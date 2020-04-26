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Технологии
Дамир Камалетдинов
1428

iFixit: камера, дисплей, разъём для SIM и Taptic Engine от iPhone 8 совместимы с новым iPhone SE Материал редакции

Эти комплектующие можно без проблем поставить из одного смартфона в другой.

14 комментариев
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iPhone 8 (слева) и iPhone SE второго поколения (cправа) Фото iFixit

Специалисты iFixit разобрали iPhone SE второго поколения и попробовали заменить его комплектующие на аналогичные из iPhone 8. К новому смартфону подошли камера, дисплей, разъём для SIM и вибромотор Taptic Engine, а вот аккумулятор установить не удалось.

Как отметили в iFixit, несмотря на внешнее сходство, у батареи iPhone SE 2020 отличается коннектор, которым она соединяется с платой. В аккумуляторе нового SE используется тот же разъём, что и iPhone 11, поэтому батарея от iPhone 8 к нему не подойдёт. Также не выйдет заменить кнопку «Домой» с Touch ID — она, как и раньше, привязана к конкретному устройству.

Однако совместимость камеры, дисплея и других компонентов позволит в случае их поломки быстро и дешёво отремонтировать смартфон. Необходимые комплектующие уже есть в сервисных центрах в достаточных количествах, пояснили в iFixit.

Apple представила новый iPhone SE 15 апреля. Смартфон получил корпус и часть «железа» от iPhone 8, при этом в него установили процессор A13, как в iPhone 11 и камеру, близкую по характеристикам к iPhone XR. Устройство доступно в продаже в России с 24 апреля по цене от 39 990 рублей.

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#iphone #apple #новости #смартфоны

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14 комментариев
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Немыслимый паркур

5

Почему так будет обсуждали еще полтора месяца назад.

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Богдан

Немыслимый
4

а первый СЕ тогда хули был в корпусе сверхпопулярного 5S? скорее всего тут дело просто в кардинальном удешевлении производства

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Serge Demichev

–4

Как впарить тот же смарт еще раз. Сам использую яблочную продукцию, но имхо, это издевательство… Сама по себе 8ка не особо удачный телефон, но продавать ее под видом SE, такое. Если первый SE действительно был годный. Но я не знаю каким…нужно быть, чтобы в 2020 купить такой iPhone.

По мне так лучше взять XR RFT, тем более что уже продаются в США. Или тот де Pixel 3.

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Пластиковое Окно

Serge
4

Тебя заставляют что ли покупать SE? Покупают люди, а виновата компания? /0

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Serge Demichev

Пластиковое
0

Тебя заставляют комментировать? И где написано, что виновата компания? Если меня не устраивает, не могу писать про это? Прям у вас яблодрочеров, при любой, даже объективной критики, начинает жопа подгарать. Памом я обосновал свою позицию в комментарии: «смарт стоит дорого, в AnTuTu 13 Bionic на SE не набирает как Xs, устаревший дисплей с низкой площадью покрытия и старым аккумом, который мерзнет даже при +5» и сенсор не от XR и XS. На Droid был обзор.

Ответить

Немыслимый паркур

Serge
0

да и новый XR не сильно отличается по цене

Ответить

Кирилл Сосновский

Serge
0

Я так и не понял, почему один телефон со старым корпусом, но обновленным процем - «годный», а второй нет?

Ответить

Serge Demichev

Кирилл
0

Потому, что на тот момент первый SE имел актуальный дизайн и флагманскую начинку. Остальное в комменте выше.

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Emile Zäkiev

1

Каеф

Ответить

красивый комбинатор

0

Уже перекинули материнскую плату от 8 в корпус SE. Все работает, кроме основой камеры.

https://www.gsmarena.com/what_happens_when_you_put_an_iphone_8_motherboard_into_the_iphone_se-news-42845.php

Ответить

Alex Blake

0

Железо то нормальное поставили. Но как можно в 20м году выпускать аппарат в таком устаревшем форм-факторе?

Ответить

ouxen

–1

Круто, очень мудрый ход.

Ответить

Serge Demichev

ouxen
0

Мудрый ход сбагрить старое железо?

Ответить

ouxen

Serge
0

да, тем более когда оно качественное и актуальное

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