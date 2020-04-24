Обновления получили Messenger, WhatsApp и Instagram.

В закладки

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"d452a99e-6cf3-a3fd-ffd7-156eaecb694c","width":874,"height":1740,"size":2397652,"type":"png","color":"e0cfcb","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"ac675a26-3fec-8be6-1e94-9bce5735aa69","width":1036,"height":2073,"size":2582675,"type":"png","color":"908f90","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"f0b60740-0664-ee5f-59e6-ed550c4857a3","width":874,"height":1740,"size":1894809,"type":"png","color":"959494","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"2b4704f1-cba2-53f4-057e-810afe80b2c9","width":874,"height":1740,"size":2381775,"type":"png","color":"d9d6d4","external_service":[]}}}]

Facebook объявила о внедрении новых функций и улучшении прямых трансляций и видеозвонков в своих сервисах из-за пандемии Covid-19. В Messenger добавили видеоконференции до 50 человек, число участников видеозвонков в WhatsApp увеличили вдвое, а прямые трансляции в Instagram теперь можно смотреть из веб-версии. Об этом TJ сообщили в Facebook.

В компании отметили, что в последнее время спрос на видеозвонки и прямые трансляции из-за пандемии серьёзно вырос. По данным Facebook, в наиболее затронутых вирусом регионах количество звонков выросло вдвое, а просмотры Facebook Live и Instagram Live «серьёзно увеличились».

Facebook добавила в Messenger «Комнаты», объяснив это упрощением взаимодействия во время пандемии. Это кажется ответом на возросший в популярности Zoom, что напрямую отмечает The Verge.

Теперь через Messenger можно проводить выступления, празднования, вебинары и не только — можно добавить до 50 участников. Им не нужно иметь профиль на Фейсбуке, а проводить видеоконференции можно без ограничений по времени. Пользователи смогут сами настроить, кому будет доступна комната.

[{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"4340c50f-d481-e976-6697-7742c25105c6","width":874,"height":1740,"size":1467859,"type":"png","color":"1f1f1e","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"c9aa507d-10bd-1e92-2fa6-e003a6bac393","width":565,"height":991,"size":1237722,"type":"png","color":"3f383b","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"12662b81-bed1-2145-6e09-5696fb46cc81","width":565,"height":991,"size":986373,"type":"png","color":"302d30","external_service":[]}}},{"title":"","author":"","image":{"type":"image","data":{"uuid":"0a0720c3-d0e3-14c3-6e02-6e012713c2e9","width":565,"height":991,"size":1364063,"type":"png","color":"37313b","external_service":[]}}}]

В WhatsApp увеличили число возможных участников видеозвонков вдвое — с четырёх до восьми человек. Кроме того, в Facebook вернулась функция совместной Live-трансляции с приглашённым спикером.

В ближайшие недели пользователи получат возможность помечать мероприятия как только доступные в онлайн-режиме и прикреплять к ним видеотрансляции. Владельцы бизнес-страниц смогут взимать плату за посещение онлайн-трансляций.

Теперь во время просмотра прямых трансляций пользователи смогут переключиться только на прослушивание аудио, чтобы не тратить трафик или в случае слабого соединения.

В Instagram добавили возможность смотреть и комментировать трансляции из веб-версии. Кроме того, теперь пользователи сомгут сохранить видеотрансляцию в IGTV, чтобы сохранить их дольше, чем на 24-часа.

В Facebook Dating теперь можно позвать пользователя на виртуальное свидание. В случае одобрения заявки, участники попадают в видеочат, чтобы лучше узнать друг друга.