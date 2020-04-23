Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
4353

Motorola представила флагман Edge Plus с характеристиками Galaxy S20 Ultra, но на треть дешевле конкурента Материал редакции

Новинка также получила 6,7-дюймовый экран, как у последних флагманов Samsung.

107 комментариев
В закладки
Фото CNET

Motorola представила флагман Edge Plus с процессором, камерой, батареей и экраном размером как у максимальной версии Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом смартфон обойдётся в 1000 долларов — на 400 долларов дешевле конкурента.

Edge Plus получил тройную заднюю камеру. Разрешение основного модуля составляет 108 МП, он способен группировать информацию с четырёх пикселей в один 27-мегапиксельный снимок. Основная камера способна записывать видео в разрешении 6К. В Motorola утверждают, что сенсор в три раза крупнее 12-мегапиксельных вариантов в других смартфонах и улавливает больше света.

Фото Android Authority

Помимо этого, в смартфоне установлена телефото-линза на 8 МП с оптической стабилизацией и трёхкратным оптическим зумом. Третьей камерой выступает сверхширокоугольная линза на 16 МП и поддержкой макро-съёмки. В смартфон также встроили отдельный ToF-сенсор глубины и фронтальную камеру с разрешением 25 МП.

Edge Plus работает на процессоре Snapdragon 865 — таком же, который Samsung использует в флагманах Galaxy S20 для американского рынка. Он получил батарею той же ёмкости, что и флагман Samsung — 5000 мА•ч и экран того же 6,7-дюймового размера. Смартфон также поддерживает 5G, причём как микроволновый диапазон, так и 6 Гц.

Фото Future

Продажи Motorola Edge Plus стартуют в США в конце мая по цене от 1000 долларов (около 74 тысяч рублей), появится ли он в России — неизвестно. Стоимость Galaxy S20 Ultra в США составляет 1400 долларов, в российских магазинах он доступен от 99 тысяч рублей.

#смартфоны #новости #motorola #samsung

Технологии
Функции соцсетей и мессенджеров, роботы, iOS и Android, Windows, блокировки и падения сайтов. Сюда же — от новых айфонов и ноутбуков до распечатанных на 3D-принтере винтовок и невероятных гаджетов с краудфандинговых площадок.
2
13
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","samsung","motorola"], "comments": 107, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 161611, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 23 Apr 2020 16:21:37 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Две вакансии в Coub
для Android- и iOS-разработчиков
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
107 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ориентированный космос

11

на 400$ дешевле от 1499$

почти вполовину дешевле 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Ориентированный
8

На целый сяоми дешевле

Ответить

Крепкий бас

Дмитрий
1

У которого кстати тот же процессор, экран и камера на 108мп

Ответить

Равнодушный корабль

Крепкий
2

Топ за свои деньги
доволен как слон

Ответить

ouxen

Ориентированный
5

а на самом деле треть ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ориентированный
0

Во-первых, от 1399$, во-вторых, да, 40% — это почти половина

Ответить

Никита Мязин

Дамир
7

400 / 1400 = 0.285.
Дешевле меньше, чем на треть. 

Ответить

Дмитрий Чернышов

Дамир
3

40 так же близко к 30, как и к 50, а 30 - уже меньше трети 🤔

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дмитрий
7

тьфу, блин, это я через жопу посчитал

Ответить

Spect

Дамир
1

Это половина от цены моторолы

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spect
5

Поправил. Спасибо, пацаны

Ответить

andorus

Дамир
0
Ответить

ouxen

Ориентированный
1

не стреляйте в пианиста

Ответить

alexferman

ouxen
2

Стреляйте в виолончелиста

Ответить

ouxen

alexferman
0

справедливо

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

9

- У тебя какой телефон?
- Моторола

Ответить

check-it-out

Арнольд
7

У меня сразу звук в голове:

Ответить

FOX

check-it-out
1

полифония!

Ответить

Престижный пистолет

Арнольд
1

у меня моторола

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Престижный
3
Ответить

Вторичный бас

Арнольд
0

Позвонил пяти крепким ребятам из Леново, готовь попу.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Вторичный
2
Ответить

Spect

Престижный
1

Не боишься, что взорвется?

Ответить

Престижный пистолет

Spect
0

за два года не взорвался

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Престижный
0

хорошо ли жить в штатах?

