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Технологии
Женя Кузьмин
446

Инженеры NASA за 37 дней разработали рабочий аппарат ИВЛ. Он дешевле и легче в производстве, чем обычные Материал редакции

Инженеры, которые обычно изготавливают космическое оборудование, теперь занимаются устройством для подготовки ко второй волне пандемии.

13 комментариев
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Инженеры лаборатории реактивного движения NASA за 37 дней сделали рабочий прототип аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для помощи пациентам с коронавирусом. Аппарат, получивший название VITAL, ожидает одобрения от властей США — предполагается, что его экстренно одобрят в течение 48 часов.

NASA занялось разработкой VITAL, чтобы сформировать запасы медицинского оборудования для следующих волн Covid-19. Аппараты ИВЛ нужны для пациентов с наиболее тяжёлыми симптомами. Инженеры предупреждают, что их устройства не смогут заменить полноценные аппараты, которые рассчитаны на многолетнее использование. Вместо этого в NASA делают ставку на портативность, массовость и лёгкость в производстве.

При сборке VITAL используется лишь седьмая часть от деталей, необходимых для производства стандартного аппарата ИВЛ. При этом для устройства NASA требуются элементы из других отраслей, и их запасы уже есть у производителей. Это важный момент: VITAL не только проще изготовить — его производство ещё и не будет мешать поставкам «полноценных» аппаратов ИВЛ.

Замглавы лаборатории реактивного движения в Пасадене Дэйв Галлахер оценил стоимость производства VITAL в 2-3 тысячи долларов. Для сравнения: компания General Motors производит «недорогие» аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией, которые стоят 16 тысяч долларов.

Мы специализируемся на космических аппаратах, не медицинских. Но отличное проектирование, тщательное тестирование и быстрое создание прототипов — это наши сильные стороны. Когда наши инженеры поняли, что у них есть всё для поддержки медицинского сообщества и всех остальных, они почувствовали, что их долг — поделиться изобретательностью, опытом и стратью.

Цель VITAL — снизить вероятность того, что пациенты с Covid-19 дойдут до стадии, когда им понадобится полноценный аппарат ИВЛ. Это безумный проект. У нас есть возможности для спасения человеческих жизней, людей, которых мы можем знать — наших соседей и семей.

из заявления NASA

VITAL уже прошёл испытания в лаборатории Нью-Йорка, по оценкам NASA, аппарат успешно справился со своей задачей. Космическое агентство предлагает производителям бесплатную лицензию, что массово производить устройство не только в США, но и по всему миру.

#новости #технологии

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13 комментариев
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Ваня Погост

6

Ждём очередной поток говна от Рогозина и обещания сделать лучше.

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パイナップル アリクサンダ

Ваня
2

Молодец, приплел Рашку.

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Ваня Погост

パイナップル
0

Сорян, Рогозин сам постоянно к NASA приплетается. Видели уже его новейшую разработку? Имя роботу пока не дали, к сожалению.

Ответить

Litnikov Danil

Ваня
0

Вангую будет что то связанное с батутом

Ответить

Master Oogway

3

Космическое агентство предлагает производителям бесплатную лицензию, что массово производить устройство не только в США, но и по всему миру.

👍

Ответить

Valeriy Avdeyev

1

Возможно, это косвенно свидетельствует о том, что, обычно, медицинское оборудование тупо переоценено многократно. Но, да, молодцы. 

Ответить

Madsons

0

Новости из другой реальности

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Воинский турник

–1

Я понимаю, что это мёд оборудование, и оно служит прежде всего для спасения жизней, но сука, какие они стремные в плане дизайна. Если бы мне такое хотели подключить, я бы от одного его вида обосрался

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Арнольд Герасимович Дыня

Воинский
0

Да норм, чо ты. Симпатичнее, чем шлем от коронавируса 

Ответить

Воинский турник

Арнольд
0

Поздровляю, теперь ты тысячник
Кто ты? Чей твинк?

Ответить

Регулярный лолипоп

Воинский
0

мой)

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Арнольд Герасимович Дыня

Воинский
0

Ничей. Матькин и патькин . Я кстати вижу 974 комента) 

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Master Oogway

Воинский
0

Видимо ты не бывал в стандартных больничках небольших городков. Там и без всякого оборудования можно обосраться

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