От всех основных компаний, таких как Mail.ru Group, «Яндекс», Rambler Group, холдинг «Газпром-медиа», Сбербанк, получили информацию о том, что они применили эти меры. Самое неожиданное было то, что мы получили массу писем от мелких площадок, которые тоже это применили.

То есть фактически массово эти требования были применены, хотя носили рекомендательный характер.