Ответить

Престижный

Арнольд
0

какие штаты епта

Ответить

Арнольд

Престиж…
1

я сам хуй знает че спросил, поэтому не могу, не нервнечай, извени 

Ответить

Престижный

Арнольд
1

сорян газанул зазря на тебя

Ответить

Дмитрий Чернышов

Престиж…
1
Ответить

Арнольд

Престиж…
0

тогда соси

Ответить

Престижный

Арнольд
0

ах ты пидор, ща обоссу

Ответить

Престижный

Арнольд
0

я тебя не понимаю нахуй, пиши по русскому

Ответить

alexferman

Престижный
0

У меня тоже. Но я нечаянно купил её по накурке.

Ответить

Вторичный бас

Арнольд
1

тебя что0то не устраивает хейтер ?

Ответить

ouxen

5

это такое убожество, что тут даже не о чем говорить

Ответить

check-it-out

3

Я заметил, после складных телефонов на эти смотреть как-то скучно стало. Кажется словно некий кризис наступил в гаджетах. Вроде уже складываются, а вроде ещё не практично и не понятно зачем.

Я как потреблять недоволен рынком, никакого свежего эффекта ВАУ(

Ответить

Andrew

check-it-out
3

Согласен.Выходит новый телефон,а эффект "ок, че"

Ответить

Mmmax

check-it-out
2

С Рэйзором мог соперничать только N90.

Ответить

check-it-out

Mmmax
2

У меня была вот эта штука:

Ответить

ouxen

check-it-out
1

так уже 6 лет говорят, а складывания не нужныа!

Ответить

check-it-out

ouxen
3

А как же понтовое закрытие и открытие смартфона?!

Это же потрясающе, это символ "Я всё сказал". Современные смарфтоны так не могут. Тебе например написали, ты ответил "Я всё сказал", а на экране следующие сообщения начинают пушами появляться.

Ответить

check-it-out

ouxen
2

 а складывания не нужныа!

Ну камон:

Ответить

ouxen

check-it-out
0

Ужс

Ответить

Генетический ихтиандр

ouxen
0

Ну вот для разнообразия чёлки, капельки, дырки делают, впендюривают по восемь камер и убирают разъёмы.

Ответить

check-it-out

Генетический
2

Так, ты что это, ГОВОРИШЬ ЧТО ТАМ ДИЗАЙНЕРЫ НЕ ТРУДЯТСЯ?! А КАК ЭЖЕ ВЕЛИКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ЭПЛЕ КОТОРЫЕ ИЗОБРЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНИК С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ?! МММ??!?!?

Ответить

ouxen

check-it-out
1

у эппла не просто закругления, как у остальных уродов, а запатентованные динамические, которые приятны и радуют глаз (!)

Ответить

check-it-out

ouxen
1

Да вообще, сижу и дрочу на закругления. Так приятны, аж пиздец, любуюсь иконками на рабочем столе постоянно — это конечно единственное чем я занят в смартфоне.

Ответить

ouxen

check-i…
0

всегда так делаю

Ответить

Генетический ихтиандр

check-it-out
1

Аппле - боги, они выше этого всего.

Ответить

Долгий Валера

check-it-out
0

Согласен, в индустрии уже давно не хватает такого тупого и примитивного ВАУ. Новые телефоны все как один, по факту отличие только в операционках, где есть сформировавшийся и слегка поднадоевший в своём постоянстве iOS, приятный, но тоже уже внешне уставший чистый Android и бесконечное количество мутантов андроида  разной степени адекватности от прочих производителей. Но в операционке ВАУ трудно достичь

Ответить

check-it-out

Долгий
1

Я вот не могу понять что это за чувство, но вот появление челки и дырок для камер как-то словно был последний и умирающий писк в сфере, остальное вообще внимания не стоит.

Это конечно я говорю о внешнем виде. Я даже не знаю, я вот даже не слежу за новыми гаджетами особо, вообще похер, я почти уверен, что следующий тот же айфон будет такой же как и был, только покруче железом и может ещё одна камера. Ну кого этим удивить? А железо круче и камеры? Ну честно, кому это вообще надо, когда всё качество сжимается до инстаграма и тик-тока. Смартфоны 3 годичной давности уже достигли необходимую границу качества фото. Да и вроде как железо тоже сильнее не нужно, дабы сёрфить интернет и сидеть в приложениях. То, что у меня картинка на 10 и на 11 айфоне с разницей 0,000001 секунды в инстаграме листается это что ли такое важное достижение, чтобы заинтересоваться новым смартфоном? 

