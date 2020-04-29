Маркетплейс «Юником24» подтвердил, что записи в пробнике базы принадлежат одному из их партнёров.

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В конце марта на специализированном сайте на продажу выставили данные граждан, обращавшихся за оформлением займов в микрофинансовых организациях (МФО). Об этом пишет РБК.

Продавец заявил, что база содержит записи о 12 миллионах физических лиц, которые оформляли займы в 2017–2019 годах. Журналисты изучили бесплатный пробник базы, содержащий данные 1,8 тысяч клиентов. В нём содержатся паспортные данные, дата рождения, номер телефона, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа каждого клиента.

В записи о каждом клиенте также указана ссылка на сайт, который «привёл» пользователя. Как пишет РБК, большинство таких ссылок — от финансового маркетплейса «Юником24», позволяющего подобрать и оформить кредитные продукты.

В «Юником24» подтвердили, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнёров, но не уточнили, какому именно. Там также заявили, что их пользователями являются только две трети заёмщиков из пробника базы.

Такое различие позволяет предполагать, что утечка произошла непосредственно из МФО, где консолидируется вся информация. «Юником24»

РБК обзвонил часть клиентов из базы, четверть из них рассказали, что являлись клиентами микрокредитной компании «Микроклад», часть — что подавали заявки в несколько МФО, часть — что не помнят название кредитора.

Основатель и технический директор компании DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что подтвердить наличие в утекшей базе 12 миллионов записей без её покупки невозможно, но продавцу нет смысла врать — сделки на таких сайтах проводят через гаранта.