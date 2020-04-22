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В министерстве рассказали, что «Яндекс», Mail.ru Group и другие компании согласились на это, хотя требования носили «рекомендательный характер».
Российские интернет-компании согласились снизить качество видео на время карантина по просьбе Минкомсвязи, сообщил замглавы министерства Олег Иванов во время онлайн-форума «Сети связи, контент и цифровые сервисы в России против Covid-19». Его цитирует ТАСС.
В пресс-службе «Яндекса» TJ ответили, что «находятся в диалоге с Министерством связи и следят за ситуацией с нагрузкой трафика». В Mail.ru Group не ответили на запрос TJ к моменту публикации заметки.
Иванов добавил, что нагрузка на сеть составляет 30-35% и не является критичной. По его словам, «в целом» с возросшей нагрузкой удаётся справиться.
В начале апреля российские интернет-компании получили письмо от Министерства цифрового развития с просьбой снизить максимальное качество видео и отключить автовоспроизведение. Такие меры объяснили возросшей нагрузкой на сеть в условиях введённого режима самоизоляции и «нерабочих дней».
В марте российские операторы заявляли TJ, что готовы к увеличению нагрузок на сеть. Перед этим Netflix, YouTube и другие стриминг-сервисы согласились на предложение Еврокомиссии урезать качество видео в период пандемии коронавируса.
таких как Mail.ru Group, «Яндекс», Rambler Group, холдинг «Газпром-медиа», Сбербанк
не знаю как у других, но мне каждую ночь билайн стабильно режет соединение, с 75бмбит падает до 0.9мбит
Мне кажется ночью просто траффик больше, торенты сериалы, вот тебе и не остается. У домашнего интернета же нет гарантированного нижнего порога, как у корпоративного.
Кинопоиск
Ничего не смотрю на этом сайте после того, как он стал говном.
Чувак, ты спросил - я ответил. На Кинопоиске есть Амедиатека, например.
Если вы снижаете качество, уменьшайте стоимость ваших платных услуг, иначе какой смысл, мне как пользователю пользоваться вашими платными услугами