Короче печаль.

Ответить

Престижный пистолет

3
Ответить

ouxen

Престижный
0

предел их "достижений"

Ответить

Престижный пистолет

ouxen
3

я в 13-17 годах ходил с такой чисто на стиле

Ответить

check-it-out

Престижный
5

 чисто на стиле

Тогда ты его должен был кастомизировать немного:

Ответить

Престижный пистолет

check-it-out
0

я про 2013 писал, не про 2005

Ответить

check-it-out

Престиж…
1

Я вот надеюсь, что 2021 или 2022 вернётся тренд на нулевые.
Девочки побегут прокалывать пупки, мальчики мелироваться прядками.

Ответить

Престижный

check-i…
0

и джинсы с заниженной талией

Ответить

check-it-out

Престиж…
0

Уфффф

Ответить

Престижный

check-i…
5

Alo, salut, sunt eu, un haiduc

Ответить

ouxen

Престижный
0

сильное заявление

Ответить

Престижный пистолет

ouxen
0

всм

Ответить

ouxen

Престиж…
0

( ͡• ͜ʖ ͡• )

Ответить

Престижный

ouxen
0

ьан наХуй!!

Ответить

Василий

ouxen
2

Вообще то вот 

До сих пор круто выглдяит

Ответить

Василий

Василий
0

А фишка с кнопками - вообще бомба 

Ответить

Maxim Semenov

3

Пфф, там новый сяомяо такой же и еще дешевле :)

Ответить

ouxen

0

даже тупорылый самсунг потихоньку сворачивает свои сраные curved edges, а эти только метнулись на этот путь в никуда, лол

Ответить

Argumenta Ambigua

ouxen
1

злой ты

Ответить

Престижный пистолет

Argumenta
5

он просто ouxen в край

Ответить

ouxen

Argumenta
1

нет я справедливый, имея неограниченные ресурсы все делают убогое третичное говно (кроме эппл ( ͡° ͜ʖ ͡°) 

Ответить

Argumenta Ambigua

ouxen
0

я за конкуренцию в любом, у них брэнд есть, это уже очень хорошо, вспомни их раскладушку(правда ее ни у кого нет ну и х с ней) могут

Ответить

ouxen

Argumenta
0

это всё разговоры в пользу бедных, по факту ничего нет и базиса для развития тоже

Ответить

Argumenta

ouxen
0

Ты на ip?

Ответить

ouxen

Argumen…
0

сейчас на tcp

Ответить

Престижный

ouxen
0

на 5G

Ответить

ouxen

Престиж…
2

это вредно

Ответить

Argumenta

ouxen
0

шквариш по людски спросил а ты меня в контрол протокол

Ответить

ouxen

Argumen…
0

я не понял о чем ты, что за ip

Ответить

Argumenta

ouxen
1

tcp - Transmission Control Protocol

Ответить

ouxen

Argumen…
0

спасибо, я проходил OSI

Ответить

Argumenta

ouxen
1

вернемся вверх, твои ягодицы на моем лице немного напрягли, я про девайс который ты сейчас используешь

Ответить

ouxen

Argumen…
0

телефон чтоли? как-будто есть варианты ( ಠ ͜ʖಠ)  

Ответить

Argumenta

ouxen
0

те ты безвариантный?

Ответить

ouxen

Argumen…
0

бескомпромиссный

Ответить

Argumenta

ouxen
1

ouxenительный?

Ответить

Argumenta

Argumen…
0

Самодовольная ты тварь) Мне очень по формфактору se2 понравился, конечно я его не куплю, ибо зашквар, но как он тебе?

Ответить

Argumenta

ouxen
0

мне хотелось услышать, что ты iный

Ответить

ouxen

Argumen…
0

iный

что это значит((

Ответить

Argumenta

ouxen
0

яблоко

Ответить

ouxen

Argumen…
0

естественно

Ответить

Argumenta

ouxen
0

Хорошие девайсы, не спорю, но я люблю кастомизировать ПО, сам использовал 5s и 6s по выходу. Не мое.Однако очень хочу 3g ибо это дизайнерская мечта.

