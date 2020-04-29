Прямой эфир
Небольшая подборка сервисов, у которых появились обновления во время пандемии.
На фоне распространения коронавируса люди по всему миру вынуждены оставаться дома, а работать, учиться и общаться им приходится удалённо. Из-за этого «приложением эпохи коронавируса» быстро стал Zoom — он уже достиг показателя в 300 миллионов ежедневных пользователей, несмотря на проблемы с безопасностью.
Другие крупнейшие компании на фоне успеха Zoom также адаптируют свои сервисы под запросы времени.
С мая сервис видеоконференций Google Meet станет бесплатным для пользователей, которых есть любая почта на Gmail. До этого он был доступен только для бизнес- и образовательных аккаунтов. В конференции могут участвовать до 100 человек, время сессии ограничено 60 минутами (до 30 сентября ограничения применять не будут).
Кроме того, в Meet появилась видеогалерея, похожая на Zoom.
Сервис представил опцию MeetNow, которая позволяет звонить людям, не зарегистрированным в Skype. Чтобы создать конференцию, нужно сгенерировать ссылку на сайте сервиса. В разговоре могут участвовать до 50 человек, сессии ограничены по времени 10 часами в сутки и 4 часами подряд.
Компания представила сервис для групповых видеозвонков Messenger Rooms, где в чат можно добавить до 50 человек. Сессии не ограничены по времени, участниками не обязательно заводить аккаунт в Фейсбуке. Пользователи смогут сами настроить, кому будет доступна комната.
Мессенджер вдвое увеличил число участников в групповых видео- и аудиозвонках. Раньше в них могли участвовать максимум четыре пользователя, теперь — восемь.
Компания запустила в тестовом режиме сервис «Видеозвонки». Пользователи могут создавать видеоконференции до 100 человек, подключаться к ним могут и те, у кого нет учётной записи Mail.ru.
Mail.ru Gorup перезапустила ICQ — теперь мессенджер называется ICQ New, и в нём появились групповые аудио- и видеозвонки с возможностью подключения до 30 человек.
Минпросвещения анонсировало создание платформы для дистанционного обучения школьников, которую интегрируют во «ВКонтакте». «Условно — отечественный аналог Zoom специально для школ», — сказал глава ведомства Сергей Кравцов.
В «Одноклассниках» появились трансляции видеозвонков, к которым могут подключиться до 100 участников. Автор эфира может настроить доступ: для всех пользователей, только для друзей или участников группы, либо сделать трансляцию приватной с доступом по ссылке.
Компания интегрировала звонки из Zoom, Microsoft Teams, Cisco Jabber, RingCentral, и Dialpad в своё приложение. Функция позволит использовать сервисы из Slack — можно присоединиться к уже начавшемуся вызову или запустить новый.
В сервисе Microsoft Teams появилась возможность добавлять фоны. Пока пользователи могут выбрать только определённые фоновые эффекты, но в будущем можно будет устанавливать и собственные.
Мессенджер анонсировал появление групповых видеозвонков в 2020 году — в компании сказали, что «сосредоточатся» на этом апдейте. Но когда именно функция будет доступна, не уточняется.
Концентрация стоковости овер 9000
Конференц колл стоя в публичном месте на фоне стены/перил, без хедсета или наушников? Всегда так делаю.
Я недавно вел дистанционный урок из парка. Утром решил прокатиться на велосипеде, и под дороге вспомнил "сцуко, у меня же сейчас урок". Так, что про публичное место это на самом деле жиза.
Зум такое дерьмо, сейчас вынужден там обучаться группой и там нельзя мьютить участников конференции и от этого люто горит куча лишних шумов
классический бомжара с загнивающего запада, живёт в подъезде
Да, выглядит лучше почти любого русского в свои 69 лет, но это все фильтры приложения
А выглядит как успешный порноактёр.
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Девки думают, что их будут трахать в классных аппартаментах, но всё происходит в подъезде
Люто лоллирую с таких рекламных пикч - ага, блять, у каждого участника вместо обоссанной полтора-двухмегапиксельной вебки полнокадровая матрица, с как минимум 50mm, правильный студийный свет с лайтбоксами, хороший звук, не требующий гарнитур, столь же чудесные микрофоны... Единственное, не понял, а где трансухи на пикче? Они чё, не за дайвёрсити?