Пока неясно, станет ли она потребительским продуктом и чем будет отличаться от конкурентов.

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Изображение TechCrunch

Google начала тестировать собственную дебетовую карту, которой можно будет управлять через Google Pay. По задумке компании, это позволит пользователям лучше следить за расходами. Об этом сообщает TechCrunch со ссылкой на источники, близкие к компании.

В отличие от Apple Card, Google пока тестирует только дебетовую карту, а не кредитную. Партнёрами компании выступят банки Citi и Stanford Federal Credit Union, а за процессинг на первых этапах будет отвечать Visa. Карта предназначена как для цифровых, так и для офлайн-покупок — на этот случай Google выпустит физическую карту.

Пока неясно, чем решение Google будет отличаться от конкурентов и будет ли предлагать бонусную программу, как, например, кэшбек в Apple Card. Пользователи смогут наглядно отслеживать покупки в приложении и заблокировать карту в случае утери.

В Google подтвердили партнёрства с банками, но не разработку дебетовой карты. Компания пообещала рассказать о подробностях в ближайшие месяцы.

В марте 2019 года Apple представила Apple Card — виртуальную кредитную карту с кэшбеком и управлением через приложение. В августе компания запустила её, но только в США, партнёром выступил банк Goldman Sachs.

После анонса Apple Card TJ рассказывал, почему кредитка вряд ли появится в России, а также чем она удивила американцев.