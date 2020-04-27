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Хотя компания не объявляла инвесторам ничего подобного, они начали бояться потерять вложенные деньги.
Четверо инвесторов Telegram Open Network (TON) рассказали The Bell об опасениях, что Telegram может вернуть деньги только инвесторам из США, а для всех остальных выпустит Gram, несмотря на судебный запрет.
До 30 апреля Telegram должен либо запустить TON и выпустить токены Gram, либо вернуть инвесторам деньги за вычетом расходов по проекту (72% от привлечённых 1,7 миллиарда). Компания пока не рассказывала инвесторам о дальнейших шагах, о планах запустить проект в обход судебного запрета она также не сообщала. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной», — рассказал The Bell один из собеседников.
Собеседники журналистов считают наиболее вероятным сценарием именно выпуск Gram. Трое из них рассказали, что об этом говорят и другие инвесторы, а по данным ещё одного источника The Bell, о запуске уже знает большинство вложившихся в TON.
Двое собеседников The Bell считают, что выпуск TON, «поставит инвесторов проекта под удар». По данным одного инвестора, судья заявлял, что «любое размещение Gram автоматически будет нарушать решение суда» — это распространяется на все страны.
В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов.
По мнению SEC, Telegram нужно было оформить продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Компания этого не сделала, поэтому США увидели в этом нарушение закона.
25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации».
По данным одного инвестора, судья заявлял, что «любое размещение Gram автоматически будет нарушать решение суда» — это распространяется на все страны.
Видимо имеется ввиду запуск тона за территорией США при участии инвесторов из США. Но, что будет, если их кикнуть и запуститься для всего остального мира, будет ли нарушено решение суда?
Не будет. Это решение действует на территории сша, остальные страны не ебет их решение. У каждой страны свои законы. И они использовали законы своей страны, а не международные акты. Можете поправить, если не прав.
Другой вопрос насколько там власти имеют давление на эппстор и не запустят ли процедуру блокировки, но вроде тон не пересекается с телегой на все 100%
Молодой франт
Если тон не будет работать внутри телеграмма на территории сша, то ничего не смогут сделать
Да, но могут начать активно вставлять палки в колеса. Вроде как компания через которую Дуров финансирует телегу находится в США + неизвестно насколько этот SEC властный и до куда могут дотянуться его руки. Это не жаров со своей канторой-инвалидом.
Тамагавком ебанут, по бабановой республике Дурова.
Порядочный корабль
Самый большой рынок это США, без него грам никому не нужен, а если и нужен инвестиции будешь годами отбивать. В случае запуска грамма, все кто не из сша, могут смело списывать в убыток свои инвестиции.
Разве для телеграма рынок сша самый большой? Там вроде всего 3-4 инвестора оттуда. Пользователей сша в телеге вроде тоже не много
Нарушение поставит окончательную точку в возможности работы различных финкций TON в Америке, то есть никакие мерчанты не смогут использовать форму оплаты в виде грамов...
телега в этой истории в любом случае в выигрыше. несколько лет нахаляву крутить 1.7 млрд.
Так надо будет вернуть часть, а есть ли она?
Молодой франт
Вернет 1млрд, останется 0.7. Я считаю, что неплохие чаевые
1.22 надо вернуть, но да — сумма приличная
Порядочный корабль
Мы не знаем что с баблом делал Дуров, как я помню на тон ушло не более 200ярдов, остальные 1,5ярда можно было вложить и заработать минимум пару сотен сверху.
Вот что не говори, мессенджер отличнейший, а прозрачности ноль. Надо будет лечь пораньше и запастись попкорном.
Я в этой истории не понимаю одного. Окей, суд в США запретили выпуск грам, но их юрисдикция это сами США. Кто мешает Дурову проводить ICO в Европе, России, Африке и тд. Просто крипта будет отключена для пользователей из США. Объясните мне, чего я не понимаю?
Вполне возможно что работает аналог вторичных санкций. Когда за нарушение запретов США кампаниями другой страны, кампании США будут принуждать отказываться от сотрудничества с ними.
Кто мешает Дурову проводить ICO в Европе, России, Африке
Объясните мне, чего я не понимаю?
Может того, что инвесторы на такую не подписывались.
Это не даёт повод радоваться такому повороту
Человек не понимал в чем суета. Я ему сказал, что стоимость токенов будет сильно зависеть от решения в США, поэтому и на изжоге они. Хороший или плохой Паша это не ко мне, у меня даже небольшая доля есть в этом ICO, чисто по фану.
у меня даже небольшая доля есть в этом ICO
Интересно, каким это образом, если к ICO допускались только компании с суммой входа не менее 1 млн долларов?))
SEC имеет экстерриториальный рычаг воздействия. Этим все обьясняется, мировой жандарм и в сфере финансов
>Если они выпустят Gram, то формально свое обещание они выполнят и возвращать деньги не обязаны. Закон США нарушают они, а ты бери Gram и становись сообщником, или не бери — дело твоё.
Всё всем платится! Система непотопляема!
Почему цитирование не работает, блять?
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