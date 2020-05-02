Как держит заряд, хорошо ли снимает и чем отличается от других смартфонов своего сегмента.

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15 апреля Apple представила iPhone SE второго поколения. Со стороны кажется, что в нём ничего необычного: производительность от последних айфонов, а всё остальное от iPhone 8, и SE — готов. Обзор можно заканчивать.

Но смартфон не так прост, как кажется, и у него есть как минимум одна деталь, которая ставит его в уникальное положение на рынке. Выпускающий редактор TJ провёл неделю с iPhone SE второго поколения и делится впечатлениями.

Аккумулятор на день работы, без рекордов

Батарея — пожалуй, основное, что беспокоило многих пользователей после анонса iPhone SE. Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 1821 мА•ч — это столько же, сколько и у iPhone 8, и почти вдвое меньше, чем у флагманского iPhone 11.

При этом SE оснастили куда более мощным процессором, чем у iPhone 8, а значит логично, что батареи трёхлетней давности ему должно не хватать. Но на самом деле всё не так просто: за это время чипы в айфонах стали не только быстрее работать, но и эффективнее расходовать энергию.

Поэтому Apple сразу пообещала до 13 часов просмотра видео от одного заряда — столько же, сколько выдерживал iPhone 8. В крайнем случае, новый SE всегда можно зарядить с помощью быстрой проводной зарядки до 50% за полчаса, хоть её и придётся докупать отдельно вместе с проводом.

Я с первого же дня пытался нагрузить SE так же, как обычно нагружаю iPhone 11. Так как у меня всегда с собой PowerBank, а большую часть времени днём я нахожусь рядом с розетками, то чаще всего расходую заряд айфона довольно расточительно — у меня всегда включена геолокация, играет музыка по Bluetooth, не отключена сотовая связь и работает Wi-Fi, а в фоне висит куча приложений, которые постоянно обновляются.

В таких условиях я использовал iPhone SE в первые дни — конечно, это вряд ли можно назвать самым распространённым сценарием, многие стараются экономить заряд. Но к моему удивлению, спустя шесть часов на смартфоне осталось ещё 30% зарядки — то есть в таком режиме он продержался бы около 8,5 часов.

Если быть более экономным, не включать максимальную яркость, использовать режим энергосбережения, отключать геолокацию и сотовую сеть, когда сидишь с Wi-Fi, то заряда точно хватит на день. Конечно, новый SE не получится использовать как iPhone 11, но опасения на счёт чересчур слабой батареи лично для меня не подтвердились.

С флагманом аккумулятор SE не сравнится, но он лучше, чем в первом поколении и достаточно ёмкий для повседневных задач.

Процессор A13 — туз в рукаве Apple

Apple часто называет A13 «самым быстрой системой на чипе (SoC) на смартфонах» — и это тот случай, когда компания ничего не преукрашивает. По данным журналистов и экспертов, процессор обходит топовые решения для Android во всех категориях ежедневного использования.

К концу 2019 года A13 по производительности на одно ядро догонял последние настольные процессоры Intel Coffee Lake i7 9700k. То есть в каком-то смысле чипы в айфонах уже стали мощнее, чем в макбуках.

​ Кадр из видео Apple об iPhone 11 Pro

Но конечных пользователей вряд ли волнует, на сколько баллов A13 проходит тесты в Geekbench (кстати, на 1332 и 3233 балла). Самое главное — как смартфон справляется с повседневными вещами вроде интернет-сёрфинга, потребления контента или его создания.

И тут к процессору нет никаких нареканий: так как это система на чипе, то вместе с новым чипом SE получил прирост скорости Wi-Fi и LTE. Но изменения видны даже во время банального открытия страниц в Safari — они отрисовываются быстрее, ничего не тормозит, приложения в фоне не вылетают, можно мгновенно переключаться между задачами.

Однако в случае с SE важно не только то, как смартфон работает сразу после анонса, но и как он будет работать ещё 4-5 лет. Я уже писал в отдельном материале, что SE будут покупать не те, кто привык менять айфоны ежегодно — он предназначен для тех, кто делает это очень редко и с прицелом на много лет.

С этой точки зрения даже, казалось бы, более привлекательный по возможностям iPhone Xr, проигрывает новому SE, потому что на длинной дистанции кажется уже не таким выгодным. Его главные отличия от нового айфона — экран с диагональю 6,1 дюйма (против 4,7 дюйма), на 40% более ёмкая батарея и распознавание лиц Face ID вместо датчика Touch ID.

При этом Xr в официальной рознице стоит на 10 тысяч рублей дороже SE, но работает на процессоре A12 прошлого поколения. Это значит, что смартфон раньше перестанет получать обновления и последние функции, кроме того, его чип уже хуже справляется с вычислительной фотографией.

Но покупатели iPhone SE вряд ли станут серьёз выбирать между двумя этими смартфонами, потому что они слишком разные. Xr — это распознавание лиц, безрамочный экран и «лопатофон», то есть ровно то, за что многие до сих пор критикуют флагманы.

Куда более вероятным кажется сценарий перехода на SE с iPhone 5, 5s, 6, 6s или 7. Владельцы этих смартфонов получат уже знакомое во многом устройство, но с флагманской производительностью и новой камерой.

