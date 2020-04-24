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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Facebook представила сервис для групповых видеозвонков — Messenger Rooms. В чат можно добавить до 50 человек Материал редакции

Обновления получили Messenger, WhatsApp и Instagram.

10 комментариев
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Facebook объявила о внедрении новых функций и улучшении прямых трансляций и видеозвонков в своих сервисах из-за пандемии Covid-19. В Messenger добавили видеоконференции до 50 человек, число участников видеозвонков в WhatsApp увеличили вдвое, а прямые трансляции в Instagram теперь можно смотреть из веб-версии. Об этом TJ сообщили в Facebook.

В компании отметили, что в последнее время спрос на видеозвонки и прямые трансляции из-за пандемии серьёзно вырос. По данным Facebook, в наиболее затронутых вирусом регионах количество звонков выросло вдвое, а просмотры Facebook Live и Instagram Live «серьёзно увеличились».

Facebook добавила в Messenger «Комнаты», объяснив это упрощением взаимодействия во время пандемии. Это кажется ответом на возросший в популярности Zoom, что напрямую отмечает The Verge.

Теперь через Messenger можно проводить выступления, празднования, вебинары и не только — можно добавить до 50 участников. Им не нужно иметь профиль на Фейсбуке, а проводить видеоконференции можно без ограничений по времени. Пользователи смогут сами настроить, кому будет доступна комната.

В WhatsApp увеличили число возможных участников видеозвонков вдвое — с четырёх до восьми человек. Кроме того, в Facebook вернулась функция совместной Live-трансляции с приглашённым спикером.

В ближайшие недели пользователи получат возможность помечать мероприятия как только доступные в онлайн-режиме и прикреплять к ним видеотрансляции. Владельцы бизнес-страниц смогут взимать плату за посещение онлайн-трансляций.

Теперь во время просмотра прямых трансляций пользователи смогут переключиться только на прослушивание аудио, чтобы не тратить трафик или в случае слабого соединения.

В Instagram добавили возможность смотреть и комментировать трансляции из веб-версии. Кроме того, теперь пользователи сомгут сохранить видеотрансляцию в IGTV, чтобы сохранить их дольше, чем на 24-часа.

В Facebook Dating теперь можно позвать пользователя на виртуальное свидание. В случае одобрения заявки, участники попадают в видеочат, чтобы лучше узнать друг друга.

#facebook #новости #соцсети

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10 комментариев
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Kyler

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Кому бля всё это нужно, социобляди сплошные.
Почему людям не хватает только голосового общения, зачем это всё видеть

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Ренальд Мирзоев

Kyler
2

Например для вузов, школ. Для тех у кого нет денег на платные сервисы или мешают ограничения по времени бесплатных сеансов. Сейчас в этом направлении большая потребность и на этой волне можно высоко взлететь.

Ответить

Kyler

Ренальд
0

Ну камон, там ограничение по количеству подключений, альтернатив рабочих и так уже множество

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Ренальд Мирзоев

Kyler
0

Спрос рождает предложение.
А здоровая конкуренция только на пользу рынку. Уже и вконтакте собралась создать свой аналог Zoom вместе со школами, и телеграмм объявил о видеосвязи.

Ответить

Kyler

Ренальд
1

Пока они создадут, уже никому и не нужно будет, проехали они вспышку

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Ренальд Мирзоев

Kyler
0

Каждый отхватит свой кусок благодаря бренду. И многие пользователи захотят попробовать именно на своей любимой платформе. Представь если Apple создаст свой Zoom, с доской и прочими плюшками для работы. Туда ведь хлынет толпа людей, кто любит эту экосистему. И будут доплачивать 99$ за показ рабочего стола)))

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Виталий Голубятин

0

Нахуй идёт Facebook (филиал одноклассников) со своими звонками. Помойка

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Внезапный хичхакер

0

ZOOM досвидос. 

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Игорь Рачук

0

Давайте уже перейдём на новости вроде:

(Название компании) ещё не выпустила сервис для видеозвонков.

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Поменял Никнейм

0

Им не нужно иметь профиль на Фейсбуке

Зная эту шарагу, там плашка с регистрацией будет поперёк экрана висеть, а в тормоза можно будет вилку воткнуть — настолько густо. И это если ты в интерфейсе не заблудишься. 

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