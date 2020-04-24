Прямой эфир
Обновления получили Messenger, WhatsApp и Instagram.
Facebook объявила о внедрении новых функций и улучшении прямых трансляций и видеозвонков в своих сервисах из-за пандемии Covid-19. В Messenger добавили видеоконференции до 50 человек, число участников видеозвонков в WhatsApp увеличили вдвое, а прямые трансляции в Instagram теперь можно смотреть из веб-версии. Об этом TJ сообщили в Facebook.
В компании отметили, что в последнее время спрос на видеозвонки и прямые трансляции из-за пандемии серьёзно вырос. По данным Facebook, в наиболее затронутых вирусом регионах количество звонков выросло вдвое, а просмотры Facebook Live и Instagram Live «серьёзно увеличились».
Facebook добавила в Messenger «Комнаты», объяснив это упрощением взаимодействия во время пандемии. Это кажется ответом на возросший в популярности Zoom, что напрямую отмечает The Verge.
Теперь через Messenger можно проводить выступления, празднования, вебинары и не только — можно добавить до 50 участников. Им не нужно иметь профиль на Фейсбуке, а проводить видеоконференции можно без ограничений по времени. Пользователи смогут сами настроить, кому будет доступна комната.
В WhatsApp увеличили число возможных участников видеозвонков вдвое — с четырёх до восьми человек. Кроме того, в Facebook вернулась функция совместной Live-трансляции с приглашённым спикером.
В ближайшие недели пользователи получат возможность помечать мероприятия как только доступные в онлайн-режиме и прикреплять к ним видеотрансляции. Владельцы бизнес-страниц смогут взимать плату за посещение онлайн-трансляций.
Теперь во время просмотра прямых трансляций пользователи смогут переключиться только на прослушивание аудио, чтобы не тратить трафик или в случае слабого соединения.
В Instagram добавили возможность смотреть и комментировать трансляции из веб-версии. Кроме того, теперь пользователи сомгут сохранить видеотрансляцию в IGTV, чтобы сохранить их дольше, чем на 24-часа.
В Facebook Dating теперь можно позвать пользователя на виртуальное свидание. В случае одобрения заявки, участники попадают в видеочат, чтобы лучше узнать друг друга.
Кому бля всё это нужно, социобляди сплошные.
Почему людям не хватает только голосового общения, зачем это всё видеть
Например для вузов, школ. Для тех у кого нет денег на платные сервисы или мешают ограничения по времени бесплатных сеансов. Сейчас в этом направлении большая потребность и на этой волне можно высоко взлететь.
Спрос рождает предложение.
А здоровая конкуренция только на пользу рынку. Уже и вконтакте собралась создать свой аналог Zoom вместе со школами, и телеграмм объявил о видеосвязи.
Каждый отхватит свой кусок благодаря бренду. И многие пользователи захотят попробовать именно на своей любимой платформе. Представь если Apple создаст свой Zoom, с доской и прочими плюшками для работы. Туда ведь хлынет толпа людей, кто любит эту экосистему. И будут доплачивать 99$ за показ рабочего стола)))
Нахуй идёт Facebook (филиал одноклассников) со своими звонками. Помойка
Давайте уже перейдём на новости вроде:
(Название компании) ещё не выпустила сервис для видеозвонков.
Им не нужно иметь профиль на Фейсбуке
Зная эту шарагу, там плашка с регистрацией будет поперёк экрана висеть, а в тормоза можно будет вилку воткнуть — настолько густо. И это если ты в интерфейсе не заблудишься.