Хотя компания не объявляла инвесторам ничего подобного, они начали бояться потерять вложенные деньги.

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Четверо инвесторов Telegram Open Network (TON) рассказали The Bell об опасениях, что Telegram может вернуть деньги только инвесторам из США, а для всех остальных выпустит Gram, несмотря на судебный запрет.

До 30 апреля Telegram должен либо запустить TON и выпустить токены Gram, либо вернуть инвесторам деньги за вычетом расходов по проекту (72% от привлечённых 1,7 миллиарда). Компания пока не рассказывала инвесторам о дальнейших шагах, о планах запустить проект в обход судебного запрета она также не сообщала. «В целом, коммуникация с инвесторами TON всегда была крайне непрозрачной», — рассказал The Bell один из собеседников.

Собеседники журналистов считают наиболее вероятным сценарием именно выпуск Gram. Трое из них рассказали, что об этом говорят и другие инвесторы, а по данным ещё одного источника The Bell, о запуске уже знает большинство вложившихся в TON.

Двое собеседников The Bell считают, что выпуск TON, «поставит инвесторов проекта под удар». По данным одного инвестора, судья заявлял, что «любое размещение Gram автоматически будет нарушать решение суда» — это распространяется на все страны.

Это было бы дерзко, почти пиратство XXI века. Если они выпустят Gram, то формально свое обещание они выполнят и возвращать деньги не обязаны. Закон США нарушают они, а ты бери Gram и становись сообщником, или не бери — дело твоё. собеседник The Bell

В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов.

По мнению SEC, Telegram нужно было оформить продажу криптовалюты как сделку с ценными бумагами. Компания этого не сделала, поэтому США увидели в этом нарушение закона.

25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации».