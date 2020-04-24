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Инженеры, которые обычно изготавливают космическое оборудование, теперь занимаются устройством для подготовки ко второй волне пандемии.
Инженеры лаборатории реактивного движения NASA за 37 дней сделали рабочий прототип аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для помощи пациентам с коронавирусом. Аппарат, получивший название VITAL, ожидает одобрения от властей США — предполагается, что его экстренно одобрят в течение 48 часов.
NASA занялось разработкой VITAL, чтобы сформировать запасы медицинского оборудования для следующих волн Covid-19. Аппараты ИВЛ нужны для пациентов с наиболее тяжёлыми симптомами. Инженеры предупреждают, что их устройства не смогут заменить полноценные аппараты, которые рассчитаны на многолетнее использование. Вместо этого в NASA делают ставку на портативность, массовость и лёгкость в производстве.
При сборке VITAL используется лишь седьмая часть от деталей, необходимых для производства стандартного аппарата ИВЛ. При этом для устройства NASA требуются элементы из других отраслей, и их запасы уже есть у производителей. Это важный момент: VITAL не только проще изготовить — его производство ещё и не будет мешать поставкам «полноценных» аппаратов ИВЛ.
Замглавы лаборатории реактивного движения в Пасадене Дэйв Галлахер оценил стоимость производства VITAL в 2-3 тысячи долларов. Для сравнения: компания General Motors производит «недорогие» аппараты ИВЛ для борьбы с пандемией, которые стоят 16 тысяч долларов.
VITAL уже прошёл испытания в лаборатории Нью-Йорка, по оценкам NASA, аппарат успешно справился со своей задачей. Космическое агентство предлагает производителям бесплатную лицензию, что массово производить устройство не только в США, но и по всему миру.
Ждём очередной поток говна от Рогозина и обещания сделать лучше.
Молодец, приплел Рашку.
Сорян, Рогозин сам постоянно к NASA приплетается. Видели уже его новейшую разработку? Имя роботу пока не дали, к сожалению.
Космическое агентство предлагает производителям бесплатную лицензию, что массово производить устройство не только в США, но и по всему миру.
👍
Возможно, это косвенно свидетельствует о том, что, обычно, медицинское оборудование тупо переоценено многократно. Но, да, молодцы.
Да норм, чо ты. Симпатичнее, чем шлем от коронавируса
Воинский турник
Поздровляю, теперь ты тысячник
Кто ты? Чей твинк?
Видимо ты не бывал в стандартных больничках небольших городков. Там и без всякого оборудования можно обосраться