Ответить

ouxen

Argumen…
0

It Just Works. Seamlessly.

Ответить

Argumenta

ouxen
1

По моему, это самая мягкая дисскуссия на тему A и I за последнее время. Спасибо.

Ответить

Spect

1

Если хотите моторолу, то купите себе гугол пихель. А это китайский кал

Ответить

Universe

Spect
0

У меня был Moto X Play (2014) с кожаной задней поверхностью - топовый телефон как по характеристикам, так и по эргономике, дизайну, материалам и т.д.

Ответить

Spect

Universe
2

Это было во времена, когда бренд мото не продали китайцам

Ответить

Вторичный бас

1

если вдруг lenovo smart asisstant не показывает вашу гарантию

Благодарим Вас за обращение в службу поддержки Моторола/Леново.Разрешите проинформировать, что проверка серийного номера Вашего телефона показала, что устройство было выпущено для России и находится вне срока действия гарантии. Однако, для дополнительной проверки гарантии, нам понадобится фото чека о покупке Вашего телефона

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

1
Ответить

IO

1

Какое же безликое говно

Ответить

Comrade EightEightSeven

1

Всё прекрасно, но после общения с серией galaxy note без пера я больше смартфоны не покупаю...

Ответить

Argumenta Ambigua

0

Moto это Moto, если смотреть с точки зрения бренда, то они могут высирелить, кирпичик зачетный. После того как крупами закуплюсь, сразу за ним.

Ответить

Генетический ихтиандр

Argumenta
1

Ещё Nokia прикупи

Ответить

ouxen

Генетический
1
Ответить

Bulky Blackcrappie

0

Android One бы туда, было бы куда интереснее.

Ответить

Александр Ашкинадзе

0

видео в разрешении 6к

круто конечно, а смотреть его на чем?

Ответить

Валенок

0

По характеристикам больше похоже на с Samsung Galaxy S20+, у которого тоже 6,7 экран и тоже три тыльных камеры.

А он стоит в официальном магазине Samsung 79 990 рублей, что примерно те же 1000$
Вообще телефон интересный, чем больше конкуренция - тем лучше

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
«Яндекс» запустил «Яндекс.Мессенджер» с каналами, видеозвонками и расшифровкой голосовых сообщений
Раньше это был корпоративный мессенджер «Чаты», но теперь он обновился для конкуренции с Telegram и WhatsApp.
216
Новости
Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
Распространить пропуска на все российские регионы предложил Собянин.
129
Новости
«Когда пандемия закончится, мир не вернётся в норму»: Дуров рассказал о борьбе Telegram с пандемией Covid-19
И призвал самосамовершенствоваться в самоизоляции.
141
Популярное за три дня
Новости
Жительница Калининграда рассказала, что к ней пришли из Центра «Э» с требованием удалить комментарий во «ВКонтакте»
Запись посвящена акции протеста.
93
Животные
17
Новости
Новый главред «Ведомостей» запретил публиковать опросы «Левада-центра» и критику обнуления сроков Путина
По словам сотрудников издания, Андрей Шмаров открыто рассказал им, что это распоряжение администрации президента.
95
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Валентина Евтюхина

Петербуржец перед началом…

Юрий Тетюриков

Походы в магазины становятся…

check-it-out

Дикие кошки, мемы и безумие…

Квадрат Глассевича

Японцы выпустили на YouTube…

Avver Dessert

Роспотребнадзор огласил план по…

ouxen

Роспотребнадзор огласил план по…

Nikolay Doo

Японцы выпустили на YouTube…

Данислав Жуков

Роспотребнадзор огласил план по…

Roma Schreibikus

Песков заявил об отказе…

alexferman

Посмотрите на бездуховного лидера

Slava Krasnov

Походы в магазины становятся…

Ярославцев

Посмотрите на бездуховного лидера

Anastasia Zavozova

Гость TJ: Анастасия Завозова…

Nikolay Doo

Начальник Военно-медицинской…

Serg Bootlegger

Посмотрите на бездуховного лидера

Вячеслав Лобозов

Походы в магазины становятся…

Вячеслав Лобозов

Походы в магазины становятся…

Ярославцев

Японцы выпустили на YouTube…