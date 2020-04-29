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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Разработчики самоуправляемых машин отказались от испытаний в реальном мире из-за пандемии. И перенесли их в симуляцию Материал редакции

We need to go deeper.

9 комментариев
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Самоуправляемая машина Uber Фото Uber​

В марте на фоне пандемии многие компании, разрабатывающие самоуправляемые автомобили, остановили испытания на улицах городов США, чтобы снизить риск распространения коронавируса. Вместо этого машины начали обучать на симуляциях реального мира. На это обратило внимание Venture Beat.

Среди компаний, которые перевели тест в симуляцию, оказались Uber, Cruise, Aurora, Argo AI, Lyft и Waymo. Как отметили в издании, стартапы впервые столкнулись с необходимостью продолжать обучение алгоритмов без возможности выпустить машины на улицы в течение ближайших месяцев или дольше.

Обычно системы самоуправляемых автомобилей полагаются на данные от датчиков, установленных по периметру машины, в том числе лидаров, камер, радаров, GPS и не только. На основе этой информации алгоритмы обучаются водить, прогнозировать движение и лучше справляться с нестандартными ситуациями.

Однако после приостановки испытаний стартапы больше не могут получить новые данные о реальном мире. Поэтому каждая компания решила по-своему сфокусироваться на симуляциях.

В Waymo рассказали журналистам, что их системы «проезжают» 20 миллионов миль в день в симуляторе Carcraft. Это расстояние эквивалентно ста годам тестирования в реальном мире на настоящих дорогах. По состоянию на апрель 2020 года машины компании проехали автономно 15 миллиардов миль.

В Waymo используют данные из реального мира в симуляциях Видео Waymo​

В компании отметили, что с помощью Carcraft симулируют для машин отдельные аварийные ситуации. Кроме того, датчикам машин передают реалистичные данные о виртуальном окружении.

Системы Cruise проезжают примерно 200 тысяч часов в день внутри симуляций. По уровню нагрузки это примерно как если бы 30 тысяч виртуальных Компания использует трёхмерную среду на основе Unreal Engine, которую сотрудники называют «Матрицей». Она позволяет инженерам добавлять любые ситуации, а также синтезировать данные для датчиков машин.

Инструмент для симуляций Cruise похож на компьютерную игру Изображение Cruise​

Похожие инструменты используют в Aurora, Uber и Lyft. Каждая из компаний увеличила число симуляций с момента приостановки тестирования в реальном мире.

Однако исследователи из Университета Карнеги-Меллон усомнились, что виртуальные симуляции смогут заменить тестирование на реальных дорогах. Основной причиной проблем считают несовершенные механизмы рендеринга, которые представляют мир в более упрощённом виде, чем он есть на самом деле.

Из-за этого даже компании вроде Wayve, которые тестируют машины исключительно в симуляции, полагаются на обратную связь от настоящих водителей при настройке алгоритмов. Кроме того, тестирование в симуляциях обходится намного дороже реальности из-за необходимости в особом оборудовании и облачных вычислениях.

В «Яндексе» также рассказали Venture Beat, что тестирование на реальных дорогах критически важно, хотя симуляции и могут помочь в создании самоуправляемых машин. По данным компании, для создания достаточно точных инструментов симуляции может потребоваться столько же ресурсов, как и для технологии беспилотных автомобилей в целом.

Один из руководителей Lyft Джонни Дайер пояснил, что испытания в реальном мире действительно не получится заменить симуляциями. Но по его мнению, пандемия сыграла компаниям на руку — они улучшат виртуальные тесты и это с лихвой окупится после возвращения на дороги.

#транспорт #новости #беспилотники

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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9 комментариев
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Енот Волшебный

6

Но ведь сейчас улицы пустые и наоборот самое время проводить испытания. Как автомобиль на автопилоте способствует распространению вируса?

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Дамир Камалетдинов

Енот
3

И пустые улицы — не лучшая среда для тестирования беспилотников, потому что они же в итоге будут не по пустым улицам ездить. То есть, это ничем не лучше симуляций и может быть даже вредно, потому что идеальные условия

Ответить

Енот Волшебный

Дамир
2

С одной стороны да, а с другой транспорт на дорогах всё равно есть, но в меньшем кол-ве и возможно тут может сработать принцип "количество в качество", когда у тебя есть большее кол-во попыток, но с меньшим кол-вом участников.

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Марк Варламов

Дамир
1

А тестирование на симуляции не являются идеальными условиями и не повредят обучению?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Енот
0

В нём обычно человек всё равно сидит

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Почетный волк

0

Инструмент для симуляций Cruise похож на компьютерную игру

Надеюсь, не на GTA

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Крестьянский микроскоп

Почетный
5
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Василий Лебедев

Почетный
0
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Alpha Centauri

1

Яндексовские самоходки во всю по центру сейчас катаются, помоему самое удобное время для тестов и изучения структуры дорог, с учетом малой загруженности!

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