Прямой эфир
что происходит в интернете
Ежедневно в мессенджере регистрируются не менее 1,5 миллиона пользователей.
Ежемесячная аудитория Telegram достигла 400 миллионов пользователей — это на 100 миллионов больше, чем в 2019 году, объявила компания в своём блоге. В Telegram утверждают, что на фоне массового перехода людей на удалённую работу и учёбу мессенджер стал самым загружаемым приложением в категории соцсетей в более чем 20 странах.
В 2020 году Telegram сосредоточится на запуске безопасных групповых видеозвонков. Когда именно функция будет доступна, не уточняется.
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Рад за телеграм, я даже на соц. сети благодаря ему забил. Не знаю как он себе зарабатывает на существование без рекламы и умудряется быть лучшим месенджером среди всех, но надеюсь, что он не загнется.
На деньги фсб живет
на деньги инвесторов он живет, зарабатывает никак.
Так что это врменное явление
По твоей логике любой стартап и всякие Яндекс такси , деливери - это временное явление
ну деливери - да, они сейчас также в стадии привлечения аудитории и кормят людей скидками, рано или поздно это закончится.
Такие компании не думают как моентизироваться, первое, что нужно - набрать пользователей)
Они криптой хотели заработать, но не получилось
нет, это лишь еще один инструмент, который бы привязал пользователей к их экосистеме.
Чел скидывал в telegram designers недавно предложение
Откуда у пашки деньги чтобы до сих пор поддерживать его и не монетизировать?
У него ж с выхода из ВК сумка была, которую по расчётам лет на 20 должно хватить, плюс сколько зеленки им за TON закинули, часть которой тоже распределяется в команде.
плюс сколько зеленки им за TON закинули
Ему почти всю возвращать через неделю
Плюс траты на рекламу, иначе зачем каждый второй блоггер просит подписаться на телегу.
Дурова в президенты.
Групповые видеозвонки, правда, делать ещё не начинали, да и разработчика, который бы в этом разбирался, в Телеграме нет.
Участковый микрофон
Ну человека который в обычных звонках разбирался в телеге тоже не было, но их сделали же
привет FaceTime
@Сергей Звезда почему пост в новостях, а не в технологиях?
В очередной раз заглянул в телеграм, в очередной раз убедился, что дуровомразь по-прежнему:
1) Требует номер телефона для регистрации.
2) Не создаёт шифрованные чаты по умолчанию
3) Не позволяет отказаться от хранения истории на своём сервере
4) Не вводит игнор в групповых чатах
5) Не позволяет отметить как прочитанное аудиосообщение / видеоособщения без прослушивания
6) Не создаёт ВООБЩЕ НИКАКОЙ системы поддержки или обратной связи пользователей.
Это происходит, напомню, ГОДАМИ. Пашка годами ебёт баранов, которые этому ещё и радуются. Куда там Джобсу! Тот хоть удобную вещь сделал, а Пашка просто ГОВОРИТ что это удобная вещь, и долбоёбы кивают - да, да, швабра в жопе это очень удобно, не знаем, как мы раньше без швабры в жопе жили...