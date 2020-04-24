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Технологии
Ольга Щербинина
3015

Telegram сообщил о росте ежемесячной аудитории до 400 миллионов и анонсировал групповые видеозвонки в 2020 году Материал редакции

Ежедневно в мессенджере регистрируются не менее 1,5 миллиона пользователей.

34 комментария
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Ежемесячная аудитория Telegram достигла 400 миллионов пользователей — это на 100 миллионов больше, чем в 2019 году, объявила компания в своём блоге. В Telegram утверждают, что на фоне массового перехода людей на удалённую работу и учёбу мессенджер стал самым загружаемым приложением в категории соцсетей в более чем 20 странах.

В 2020 году Telegram сосредоточится на запуске безопасных групповых видеозвонков. Когда именно функция будет доступна, не уточняется.

Повсеместная самоизоляция подчеркнула необходимость надежного инструмента видеосвязи. Видеозвонки в 2020 году похожи на обмен сообщениями в 2013 году. Приложения либо безопасны, либо удобны для использования, но не два этих качества одновременно. Мы хотели бы это исправить и сосредоточимся на том, чтобы обеспечить безопасные групповые видеозвонки в 2020 году

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  • Telegram распределит среди создателей образовательных тестов 400 тысяч евро. Пользователи могут использовать бот @QuizBot, все тесты мессенжер соберет на одной площадке, а потом выберет наиболее популярные из них;
  • Telegram создал каталог, где можно просматривать и искать более 20 тысяч бесплатных стикеров, созданных за последние пять лет;
  • В Android-версии приложения обновился дизайн меню и появились анимированные иконки;
  • В Telegram для macOS появилась боковая панель папок с иконками, как в Telegram Desktop;
  • Редактор фотографий теперь позволяет рисовать поверх изображения при отправке файла или редактировании;
  • Эмоджи «дартс» стал анимированным.

#новости #telegram

Технологии
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34 комментария
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Вова CowboyFHL

39

Рад за телеграм, я даже на соц. сети благодаря ему забил. Не знаю как он себе зарабатывает на существование без рекламы и умудряется быть лучшим месенджером среди всех, но надеюсь, что он не загнется.

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Kostya Proshchalykin

Вова
0

На деньги фсб живет

Ответить

Владимир Филатов

Kostya
13

Старая и уже не смешная шутка.

Ответить

Валентин Жетонофф

Вова
1

на деньги инвесторов он живет, зарабатывает никак. 
Так что это врменное явление

Ответить

Пожилой Мартингал

Валентин
0

По твоей логике любой стартап и всякие Яндекс такси , деливери - это временное явление

Ответить

Валентин Жетонофф

Пожилой
1

ну деливери - да, они сейчас также в стадии привлечения аудитории и кормят людей скидками, рано или поздно это закончится.
Такие компании не думают как моентизироваться, первое, что нужно - набрать пользователей)

Ответить

Yaroslav Brandtner

Валентин
0

Они криптой хотели заработать, но не получилось 

Ответить

Валентин Жетонофф

Yaroslav
0

нет, это лишь еще один инструмент, который бы привязал пользователей к их экосистеме. 

Ответить

Сельскохозяйственный микрофон

5

Эмоджи «дартс» стал анимированным.

Самое важное

Ответить

Sakari Sauso

4

Чел скидывал в telegram designers недавно предложение

Ответить

Участковый микрофон

Sakari
1

Выглядит охуенно

Ответить

Владимир Филатов

Sakari
0

Не вижу никаких изменений кроме формы сообщений.

Ответить

Pavel Zamyatin

Sakari
0

Мир кружков.

Ответить

Богдан

2

Откуда у пашки деньги чтобы до сих пор поддерживать его и не монетизировать?

Ответить

MAx Shvedov

Богдан
0

У него ж с выхода из ВК сумка была, которую по расчётам лет на 20 должно хватить, плюс сколько зеленки им за TON закинули, часть которой тоже распределяется в команде.

Ответить

Rudolf Cunningham

MAx
0

плюс сколько зеленки им за TON закинули

Ему почти всю возвращать через неделю

Ответить

Оригинальный Влад

Богдан
0

Твои данные продаёт.

Ответить

Aleksey Vasiliev

Богдан
–7

Плюс траты на рекламу, иначе зачем каждый второй блоггер просит подписаться на телегу.

Ответить

Aleksey Vasiliev

Aleksey
0

Может ошибаюсь

Ответить

Марк Варламов

Aleksey
0

Потому что там рекламу дорого продавать можно.

Ответить

Dra

1

Дурова в президенты.

Ответить

Nikita Zubkov

Dra
2
Ответить

Владимир Филатов

Nikita
0

https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ

Ответить

Григорий Клюшников

1

Групповые видеозвонки, правда, делать ещё не начинали, да и разработчика, который бы в этом разбирался, в Телеграме нет.

Ответить

Участковый микрофон

Григорий
0

Ну человека который в обычных звонках разбирался в телеге тоже не было, но их сделали же

Ответить

Nikolay Kapustin

Григорий
0

Это не так.

Ответить

16

0

привет FaceTime

Ответить

Владимир Филатов

16
2

Apple only

Ответить

Владислав Сурков

0

@Сергей Звезда почему пост в новостях, а не в технологиях? 

Ответить

Владислав Сурков

Владислав
0

от души 

Ответить

Маленький дебаркадер

0

Граммы где

Ответить

Ilya Shevraev

0

Осталось стену запилить в профиле пользователя и порядок

Ответить

Оригинальный Влад

0

В очередной раз заглянул в телеграм, в очередной раз убедился, что дуровомразь по-прежнему:

1) Требует номер телефона для регистрации.

2) Не создаёт шифрованные чаты по умолчанию

3) Не позволяет отказаться от хранения истории на своём сервере

4) Не вводит игнор в групповых чатах

5) Не позволяет отметить как прочитанное аудиосообщение / видеоособщения без прослушивания

6) Не создаёт ВООБЩЕ НИКАКОЙ системы поддержки или обратной связи пользователей.

Это происходит, напомню, ГОДАМИ. Пашка годами ебёт баранов, которые этому ещё и радуются. Куда там Джобсу! Тот хоть удобную вещь сделал, а Пашка просто ГОВОРИТ что это удобная вещь, и долбоёбы кивают - да, да, швабра в жопе это очень удобно, не знаем, как мы раньше без швабры в жопе жили...

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ixus

–1

Хоть бы к covid-20 релизу успели

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