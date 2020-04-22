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Технологии
Алексей Боржонов
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Минкомсвязи заявило о согласии российских компаний ограничить качество онлайн-видео из-за нагрузок на сеть Материал редакции

В министерстве рассказали, что «Яндекс», Mail.ru Group и другие компании согласились на это, хотя требования носили «рекомендательный характер».

14 комментариев
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Российские интернет-компании согласились снизить качество видео на время карантина по просьбе Минкомсвязи, сообщил замглавы министерства Олег Иванов во время онлайн-форума «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против Covid-19». Его цитирует ТАСС.

От всех основных компаний, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», Rambler Group, холдинг «Газпром-медиа», Сбербанк, получили информацию о том, что они применили эти меры. Самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили.

То есть фактически массово эти требования были применены, хотя носили рекомендательный характер.

Олег Иванов
замглавы Минкомсвязи

В пресс-службе «Яндекса» TJ ответили, что «находятся в диалоге с Министерством связи и следят за ситуацией с нагрузкой трафика». В Mail.ru Group не ответили на запрос TJ к моменту публикации заметки.

Иванов добавил, что нагрузка на сеть составляет 30-35% и не является критичной. По его словам, «в целом» с возросшей нагрузкой удаётся справиться.

В целом сети связи справляются с возросшей нагрузкой. К сожалению, не справляются сервисы.

Непосредственно и по видео есть определённые сбои, и по различным сервисам онлайн-обучения.

Олег Иванов
замглавы Минкомсвязи

В начале апреля российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с просьбой снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Такие меры объяснили возросшей нагрузкой на сеть в условиях введённого режима самоизоляции и «нерабочих дней».

В марте российские операторы заявляли TJ, что готовы к увеличению нагрузок на сеть. Перед этим Netflix, YouTube и другие стриминг-сервисы согласились на предложение Еврокомиссии урезать качество видео в период пандемии коронавируса.

Из-за коронавируса выросла нагрузка на соцсети и…
19 марта Еврокомиссия предложила Netflix и другим стримингам урезать качество видео, чтобы снизить…
tjournal.ru

#новости #интернет #минкомсвязи

Технологии
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14 комментариев
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Стандартный чайник

5

Осталось пропуски на 1080p ввести

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Теоретический супер_стар

2

Всем шакал посоны

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Уютный Багажник

0

Сообщение удалено

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Игорь Рачук

0

 таких как Mail.ru Group, «Яндекс», Rambler Group, холдинг «Газпром-медиа», Сбербанк

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Александр Гонтарев

0

не знаю как у других, но мне каждую ночь билайн стабильно режет соединение, с 75бмбит падает до 0.9мбит

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Борис Гюлумянц

Александр
0

Мне кажется ночью просто траффик больше, торенты сериалы, вот тебе и не остается. У домашнего интернета же нет гарантированного нижнего порога, как у корпоративного.

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Греческий корабль

0

 В министерстве рассказали, что «Яндекс», Mail.ru Group и другие компании согласились на это, хотя требования носили «рекомендательный характер»

хотя требования носили «рекомендательный характер»

Принудительно-рекомендательный, давайте быть точнее.

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Террористический утюг

0

На Яндекс и Mail.ru есть онлайн-видео?

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IO

Террористический
0

Кинопоиск

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Террористический утюг

IO
0

Ничего не смотрю на этом сайте после того, как он стал говном.

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IO

Террористический
0

Чувак, ты спросил - я ответил. На Кинопоиске есть Амедиатека, например.

Ответить

Террористический утюг

IO
0

Ну понятно. Это как у Рамблера есть почта.

Ответить

Igor Ivanov

0

Давайте вспомним: 

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CS GO Server

0

Если вы снижаете качество, уменьшайте стоимость ваших платных услуг, иначе какой смысл, мне как пользователю пользоваться вашими платными услугами

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