от новизны и состояния. На этапе покупки приходилось сразу мириться с тем, что это не самые быстрые и сильно отстающие от флагманов устройства — зато экономия.

С приходом SE ситуация изменилась: гоняться за вышедшими в тираж моделями больше было не нужно — теперь можно было получить последние технологии Apple, но с некоторыми оговорками. Главным отличием было отсутствие технологии 3D Touch, на которую в компании делали большую ставку при запуске iPhone 6s.

Цена, компактность, а также противостояние тренду больших экранов сделали смартфон одним из самых популярных устройств компании. В какой-то момент SE стал идеальным вариантом для знакомства с экосистемой Apple и одновременно отличным поводом обновить старый iPhone, не потратив космические деньги.

В России по состоянию на 2020 год остаются миллионы активных старых айфонов, включая SE, и у их владельцев не было особого повода обновиться — Apple продолжала поддерживать старые устройства. iPhone 5s только в 2019 году перестал получать обновления iOS, а SE получает их до сих пор.

Однако сейчас устаревшие модели уже не позволяют использовать новые технологии, которые стали базовыми в айфонах последних трёх поколений. К примеру, они не поддерживают возможности вычислительной фотографии вроде «Портретного режима», Smart HDR, контроля глубины кадра и не только, которые так активно продвигает Apple в последние годы. Все эти функции работают за счёт нейропроцессора Neural Engine, который появился в чипе A11 с iPhone 8.

Кроме того, модели до 6s не поддерживают возможности, связанные с iOS, в том числе новые сервисы вроде Apple Arcade. К устаревшим айфонам нельзя подключить Apple Watch и они элементарно медленнее — в iOS 13 работу приложений серьёзно оптимизировали.

В ближайшее время технологический разрыв будет только расти. Оригинальный SE довольно долго служил витриной для экосистемы Apple, но к 2020 году слишком устарел.

По чуть-чуть ото всех — чем новый SE отличается от iPhone 11, iPhone Xr и iPhone 8

Второе поколение iPhone SE — сборная солянка из нескольких поколений айфонов. Однако по одному из главных параметров — мощности и производительности он соответствует iPhone 11 благодаря тому же процессору A13 Bionic.

Apple называет чип самым быстрым из своих процессоров на сегодня. В том числе его аппаратными возможностями объясняли появление «Ночного режима» в iPhone 11 и функцию Deep Fusion — автоматическое улучшение качества снимков на основе нейросетей.

Однако новый iPhone SE ни одну из этих возможностей не получил, и пока неясно, почему. По утверждению Apple, внутри установлен лучший однокамерный модуль среди всех айфонов, а его заявленные характеристики совпадают с iPhone 11.

Основные характеристики камеры нового SE:

Широкоугольная, разрешение 12 МП;

Фокусное расстояние 28мм, f/1.8;

Линза из шести элементов, оптическая стабилизация;

Возможность записи видео в 4К, 60к/с с «кинематографичной» стабилизацией, расширенным динамическим диапазоном и стереозвуком.

Однако на деле может оказаться, что камера нового SE больше похожа на сенсор XR, который хуже, чем у флагманов и тоже не поддерживает «Ночной режим». При этом новый айфон получил возможность съёмки в «Портретном режиме» и Smart HDR+ — технологию «семантического рендеринга», которая объединяет кадры с разными экспозициями в один.

Внешний вид, экран и аккумулятор SE унаследовал от iPhone 8, который в день анонса нового смартфона убрали из официальной продажи. Заметным внешним отличием стал только логотип Apple, который сместили в центр.

SE получил тот же 4,7-дюймовый LCD-дисплей с IPS-матрицей и разрешением 1334×750 пикселей. По количеству пикселей на дюйм он соответствует iPhone 11, в котором установлен Liquid Retina-дисплей, но по сути, это тот же LCD, только с более резким изображением. Apple не уточнила ёмкость аккумулятора в новом смартфоне, но отметила, что он работает от одного заряда не меньше, чем iPhone 8, в котором стояла батарея на 1881 мА•ч.

Дизайн, дисплей и аккумулятор — главные статьи экономии Apple. Компании не приходится заново проводить дополнительные исследования и разработку, и думать, как уместить всё в новый корпус. Технология производства уже отработана — достаточно заменить отдельные детали.

Новый SE — самый дешёвый айфон в линейке с флагманским железом, которого хватит надолго

Идея iPhone SE заключается в том, чтобы выпустить айфон с последними технологиями, но снизить цену за счёт экономии на отдельных деталях. Но при его выпуске компания ориентируется не на тех, кто регулярно покупает последние модели и не на тех, кто готов выложить 60-80 тысяч рублей раз в пару лет.

Apple всегда была известна тем, что долго поддерживала айфоны, но это создало противоречие: многие пользователи остаются на устройствах четырёх-пяти-летней давности. Новый SE преследует ту же цель, что и первая модель — пересадить владельцев старых устройств на новые.

Кроме того, так компания отчасти снижает привлекательность в покупке старых моделей с рук. Появляется искушение доплатить, но получить новое устройство, у которого на порядок больше возможностей и которое дольше прослужит.

iPhone SE — это способ заставить обновиться самых «ленивых» клиентов Apple, которые до последнего пользуются очень устаревшими айфонами, потому что те просто работают.

Пожалуй, самое важное в iPhone SE — это передовой процессор A13 Bionic от iPhone 11. С ним можно будет вновь забыть о замене смартфона ещё на 4-5 лет: как минимум в первые годы он будет работать на флагманском уровне.

Ни один айфон из актуальной линейки сейчас не может предложить таких же возможностей, как новый SE, за столь низкую цену. Минимальный iPhone 11 стоит почти на 20 тысяч рублей дороже, а iPhone XR с более старым процессором, но большим экраном и Face ID обойдётся на шесть тысяч рублей дороже. iPhone 8 убрали из продажи, но его всё ещё можно купить у ритейлеров за те же 40 тысяч рублей, что и новый SE. Правда, он будет проигрывать новинке практически во всём.

Второе поколение iPhone SE — пожалуй, наиболее подходящий момент обновиться для владельцев оригинальной модели, а также iPhone 5, 5S, 6, 6S и, вероятно, даже 7. Часть из этих устройств уже лишилась поддержки новых обновлений iOS, а другим осталось одно-два обновления. Это если и не повод перейти на новый айфон, то как минимум причина задуматься об этом.