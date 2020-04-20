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Технологии
Алексей Боржонов
958

Facebook выпустит мобильное приложение для трансляции игр. Это потенциальный конкурент Twitch Материал редакции

Его планировали выпустить летом, но из-за растущей популярности игр во время пандемии релиз перенесли на апрель.

11 комментариев
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Изображение Facebook

Facebook выпустит мобильное приложение Facebook Gaming, созданное для трансляции игр. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на компанию.

Приложение собирались запустить летом 2020 года, но на фоне пандемии коронавируса популярность видеоигр выросла, поэтому дату релиза перенесли. Facebook Gaming должно появиться в Google Play 20 апреля. Версия для iOS появится, когда её одобрит Apple, сообщили в компании.

Инвестировать в игры приоритетно для нас, потому что игры стали формой развлечений, которая действительно объединяет людей. Это не просто форма пассивного потребления, а интерактивная форма, которая объединяет людей.

Фиджи Сумо
глава приложения Facebook

Компания тестировала приложение в течение 18 месяцев в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. В Facebook считают, что новое приложение позволит конкурировать в стриминге с Twitch и YouTube.

​Вкладка Facebook Gaming внутри основного приложения Facebook Изображение Facebook

Компания хочет облегчить пользователям процесс запуска потокового вещания, добавив кнопку Go Live. Функция «позволит загружать стримы других мобильных игр на одном устройстве, нажав всего несколько кнопок». Установка сторонних программ не потребуется, утверждают в компании.

Много людей слушают музыку и говорят: «Я могу представить себя музыкантом». Люди смотрят стримы игр и говорят: «Я хочу быть стримером». С помощью Go Live потребуется буквально несколько нажатий, и вы в прямом эфире.

Вивек Шарма
вице-президент по играм в Facebook

Трансляции появятся на личных страницах пользователей. Зрители смогут отправлять стримерам «звезды» (форма донатов), а Facebook будет получать комиссию с них. Рекламы в приложении на первых этапах не будет.

#новости #соцсети #facebook #игры

Технологии
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11 комментариев
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Alexander Kuzmenko

14

Нсли платформа будет прохожей на Facebook, то Twitch нечего бояться

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Насущные Проблемы

Alexander
0

Да у твича ГУЙ тоже как ублюдочное говно выглядит.

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Владимир Горшунов

Alexander
0

Facebook ж выкатили новую версию сайта

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Просто Тимуррр

8

Учитывая конченную цензуру на твиче, страшно представить что будет у фейсбука. В тетрис нельзя будет гамать потому что палка, с помощью которой можно взять максимальное количество очков - это символ маскулинности и неравноправия. И фетшейминг заодно.

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Чуждый Орзэмэс

2

Facebook изобрели YouTube Gaming

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Андрей Перевертень

1

KEKW

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Rigo Legovich

Андрей
0

YEP COCK

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Небольшой Мурод

0

Окно трансляции в одном приложении, окно чата в другом, при переключении между ними минутный рекламный ролик, лента подписок в третьем приложении, но в ней будут предлагаться записи эфиров двухлетней давности и эфиры "10 часов бреюсь НОВОЙ БРИТВОЙ Gillette Max XXX-RAZER" от самой компании

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сироп от щекотки

0

ага. а фейсбук месенджер потенциальный конкурент телеге

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Mikki Rurk

0

Зачем?

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Roman Golovin

–1

Это потенциальный конкурент Twitch по абсурдности банов

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