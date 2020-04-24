Мы специализируемся на космических аппаратах, не медицинских. Но отличное проектирование, тщательное тестирование и быстрое создание прототипов — это наши сильные стороны. Когда наши инженеры поняли, что у них есть всё для поддержки медицинского сообщества и всех остальных, они почувствовали, что их долг — поделиться изобретательностью, опытом и стратью.

Цель VITAL — снизить вероятность того, что пациенты с Covid-19 дойдут до стадии, когда им понадобится полноценный аппарат ИВЛ. Это безумный проект. У нас есть возможности для спасения человеческих жизней, людей, которых мы можем знать — наших соседей и семей.