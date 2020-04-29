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Технологии
Алексей Боржонов
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Сервис видеоконференций Google Meet стал бесплатным для всех. Какие ещё компании меняются на фоне успеха Zoom Материал редакции

Небольшая подборка сервисов, у которых появились обновления во время пандемии.

15 комментариев
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На фоне распространения коронавируса люди по всему миру вынуждены оставаться дома, а работать, учиться и общаться им приходится удалённо. Из-за этого «приложением эпохи коронавируса» быстро стал Zoom — он уже достиг показателя в 300 миллионов ежедневных пользователей, несмотря на проблемы с безопасностью.

Другие крупнейшие компании на фоне успеха Zoom также адаптируют свои сервисы под запросы времени.

Google

С мая сервис видеоконференций Google Meet станет бесплатным для пользователей, которых есть любая почта на Gmail. До этого он был доступен только для бизнес- и образовательных аккаунтов. В конференции могут участвовать до 100 человек, время сессии ограничено 60 минутами (до 30 сентября ограничения применять не будут).

Кроме того, в Meet появилась видеогалерея, похожая на Zoom.

Skype

Сервис представил опцию MeetNow, которая позволяет звонить людям, не зарегистрированным в Skype. Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса. В разговоре могут участвовать до 50 человек, сессии ограничены по времени 10 часами в сутки и 4 часами подряд.

Facebook

Компания представила сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms, где в чат можно добавить до 50 человек. Сессии не ограничены по времени, участниками не обязательно заводить аккаунт в Фейсбуке. Пользователи смогут сами настроить, кому будет доступна комната.

WhatsApp

Мессенджер вдвое увеличил число участников в групповых видео- и аудиозвонках. Раньше в них могли участвовать максимум четыре пользователя, теперь — восемь.

Mail.ru Group

Компания запустила в тестовом режиме сервис «Видеозвонки». Пользователи могут создавать видеоконференции до 100 человек, подключаться к ним могут и те, у кого нет учётной записи Mail.ru.

Изображение Mail.ru Group 

Mail.ru Gorup перезапустила ICQ — теперь мессенджер называется ICQ New, и в нём появились групповые аудио- и видеозвонки с возможностью подключения до 30 человек.

Минпросвещения анонсировало создание платформы для дистанционного обучения школьников, которую интегрируют во «ВКонтакте». «Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

В «Одноклассниках» появились трансляции видеозвонков, к которым могут подключиться до 100 участников. Автор эфира может настроить доступ: для всех пользователей, только для друзей или участников группы, либо сделать трансляцию приватной с доступом по ссылке.

Slack

Компания интегрировала звонки из Zoom, Microsoft Teams, Cisco Jabber, RingCentral, и Dialpad в своё приложение. Функция позволит использовать сервисы из Slack — можно присоединиться к уже начавшемуся вызову или запустить новый.

Изображение Slack 

Microsoft

В сервисе Microsoft Teams появилась возможность добавлять фоны. Пока пользователи могут выбрать только определённые фоновые эффекты, но в будущем можно будет устанавливать и собственные.

Telegram

Мессенджер анонсировал появление групповых видеозвонков в 2020 году — в компании сказали, что «сосредоточатся» на этом апдейте. Но когда именно функция будет доступна, не уточняется.

#технологии #соцсети #zoom #facebook #telegram #google #mail_ru_group

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15 комментариев
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Мирный утюг

8

Лучше бы объединили как-то свой зоопарк

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Ненужный чайник

Мирный
0

Сейчас психанут и все проекты закроют. Гугл любят это делать 

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Nikita Lazarev

5

Концентрация стоковости овер 9000

Конференц колл стоя в публичном месте на фоне стены/перил, без хедсета или наушников? Всегда так делаю.

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Neketa Fo

Nikita
1

рекламные материалы всех видеозвонков выглядит как реклама первых цветных телефонов. Все знают, что в реальности все выглядит омерзительно, но продолжают фотошопить красивые картинки 

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Alexei Kuksin

Nikita
0

Я недавно вел дистанционный урок из парка. Утром решил прокатиться на велосипеде, и под дороге вспомнил "сцуко, у меня же сейчас урок". Так, что про публичное место это на самом деле жиза.

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Миша Сергеев

2

Зум такое дерьмо, сейчас вынужден там обучаться группой и там нельзя мьютить участников конференции и от этого люто горит куча лишних шумов

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Alexei Kuksin

Миша
3

У организатора конференции есть функция "Отключить микрофон у всех".

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Будущий Паша

1

Почему этот человек ведёт рабочую видеоконференцию в подъезде рядом с почтовыми ящиками...

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Мистер Блондин

Будущий
–1

классический бомжара с загнивающего запада, живёт в подъезде
Да, выглядит лучше почти любого русского в свои 69 лет, но это все фильтры приложения

Ответить

Будущий Паша

Мистер
2

А выглядит как успешный порноактёр.

Ответить

Мистер Блондин

Будущий
0

смотрите на порнохаб новое порно ФЕЙКПОДЪЕЗД
Девки думают, что их будут трахать в классных аппартаментах, но всё происходит в подъезде

Ответить

Будущий Паша

Мистер
0

Задумка нравится более чем!

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Евгений Мартынов

0

Люто лоллирую с таких рекламных пикч - ага, блять, у каждого участника вместо обоссанной полтора-двухмегапиксельной вебки полнокадровая матрица, с как минимум 50mm, правильный студийный свет с лайтбоксами, хороший звук, не требующий гарнитур, столь же чудесные микрофоны... Единственное, не понял, а где трансухи на пикче? Они чё, не за дайвёрсити?

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Zzzzzzz

Евгений
1

Ты создал активно развивающийся сервис видеоконференций, нужен рекламный скриншот с людьми в конференции, 16 человек, твои действия

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Имя Фамилия

0

ТамТам твой выход

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