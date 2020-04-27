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Технологии
Артём Мазанов
2731

The Bell: инвесторы опасаются, что Telegram выпустит Gram в обход запрета. До вероятного запуска осталось три дня Материал редакции

Хотя компания не объявляла инвесторам ничего подобного, они начали бояться потерять вложенные деньги.

37 комментариев
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Четверо инвесторов Telegram Open Network (TON) рассказали The Bell об опасениях, что Telegram может вернуть деньги только инвесторам из США, а для всех остальных выпустит Gram, несмотря на судебный запрет.

До 30 апреля Telegram должен либо запустить TON и выпустить токены Gram, либо вернуть инвесторам деньги за вычетом расходов по проекту (72% от привлечённых 1,7 миллиарда). Компания пока не рассказывала инвесторам о дальнейших шагах, о планах запустить проект в обход судебного запрета она также не сообщала. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной», — рассказал The Bell один из собеседников.

Собеседники журналистов считают наиболее вероятным сценарием именно выпуск Gram. Трое из них рассказали, что об этом говорят и другие инвесторы, а по данным ещё одного источника The Bell, о запуске уже знает большинство вложившихся в TON.

Двое собеседников The Bell считают, что выпуск TON, «поставит инвесторов проекта под удар». По данным одного инвестора, судья заявлял, что «любое размещение Gram автоматически будет нарушать решение суда» — это распространяется на все страны.

Это было бы дерзко, почти пиратство XXI века. Если они выпустят Gram, то формально свое обещание они выполнят и возвращать деньги не обязаны. Закон США нарушают они, а ты бери Gram и становись сообщником, или не бери — дело твоё.

собеседник The Bell

В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов.

По мнению SEC, Telegram нужно было оформить продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Компания этого не сделала, поэтому США увидели в этом нарушение закона.

25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации».

#новости #telegramico #telegram

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37 комментариев
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Банковский файл

2

По данным одного инвестора, судья заявлял, что «любое размещение Gram автоматически будет нарушать решение суда» — это распространяется на все страны.

Видимо имеется ввиду запуск тона за территорией США при участии инвесторов из США. Но, что будет, если их кикнуть и запуститься для всего остального мира, будет ли нарушено решение суда?

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Мистер Блондин

Банковский
1

Не будет. Это решение действует на территории сша, остальные страны не ебет их решение. У каждой страны свои законы. И они использовали законы своей страны, а не международные акты. Можете поправить, если не прав.

Другой вопрос насколько там власти имеют давление на эппстор и не запустят ли процедуру блокировки, но вроде тон не пересекается с телегой на все 100%

Ответить

Молодой франт

Мистер
0

Если тон не будет работать внутри телеграмма на территории сша, то ничего не смогут сделать

Ответить

Мистер Блондин

Молодой
0

Да, но могут начать активно вставлять палки в колеса. Вроде как компания через которую Дуров финансирует телегу находится в США + неизвестно насколько этот SEC властный и до куда могут дотянуться его руки. Это не жаров со своей канторой-инвалидом.

Ответить

Насущные Проблемы

Мистер
2

Тамагавком ебанут, по бабановой республике Дурова.

Ответить

Мистер Блондин

Насущные
0

Ебнут по россии как по родоначальнику телеги. Воронеж берегись.

Ответить

Порядочный корабль

Мистер
0

Самый большой рынок это США, без него грам никому не нужен, а если и нужен инвестиции будешь годами отбивать. В случае запуска грамма, все кто не из сша, могут смело списывать в убыток свои инвестиции.

Ответить

Мистер Блондин

Порядочный
0

Разве для телеграма рынок сша самый большой? Там вроде всего 3-4 инвестора оттуда. Пользователей сша в телеге вроде тоже не много

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Kyler

Банковский
1

Нарушение поставит окончательную точку в возможности работы различных финкций TON в Америке, то есть никакие мерчанты не смогут использовать форму оплаты в виде грамов...

Ответить

Насущные Проблемы

Банковский
0

Идея для наёба!

