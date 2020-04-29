Прямой эфир
что происходит в интернете
Оно станет не операционной системой, а исполняемой средой для входа в экосистему TON.
Telegram выпустит «операционную систему» для блокчейн-платформы TON. Она будет доступна в виде приложения TON OS, которое опубликуют для iOS, Android и ПК. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источник, близкий к Telegram.
По словам собеседника издания, TON OS станет не альтернативой существующим системам, а надстройкой для устройств. Это позволит смартфонам и ноутбукам поддерживать приложения на блокчейне.
Как отметил источник РБК, пока TON OS была доступна только разработчикам блокчейна, но теперь получила пользовательский интерфейс и в будущем будет работать у всех пользователей. По его словам, блокчейн-платформа не будет ограничена токенами и криптовалютными кошельками, а получит разные приложения и сервисы, например, для голосования, финансов или децентрализованного управления.
Платформа для создания и скачивания приложений на базе блокчейна упоминалась в документах для инвесторов Telegram. В них также говорилось про особые защищённые сайты, попасть в которые могут только внутри TON OS. По словам других источников РБК, близких к Telegram, TON OS могут запустить не на основе Gram, а на основе другой криптовалюты.
получит разные приложения и сервисы
ага, кто их будет писать? Те же, кто пишет приложения под вин стор?
Мирный утюг
Те же, кто пишет ботов для Telegram и умные контракты для Etherium. Ширяев, не думал, что тебе такие вещи нужно объяснять.
Замкнутый кран
это не тот Ширяев
Боты для телеграма - это уровень "я у мамы программист". Конструктор приложения и сервисов вряд ли появится, поэтому самое очевидное - это то, что ось будет написана над уже существующей платформой и девелоперам будут предлагать (за блага) перекомпилять свою радость с поддержкой определенных АПИ. Но опять таки, без спеков - это всё спекулятивная хуйня
Так они же публиковали диздок со спеками ещё в прошлом году на https://test.ton.org/
С TVM всё вполне понятно, вангую, что будет новый бекэнд для LLVM, если всё это полетит.
Непонятна только история с гуём: видимо куда-то прямо в приложение телеграма будут внедряться виджеты
Актерский паук например
Боты для телеграма - это уровень "я у мамы программист".
Что угодного - это уровень "я у мамы программист".
> получит разные приложения и сервисы, например, для голосования, финансов или децентрализованного управления
Дурова в президенты.
То есть он настолько очешуел, что хочет изобрести интернет заново? Чувак, ты просто изобрёл соцсеть и потом мессенжер с шифрованием. Не дофига ли пуха на себя берёшь? Следом что, матрицу изобретёт?
Актерский паук например
Павел Валерьевич ещё не придумал для тебя жопотушитель. Жаль.
Комментарий удален
В целом я даже с ними согласен, непонятно только, что они делать будут без разрешения от SEC.
Или они просто блокчейн, без криптовалюты? Тогда всё ещё непонятно, как будут монетизировать.
В целом - штука прикольная, но без возможности таскать туда-сюда деньги не очень понятно, зачем она.
soooo slow
на рбк еще в 8 утра это было
@Дамир Камалетдинов ты либо в тренде, либо уходи
Актерский паук например
Мусалав, ты слишком критичен. Возможно Дамирка только-только проснулся.