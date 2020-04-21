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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Huawei выдала снимок с профессиональной камеры за снимок со смартфона в рекламе конкурса мобильной фотографии Материал редакции

Компанию уличил номинант премии iPhone Photography Awards.

20 комментариев
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Снимок, который Huawei использовала для рекламы конкурса фотографий, снятых на смартфоны Фото Сью Тайи​

Huawei использовала снимки с профессиональной камеры в промо-ролике конкурса, посвящённого фотографиям со смартфонов компании. На это обратил внимание Хуапень Чжао (Huapeng Zhao), получивший в 2018 году второе место в конкурсе снимков на iPhone.

Как рассказал Чжао, он несколько раз столкнулся с рекламой конкурса Huawei и одна из фотографий в промо-ролике показалась ему знакомой. Блогер заподозрил, что снимок был сделан не на смартфон, а на профессиональную камеру.

Позже выяснилось, что Чжао был прав: фотографию загрузили на сервис 500px ещё до появления в ролике Huawei. Её автором оказалась Сью Тайи, которая сняла закат на побережье на Nikon D850 — камеру стоимостью более трёх тысяч долларов (около 230 тысяч рублей).

После того, как Чжао обратил внимание на проблему, Huawei принесла извинения на Weibo. При этом в компании отметили, что снимок взяли из сервиса Huawei Next-Image, в котором можно публиковать фотографии с любых устройств, включая камеры.

В 2018 году Чжао стал одним из победителей ежегодной премии iPhone Photography Awards. Он снял мальчика из Китая, гулявшего вдоль морского берега.

Фото Хуапеня Чжао на iPhone 6s

Huawei не в первый раз попадает в скандалы из-за использования снимков с профессиональных фотоаппаратов в рекламных целях. В 2018 году компания выдала профессиональные снимки за снимки, сделанные на смартфон Nova 3i, а в марте 2019 года выдала стоковые снимки за снимки с флагмана P30 Pro.

В апреле 2019 года неизвестные также опубликовали видео с аномальными возможностями зума Huawei P30 Pro в TikTok. Как выяснил TJ, видео, вероятнее всего, было фейком — воспроизвести его с реальным смартфоном не удалось.

Отсутствие тряски и чересчур плавное увеличение…
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#huawei #новости #смартфоны #маркетинг

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20 комментариев
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Spect

12

В который раз они спалились на этом?

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Илья Гераськин

Spect
8

Каждый раз

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alex twit

Илья
1

Always.

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ouxen

Spect
4

не в последний

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Argumenta Ambigua

Spect
0

Да не могут же они так тупить, я бы проверил источник. Или это
зашквар.

Ответить

Вредный хичхакер

6

Жду хуесосов, которые будут их выгораживать. Это настолько жалкий поступок, что даже немного забавно

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Цезарь Пионерский

3

Они не в первый раз так делают. Такое ощущение что по:::й.

Ответить

ouxen

Цезарь
2

говноеды хавают и бегут заносить кэш за говно по стоимости айфона

Ответить

Nikita Zubkov

3
Ответить

Убитый клуб

3
Ответить

Alex Blake

3

Имбецилам, которые готовы выкидывать деньги за андроид аппараты без гугл сервисов и не такое дерьмо скормить можно. 

Ответить

конгруэ́нтный

Alex
0

а тебе лишь бы людей оскорбить лишний раз токсичный ты ублюдок

Ответить

ouxen

2

постоянство признак мастерства, ничтожества

Ответить

Inevitable

2

Отмазка на государственном уровне. Мы не знали

Ответить

Konstantin Tsevelev

1

никогда такого не было и вот опять)

Ответить

Грандиозный волк

1

Поди автору фотографии ещё и не заплатили

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Мади Абдрахманов

1

Тоже когда-то верил во все эти рекламные выкрики мамкиных обзорщиков, мол типо камера на P20, P30, P40 лучше всех на свете, но после двух роликов Алексея Itpedia Шевцова понял что она даже хуже многих прошлогодних флагманов.

Ответить

Граф Хрущёв

1

Хуапень хуавей кетай хуй

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Арнольд Герасимович Дыня

0

Это хороший снимок

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Ринат Вакилов

0

Удалено

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