Оно станет не операционной системой, а исполняемой средой для входа в экосистему TON.

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Telegram выпустит «операционную систему» для блокчейн-платформы TON. Она будет доступна в виде приложения TON OS, которое опубликуют для iOS, Android и ПК. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источник, близкий к Telegram.

По словам собеседника издания, TON OS станет не альтернативой существующим системам, а надстройкой для устройств. Это позволит смартфонам и ноутбукам поддерживать приложения на блокчейне.

Первые ПК тоже никто не покупал, потому что на них в лучшем случае было две программы. Мы в блокчейне сейчас примерно на том моменте, когда появлялись первые программы для компьютеров еще до эры операционных систем DOS. собеседник РБК

Как отметил источник РБК, пока TON OS была доступна только разработчикам блокчейна, но теперь получила пользовательский интерфейс и в будущем будет работать у всех пользователей. По его словам, блокчейн-платформа не будет ограничена токенами и криптовалютными кошельками, а получит разные приложения и сервисы, например, для голосования, финансов или децентрализованного управления.

Платформа для создания и скачивания приложений на базе блокчейна упоминалась в документах для инвесторов Telegram. В них также говорилось про особые защищённые сайты, попасть в которые могут только внутри TON OS. По словам других источников РБК, близких к Telegram, TON OS могут запустить не на основе Gram, а на основе другой криптовалюты.