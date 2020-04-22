Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Алексей Боржонов
509

Два депутата Госдумы подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram Материал редакции

Авторы проекта отметили, оперштабы по борьбе с вирусом ведут в мессенджере каналы.

22 комментария
В закладки

Депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о прекращении блокировки Telegram на территории России. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

В законопроекте предлагается запретить блокировку «официальных сервисов для государственных органов по распространению информации о текущей ситуации в период введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации». Депутаты уточнили, что речь идёт о Telegram.

В большинстве случаев Telegram работает у российских пользователей без каких-либо помех, а в случае их наличия в стране сформировано широкое предложение бесплатных средств обхода блокировок. Дальнейшая декларативная блокировка мессенджера, таким образом, наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ

из законопроекта

Авторы документа отметили, что несмотря на блокировку, мессенджер используют, например, оперштабы правительств Москвы и Подмосковья.

Законопроект направили премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву. В ведомстве «Коммерсанту» подтвердили, что поучили проект. Тумусов уточнил в разговоре с изданием, что инициативу пока не обсуждали ни с представителями Telegram, ни с коллегами из других фракций Госдумы.

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн сказал «Коммерсанту», что сомневается в перспективах принятия законопроекта: «По логике авторов законопроекта, мы любой мессенджер, который размещает такую информацию [о коронавирусе — прим. TJ], можем вытащить из-под установленных законом требований».

Роскомнадзор объявил о блокировке Telegram в апреле 2018 года по решению Таганского суда Москвы. Причиной стал отказ руководства мессенджера передать ключи шифрования в ФСБ. Для этого ведомство заблокировало более 17 миллионов IP-адресов. Несмотря на это, сервис по прежнему доступен пользователям. Бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров неоднократно заявлял, что ведомство разрабатывает новые способы полной блокировки мессенджера.

24 октября 2019 года замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что попытки блокировать Telegram не означают запрет на пользование этим мессенджером.

#новости #telegram

Спасибо за наводку Andrew Makarov
Технологии
Функции соцсетей и мессенджеров, роботы, iOS и Android, Windows, блокировки и падения сайтов. Сюда же — от новых айфонов и ноутбуков до распечатанных на 3D-принтере винтовок и невероятных гаджетов с краудфандинговых площадок.
0
6
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Andrew Makarov", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","telegram"], "comments": 22, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 161458, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 22 Apr 2020 22:58:52 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
22 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уютный Багажник

12

Я даже пошутить уже не могу. Могу только долбоёбами назвать в очередной раз. 

Ответить

Евгений Дубровин

Уютный
2

возьми отпуск

Ответить

Уютный Багажник

Евгений
0

Просто в "животных" самоизолируюсь на месяцок.

Ответить

Генетический кавалер

5

Телега совместный проект с фсб.
Дуров благодарит за пиар компанию.

Ответить

Минеральный дебаркадер

Генетический
2

Кто бы что ни говорил про эту теорию, Фбсы не на столько крутые ребята

Ответить

Генетический кавалер

Минеральный
1

Да, да, особенно когда дуров спокойно жил в России, ходил в кино без проблем, пока все думали, что он прячется за бугром. 
На 99,99% уверен что телега сотрудничает с рф.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Генетический
1

А че тогда чинушки сами телегой пользуются чтоб свои откаты обсуждать?)

Ответить

ouxen

Арнольд
0

да, потому что их то данные в юезопасности

Ответить

Берг

4

directed by robert b weide 

Ответить

Убитый цвет

2

А как же террористы?

Ответить

Уютный Багажник

Убитый
5

Все террористы умерли от старости, пока они с телегой боролись. 

Ответить

Минеральный дебаркадер

Уютный
1

От короны

Ответить

dmzkrsk

Убитый
2

Яндекс. Мессенджер уже модно как 10 часов

Ответить

Ипполит Воробьянинов

dmzkrsk
0

Ты попутал, братишка... ICQ.

Ответить

Villi Port

Убитый
0

Так фсбшники за ними и следят через телегу

Ответить

Крестьянский американец

2

Давайте ещё легалайз сразу

Ответить

Ваня Погост

0

Как заканчивается любая прокремлёвская инициатива:
Безуспешные попытки <подставить нужное> «наносят урон престижу государственной власти»

Ответить

Vsevolod Leonov

0

Наносят урон чему? 🤷‍♂️

Ответить

Опасный корабль

0

Вот это я называю обосраться с кусочками фруктов.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

А он был заблокирован?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

— Что, сынку? Помогли тебе твои чортовы ляхи?

Ответить

Владислав Сурков

0

повтор https://tjournal.ru/links/161456-nu-nakonec-razblokiruyut

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Канаде переодетый в полицейскую форму дантист застрелил 16 человек. Это самое массовое убийство в истории страны
Полиция не считает это терактом и не нашла связи с пандемией коронавируса.
161
Новости
Навальный придумал «5 шагов для России» во время пандемии. И создал петиции на Change.org, во «ВКонтакте» и на сайте РОИ
Он предложил прямо сейчас выплатить всем взрослым гражданам страны по 20 тысяч рублей.
331
Технологии
Новый iPhone SE — это почти что iPhone 11, но дешевле и меньше. Почему он вышел сейчас и кому подойдёт
Apple нужно новое «доступное» устройство для входа в экосистему, а первый SE уже слишком стар для этой роли.
142
Популярное за три дня
Интернет
Сообщество motion-дизайнеров ополчилось на Максима Каца. Всё из-за из-за спора вокруг водяных знаков
Как за один день настроить против себя одно из крупнейших тематических сообществ во «ВКонтакте» — пошаговая инструкция.
300
Новости
Москву лишают лесопаркового защитного пояса (ЛПЗП)
Нужно срочно привлечь внимание общественности и СМИ!
43
Новости
Правозащитники и деятели культуры потребовали возбудить дело против Кадырова из-за угроз журналистке «Новой газеты»
Более 100 человек подписали открытое письмо в Следственный комитет.
69
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

the art of гепард

Сообщество motion-дизайнеров…

ouxen

Два депутата Госдумы…

Алексей Прохоров

Сообщество motion-дизайнеров…

Уютный Багажник

Навальный уничтожает Россию

Жёлтый Березовый…

Навальный уничтожает Россию

Паша Красников

Навальный уничтожает Россию

Villi Port

Два депутата Госдумы…

Арнольд…

Два депутата Госдумы…

sf

Сообщество motion-дизайнеров…

Владислав Сурков

Запись в подсайте Twitter

Дон Бужарон

Сообщество motion-дизайнеров…

Овжешко Пожежниченко

Навальный уничтожает Россию

Dmitry Yashin

Российские банки начали…

3216q114

Сообщество motion-дизайнеров…

Андрей Ширяев

Виктория Боня рассказывает…

Pavel Chistyakov

«Яндекс» запустил…

Православие…

Навальный уничтожает Россию

Антон Сарамуд

Сообщество motion-дизайнеров…

Денис Коротков

Сообщество motion-дизайнеров…

Квадрат Глассевича

Сообщество motion-дизайнеров…