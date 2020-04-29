Небольшая подборка сервисов, у которых появились обновления во время пандемии.

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На фоне распространения коронавируса люди по всему миру вынуждены оставаться дома, а работать, учиться и общаться им приходится удалённо. Из-за этого «приложением эпохи коронавируса» быстро стал Zoom — он уже достиг показателя в 300 миллионов ежедневных пользователей, несмотря на проблемы с безопасностью.

Другие крупнейшие компании на фоне успеха Zoom также адаптируют свои сервисы под запросы времени.

Google

С мая сервис видеоконференций Google Meet станет бесплатным для пользователей, которых есть любая почта на Gmail. До этого он был доступен только для бизнес- и образовательных аккаунтов. В конференции могут участвовать до 100 человек, время сессии ограничено 60 минутами (до 30 сентября ограничения применять не будут).

Кроме того, в Meet появилась видеогалерея, похожая на Zoom.

Skype

Сервис представил опцию MeetNow, которая позволяет звонить людям, не зарегистрированным в Skype. Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса. В разговоре могут участвовать до 50 человек, сессии ограничены по времени 10 часами в сутки и 4 часами подряд.

Facebook

Компания представила сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms, где в чат можно добавить до 50 человек. Сессии не ограничены по времени, участниками не обязательно заводить аккаунт в Фейсбуке. Пользователи смогут сами настроить, кому будет доступна комната.

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WhatsApp

Мессенджер вдвое увеличил число участников в групповых видео- и аудиозвонках. Раньше в них могли участвовать максимум четыре пользователя, теперь — восемь.

Mail.ru Group

Компания запустила в тестовом режиме сервис «Видеозвонки». Пользователи могут создавать видеоконференции до 100 человек, подключаться к ним могут и те, у кого нет учётной записи Mail.ru.

Изображение Mail.ru Group

Mail.ru Gorup перезапустила ICQ — теперь мессенджер называется ICQ New, и в нём появились групповые аудио- и видеозвонки с возможностью подключения до 30 человек.

Минпросвещения анонсировало создание платформы для дистанционного обучения школьников, которую интегрируют во «ВКонтакте». «Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.

В «Одноклассниках» появились трансляции видеозвонков, к которым могут подключиться до 100 участников. Автор эфира может настроить доступ: для всех пользователей, только для друзей или участников группы, либо сделать трансляцию приватной с доступом по ссылке.

Slack

Компания интегрировала звонки из Zoom, Microsoft Teams, Cisco Jabber, RingCentral, и Dialpad в своё приложение. Функция позволит использовать сервисы из Slack — можно присоединиться к уже начавшемуся вызову или запустить новый.

Изображение Slack

Microsoft

В сервисе Microsoft Teams появилась возможность добавлять фоны. Пока пользователи могут выбрать только определённые фоновые эффекты, но в будущем можно будет устанавливать и собственные.

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