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Технологии
Дамир Камалетдинов
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РБК: платформа TON получит приложение TON OS, которое позволит пользоваться блокчейн-сервисами Материал редакции

Оно станет не операционной системой, а исполняемой средой для входа в экосистему TON.

19 комментариев
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Telegram выпустит «операционную систему» для блокчейн-платформы TON. Она будет доступна в виде приложения TON OS, которое опубликуют для iOS, Android и ПК. Об этом сообщило РБК со ссылкой на источник, близкий к Telegram.

По словам собеседника издания, TON OS станет не альтернативой существующим системам, а надстройкой для устройств. Это позволит смартфонам и ноутбукам поддерживать приложения на блокчейне.

Первые ПК тоже никто не покупал, потому что на них в лучшем случае было две программы. Мы в блокчейне сейчас примерно на том моменте, когда появлялись первые программы для компьютеров еще до эры операционных систем DOS.

собеседник РБК

Как отметил источник РБК, пока TON OS была доступна только разработчикам блокчейна, но теперь получила пользовательский интерфейс и в будущем будет работать у всех пользователей. По его словам, блокчейн-платформа не будет ограничена токенами и криптовалютными кошельками, а получит разные приложения и сервисы, например, для голосования, финансов или децентрализованного управления.

Платформа для создания и скачивания приложений на базе блокчейна упоминалась в документах для инвесторов Telegram. В них также говорилось про особые защищённые сайты, попасть в которые могут только внутри TON OS. По словам других источников РБК, близких к Telegram, TON OS могут запустить не на основе Gram, а на основе другой криптовалюты.

#Ton #блокчейн #telegram #новости

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19 комментариев
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Dmitry Shiryaev

1

получит разные приложения и сервисы

ага, кто их будет писать? Те же, кто пишет приложения под вин стор?

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Мирный утюг

Dmitry
7

Те же, кто пишет ботов для Telegram и умные контракты для Etherium. Ширяев, не думал, что тебе такие вещи нужно объяснять.

Ответить

Замкнутый кран

Мирный
1

это не тот Ширяев 

Ответить

Владислав Сурков

Замкнутый
1

не тот пиздабол

Ответить

Dmitry Shiryaev

Мирный
1

Боты для телеграма - это уровень "я у мамы программист". Конструктор приложения и сервисов вряд ли появится, поэтому самое очевидное - это то, что ось будет написана над уже существующей платформой и девелоперам будут предлагать (за блага) перекомпилять свою радость с поддержкой определенных АПИ. Но опять таки, без спеков - это всё спекулятивная хуйня

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Rayslava

Dmitry
1

Так они же публиковали диздок со спеками ещё в прошлом году на https://test.ton.org/
С TVM всё вполне понятно, вангую, что будет новый бекэнд для LLVM, если всё это полетит.
Непонятна только история с гуём: видимо куда-то прямо в приложение телеграма будут внедряться виджеты

https://test.ton.org/
https://test.ton.org/
test.ton.org
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Актерский паук например

Dmitry
0

Боты для телеграма - это уровень "я у мамы программист".

Что угодного - это уровень "я у мамы программист".

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Yuri Miller

Актерский
0

я у мамы пропагандист, сказал Соловьёв)

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Замкнутый кран

2
Ответить

Дмитрий Чернышов

2

TON OS

Ответить

Dra

1

> получит разные приложения и сервисы, например, для голосования, финансов или децентрализованного управления

Дурова в президенты.

Ответить

Крестьянский микроскоп

0

Владелец рбк похоже вступил в секту Дурова, каждую новость связанную с запуском TON обсасывают до косточек. 

Ответить

Yuri Miller

0

То есть он настолько очешуел, что хочет изобрести интернет заново? Чувак, ты просто изобрёл соцсеть и потом мессенжер с шифрованием. Не дофига ли пуха на себя берёшь? Следом что, матрицу изобретёт?

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Актерский паук например

Yuri
0

Павел Валерьевич ещё не придумал для тебя жопотушитель. Жаль.

Ответить

Yuri Miller

0

Платформа AN получит расширение US, которое позволит пользоваться калом

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Комментарий удален

Rayslava

0

В целом я даже с ними согласен, непонятно только, что они делать будут без разрешения от SEC.
Или они просто блокчейн, без криптовалюты? Тогда всё ещё непонятно, как будут монетизировать.
В целом - штука прикольная, но без возможности таскать туда-сюда деньги не очень понятно, зачем она.

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Владислав Сурков

0

soooo slow

на рбк еще в 8 утра это было

@Дамир Камалетдинов ты либо в тренде, либо уходи 

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Актерский паук например

Владислав
0

Мусалав, ты слишком критичен. Возможно Дамирка только-только проснулся.

Ответить

Актерский паук например

0

Telegram выпустит «операционную систему» для блокчейн-платформы TON

Оно станет не операционной системой, а исполняемой средой для входа в экосистему TON.

Сладкое - не сладкое, а синее.

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