Ответить

Kir Kirsky

2

телега в этой истории в любом случае в выигрыше. несколько лет нахаляву крутить 1.7 млрд. 

Ответить

Поменял Никнейм

Kir
0

Так надо будет вернуть часть, а есть ли она?

Ответить

Молодой франт

Поменял
0

Вернет 1млрд, останется 0.7. Я считаю, что неплохие чаевые

Ответить

Поменял Никнейм

Молодой
1

1.22 надо вернуть, но да — сумма приличная

Ответить

Порядочный корабль

Поменял
0

Мы не знаем что с баблом делал Дуров, как я помню на тон ушло не более 200ярдов, остальные 1,5ярда можно было вложить и заработать минимум пару сотен сверху.

Ответить

Поменял Никнейм

0

Вот что не говори, мессенджер отличнейший, а прозрачности ноль. Надо будет лечь пораньше и запастись попкорном.

Ответить

Уютный Багажник

Поменял
2

следит внимательно за развитием событий

Ответить

Пожилой Мартингал

0

Я в этой истории не понимаю одного. Окей, суд в США запретили выпуск грам, но их юрисдикция это сами США. Кто мешает Дурову проводить ICO в Европе,  России, Африке и тд. Просто крипта будет отключена для пользователей из США. Объясните мне, чего я не понимаю?

Ответить

Kir Kirsky

Пожилой
2

Вполне возможно что работает аналог вторичных санкций. Когда за нарушение запретов США кампаниями другой страны, кампании США будут принуждать отказываться от сотрудничества с ними.

Ответить

сироп от щекотки

Пожилой
1

Я тоже в этой истории не понимаю одного: нихуя.

Ответить

Фактический яд

Пожилой
1
Ответить

Serg Bootlegger

Пожилой
0

Кто мешает Дурову проводить ICO в Европе,  России, Африке

Объясните мне, чего я не понимаю?

Может того, что инвесторы на такую не подписывались.

Ответить

Dra

Serg
2

Была инфа, что они подписывались даже под тем, что вообще все деньги могут потерять.

Ответить

Serg Bootlegger

Dra
0

Это не даёт повод радоваться такому повороту

Ответить

Dra

Serg
1

Никто не радуется, Паша даже 74% возвращает, хотя мог бы этого не делать.

Ответить

Serg Bootlegger

Dra
0

Человек не понимал в чем суета. Я ему сказал, что стоимость токенов будет сильно зависеть от решения в США, поэтому и на изжоге они. Хороший или плохой Паша это не ко мне, у меня даже небольшая доля есть в этом ICO, чисто по фану.

Ответить

Именно

Serg
1

я бы на твоём месте сейчас проверил сайт или человека, у которого ты купил «долю», на существование

Ответить

Serg Bootlegger

Именно
0

Что именно проверять?)

Ответить

alexferman

Serg
1

у меня даже небольшая доля есть в этом ICO

Интересно, каким это образом, если к ICO допускались только компании с суммой входа не менее 1 млн долларов?))

Ответить

alexferman

alexfer…
0

Сорян, наебал - минимальная сумма была не 1 млн, а 20 млн баксов.

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fFamous

Пожилой
0

Я вообще в этом не шарю, но возможно, что доля инвесторов из США довольно значительная, а если они там не запускают, значит и Gram этот подкреплен значительно меньшей суммой "реальных" денег. 

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Арслан Мучкаев

Пожилой
0

SEC имеет экстерриториальный рычаг воздействия. Этим все обьясняется, мировой жандарм и в сфере финансов

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Насущные Проблемы

0

 >Если они выпустят Gram, то формально свое обещание они выполнят и возвращать деньги не обязаны. Закон США нарушают они, а ты бери Gram и становись сообщником, или не бери — дело твоё.

Всё всем платится! Система непотопляема!

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

Почему цитирование не работает, блять?

Ответить

Интересный клуб

Насущные
1

Пробел 

Ответить

Насущные Проблемы

Насущные
0

тест

Ответить

Молодой франт

Насущные
1

kek

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