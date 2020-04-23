Прямой эфир
что происходит в интернете
Новинка также получила 6,7-дюймовый экран, как у последних флагманов Samsung.
Motorola представила флагман Edge Plus с процессором, камерой, батареей и экраном размером как у максимальной версии Samsung Galaxy S20 Ultra. При этом смартфон обойдётся в 1000 долларов — на 400 долларов дешевле конкурента.
Edge Plus получил тройную заднюю камеру. Разрешение основного модуля составляет 108 МП, он способен группировать информацию с четырёх пикселей в один 27-мегапиксельный снимок. Основная камера способна записывать видео в разрешении 6К. В Motorola утверждают, что сенсор в три раза крупнее 12-мегапиксельных вариантов в других смартфонах и улавливает больше света.
Помимо этого, в смартфоне установлена телефото-линза на 8 МП с оптической стабилизацией и трёхкратным оптическим зумом. Третьей камерой выступает сверхширокоугольная линза на 16 МП и поддержкой макро-съёмки. В смартфон также встроили отдельный ToF-сенсор глубины и фронтальную камеру с разрешением 25 МП.
Edge Plus работает на процессоре Snapdragon 865 — таком же, который Samsung использует в флагманах Galaxy S20 для американского рынка. Он получил батарею той же ёмкости, что и флагман Samsung — 5000 мА•ч и экран того же 6,7-дюймового размера. Смартфон также поддерживает 5G, причём как микроволновый диапазон, так и 6 Гц.
Продажи Motorola Edge Plus стартуют в США в конце мая по цене от 1000 долларов (около 74 тысяч рублей), появится ли он в России — неизвестно. Стоимость Galaxy S20 Ultra в США составляет 1400 долларов, в российских магазинах он доступен от 99 тысяч рублей.
На целый сяоми дешевле
не стреляйте в пианиста
- У тебя какой телефон?
- Моторола
У меня сразу звук в голове:
Престижный пистолет
у меня моторола
Позвонил пяти крепким ребятам из Леново, готовь попу.
Не боишься, что взорвется?
Престижный пистолет
за два года не взорвался
хорошо ли жить в штатах?
какие штаты епта
Я заметил, после складных телефонов на эти смотреть как-то скучно стало. Кажется словно некий кризис наступил в гаджетах. Вроде уже складываются, а вроде ещё не практично и не понятно зачем.
Я как потреблять недоволен рынком, никакого свежего эффекта ВАУ(
С Рэйзором мог соперничать только N90.
так уже 6 лет говорят, а складывания не нужныа!
А как же понтовое закрытие и открытие смартфона?!
Это же потрясающе, это символ "Я всё сказал". Современные смарфтоны так не могут. Тебе например написали, ты ответил "Я всё сказал", а на экране следующие сообщения начинают пушами появляться.
а складывания не нужныа!
Ну камон:
Генетический ихтиандр
Ну вот для разнообразия чёлки, капельки, дырки делают, впендюривают по восемь камер и убирают разъёмы.
Так, ты что это, ГОВОРИШЬ ЧТО ТАМ ДИЗАЙНЕРЫ НЕ ТРУДЯТСЯ?! А КАК ЭЖЕ ВЕЛИКИЕ ДИЗАЙНЕРЫ ЭПЛЕ КОТОРЫЕ ИЗОБРЕЛИ ПРЯМОУГОЛЬНИК С ЗАКРУГЛЕННЫМИ УГЛАМИ?! МММ??!?!?
у эппла не просто закругления, как у остальных уродов, а запатентованные динамические, которые приятны и радуют глаз (!)
Да вообще, сижу и дрочу на закругления. Так приятны, аж пиздец, любуюсь иконками на рабочем столе постоянно — это конечно единственное чем я занят в смартфоне.
Долгий Валера
Согласен, в индустрии уже давно не хватает такого тупого и примитивного ВАУ. Новые телефоны все как один, по факту отличие только в операционках, где есть сформировавшийся и слегка поднадоевший в своём постоянстве iOS, приятный, но тоже уже внешне уставший чистый Android и бесконечное количество мутантов андроида разной степени адекватности от прочих производителей. Но в операционке ВАУ трудно достичь
Я вот не могу понять что это за чувство, но вот появление челки и дырок для камер как-то словно был последний и умирающий писк в сфере, остальное вообще внимания не стоит.
Это конечно я говорю о внешнем виде. Я даже не знаю, я вот даже не слежу за новыми гаджетами особо, вообще похер, я почти уверен, что следующий тот же айфон будет такой же как и был, только покруче железом и может ещё одна камера. Ну кого этим удивить? А железо круче и камеры? Ну честно, кому это вообще надо, когда всё качество сжимается до инстаграма и тик-тока. Смартфоны 3 годичной давности уже достигли необходимую границу качества фото. Да и вроде как железо тоже сильнее не нужно, дабы сёрфить интернет и сидеть в приложениях. То, что у меня картинка на 10 и на 11 айфоне с разницей 0,000001 секунды в инстаграме листается это что ли такое важное достижение, чтобы заинтересоваться новым смартфоном?
Короче печаль.
предел их "достижений"
я в 13-17 годах ходил с такой чисто на стиле
чисто на стиле
Тогда ты его должен был кастомизировать немного:
Престижный пистолет
я про 2013 писал, не про 2005
Я вот надеюсь, что 2021 или 2022 вернётся тренд на нулевые.
Девочки побегут прокалывать пупки, мальчики мелироваться прядками.
и джинсы с заниженной талией
Уфффф
даже тупорылый самсунг потихоньку сворачивает свои сраные curved edges, а эти только метнулись на этот путь в никуда, лол
злой ты
я за конкуренцию в любом, у них брэнд есть, это уже очень хорошо, вспомни их раскладушку(правда ее ни у кого нет ну и х с ней) могут
Если хотите моторолу, то купите себе гугол пихель. А это китайский кал
если вдруг lenovo smart asisstant не показывает вашу гарантию
Благодарим Вас за обращение в службу поддержки Моторола/Леново.Разрешите проинформировать, что проверка серийного номера Вашего телефона показала, что устройство было выпущено для России и находится вне срока действия гарантии. Однако, для дополнительной проверки гарантии, нам понадобится фото чека о покупке Вашего телефона
Всё прекрасно, но после общения с серией galaxy note без пера я больше смартфоны не покупаю...
Moto это Moto, если смотреть с точки зрения бренда, то они могут высирелить, кирпичик зачетный. После того как крупами закуплюсь, сразу за ним.
По характеристикам больше похоже на с Samsung Galaxy S20+, у которого тоже 6,7 экран и тоже три тыльных камеры.
А он стоит в официальном магазине Samsung 79 990 рублей, что примерно те же 1000$
Вообще телефон интересный, чем больше конкуренция - тем лучше