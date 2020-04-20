Прямой эфир
Его планировали выпустить летом, но из-за растущей популярности игр во время пандемии релиз перенесли на апрель.
Facebook выпустит мобильное приложение Facebook Gaming, созданное для трансляции игр. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.
Приложение собирались запустить летом 2020 года, но на фоне пандемии коронавируса популярность видеоигр выросла, поэтому дату релиза перенесли. Facebook Gaming должно появиться в Google Play 20 апреля. Версия для iOS появится, когда её одобрит Apple, сообщили в компании.
Компания тестировала приложение в течение 18 месяцев в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В Facebook считают, что новое приложение позволит конкурировать в стриминге с Twitch и YouTube.
Компания хочет облегчить пользователям процесс запуска потокового вещания, добавив кнопку Go Live. Функция «позволит загружать стримы других мобильных игр на одном устройстве, нажав всего несколько кнопок». Установка сторонних программ не потребуется, утверждают в компании.
Трансляции появятся на личных страницах пользователей. Зрители смогут отправлять стримерам «звезды» (форма донатов), а Facebook будет получать комиссию с них. Рекламы в приложении на первых этапах не будет.
Нсли платформа будет прохожей на Facebook, то Twitch нечего бояться
Учитывая конченную цензуру на твиче, страшно представить что будет у фейсбука. В тетрис нельзя будет гамать потому что палка, с помощью которой можно взять максимальное количество очков - это символ маскулинности и неравноправия. И фетшейминг заодно.
KEKW
Окно трансляции в одном приложении, окно чата в другом, при переключении между ними минутный рекламный ролик, лента подписок в третьем приложении, но в ней будут предлагаться записи эфиров двухлетней давности и эфиры "10 часов бреюсь НОВОЙ БРИТВОЙ Gillette Max XXX-RAZER" от самой компании