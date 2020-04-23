Новинка также получила 6,7-дюймовый экран, как у последних флагманов Samsung.

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Фото CNET

Motorola представила флагман Edge Plus с процессором, камерой, батареей и экраном размером как у максимальной версии Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом смартфон обойдётся в 1000 долларов — на 400 долларов дешевле конкурента.

Edge Plus получил тройную заднюю камеру. Разрешение основного модуля составляет 108 МП, он способен группировать информацию с четырёх пикселей в один 27-мегапиксельный снимок. Основная камера способна записывать видео в разрешении 6К. В Motorola утверждают, что сенсор в три раза крупнее 12-мегапиксельных вариантов в других смартфонах и улавливает больше света.

Фото Android Authority

Помимо этого, в смартфоне установлена телефото-линза на 8 МП с оптической стабилизацией и трёхкратным оптическим зумом. Третьей камерой выступает сверхширокоугольная линза на 16 МП и поддержкой макро-съёмки. В смартфон также встроили отдельный ToF-сенсор глубины и фронтальную камеру с разрешением 25 МП.

Edge Plus работает на процессоре Snapdragon 865 — таком же, который Samsung использует в флагманах Galaxy S20 для американского рынка. Он получил батарею той же ёмкости, что и флагман Samsung — 5000 мА•ч и экран того же 6,7-дюймового размера. Смартфон также поддерживает 5G, причём как микроволновый диапазон, так и 6 Гц.

Фото Future

Продажи Motorola Edge Plus стартуют в США в конце мая по цене от 1000 долларов (около 74 тысяч рублей), появится ли он в России — неизвестно. Стоимость Galaxy S20 Ultra в США составляет 1400 долларов, в российских магазинах он доступен от 99 тысяч рублей.