Кадр из видео Apple об iPhone 11 Pro

Процессор — главное секретное оружие SE. В сегменте смартфонов за 40 тысяч рублей нет не только настолько же мощных айфонов, но и других смартфонов с такой же производительностью. Кроме того, благодаря чипу A13 SE получит и iOS 16, и iOS 17 в дни выхода систем — Android-смартфоны за те же деньги (а со временем iPhone подешевеет) редко могут похвастаться такой длинной поддержкой.

Ничего неординарного, но хватит для соцсетей — как снимает новый iPhone SE

Как и батарея, камера — не самое сильное место iPhone SE второго поколения. Смартфон оснастили единственным сенсором с разрешением 12 МП. Несмотря на первые предположения многих журналистов, камеру позаимствовали не от флагманского iPhone 11, а, скорее, от iPhone Xr, и немного доработали.

Apple уже на протяжении нескольких поколений iPhone воспринимает камеру не только как что-то исключительно аппаратное, а как связку оптики и ПО. Поэтому главные нововведения связаны с процессором A13, хотя, если смотреть на характеристики «в лоб», то камеры Xr и SE не будут отличаться.

В большинстве случаев смартфон снимает достаточно хорошо: дневные снимки не всегда можно отличить от iPhone 11, хотя сенсор флагмана явно улавливает больше деталей. При этом разница со снимками с SE первого поколения и более старых моделей видна невооружённым взглядом.

​Фото на iPhone SE 2020

​Фото на iPhone SE 2020

iPhone SE первого поколения, второго поколения и iPhone 11​

Благодаря процессору A13 смартфон получил «Портретный режим», семантический рендеринг Smart HDR+ и контроль глубины кадра. Однако из-за недостаточного размера сенсора он не поддерживает «Ночной режим» и Deep Fusion — и это главные недостатки камеры iPhone SE.

При этом устройство вполне сносно справляется с недостаточным освещением в сумерках или на закате. По моим ощущениям некоторые ночные снимки даже лучше получаются именно на SE, чем на флагманский iPhone 11 с «Ночным режимом». Но это каждый раз лотерея: иногда смартфон может неправильно сфокусироваться, либо начать «шуметь».

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Пожалуй, главное нововведение заключается в улучшенном «Портретном режиме». Хотя по принципу работы он не сильно отличается от того, что было в Xr, за кулисами его серьёзно доработали.

Как заметили разработчики приложения Halide, iPhone Xr для создания портретов с размытием опирается, в основном, на Focus Pixels — технологию, которая помогает алгоритмам определить глубину кадра. Однако новый SE сильнее полагается на машинное обучение и нейросети — при создании эффекта глубины «рисует» совсем другую «карту» кадра. А значит, он должен лучше справляться с портретными снимками людей.

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Однако устройство всё ещё не может снимать в портретном режиме что-то помимо людей через стандартную камеру (но это решается сторонними приложениями). Основная причина этого в слишком большом проценте ошибок, который пока допускают алгоритмы: данных с одной камеры не хватает для корректного определения перспективы и границ объектов.

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Камера нового SE не показывает каких-то фантастических результатов, но снимает лучше Xr и других вышедших айфонов с одной камерой. Хотя с флагманами ей, конечно, не сравниться, но качество снимков находится на достаточном уровне для повседневного использования.

Дисплей от iPhone 8 и кнопка Touch ID — архаизмы, но это плюс

iPhone SE получил точно такой же дисплей, как и у iPhone 8 — их даже можно без проблем переставить с одного смартфона на другой, и устройства продолжат работать. Это кажется недостатком — за три года технологии шагнули вперёд и Apple могла бы увеличить диагональ, перейти на другую матрицу или повысить разрешение экрана.

Но на самом деле он не так уж плох — плотность пикселей у экрана SE составляет 326 пикселей на дюйм, это столько же, сколько и у iPhone 11, в разрешении разницу не заметить. А ещё он такой же яркий и тоже поддерживает True Tone и подстраивает цвета под окружение. Единственная заметная разница — отсутствие 120 Гц сенсорного отклика, после iPhone 11 ощущается, как будто экран чуть более «медленный».

Однако главный плюс дисплея кроется как раз в том, что он такой же, как в iPhone 8. Разбитый экран — это самая частая причина ремонта смартфонов, но в случае с новыми смартфонами, замена может обойтись чуть ли не в половину стоимости аппарата. С iPhone SE такой проблемы явно не будет: к нему подходят дисплеи от iPhone 8, которые уже есть в наличии в сервисных центрах, а их замена будет стоить достаточно дешёво.

Новый айфон также получил второе поколение датчика Touch ID. После того, как Apple перешла на Face ID во флагманской линейке айфонов и внедрила их в iPad Pro, возвращение «домой» кажется странным, но не стоит забывать, для кого создан этот смартфон. Его основная аудитория — люди, которые либо равнодушны к разблокировке по лицу и безрамочности, либо не очень любят эти технологии.

Но даже среди тех, кто попробовал Face ID и привык к нему, найдутся люди, скучающие по старой-доброй кнопке Touch ID. Я — один из них.

Face ID — это довольно удобно, но кнопка даёт ощущение большего контроля над устройством. Да и работает ничуть не менее быстро, чем распознавание лиц.

Даже маленькие айфоны теперь большие

Оригинальный iPhone SE был оснащён 4-дюймовым дисплеем и выходил во времена, когда Apple только подступалась к большим экранам, выпустив iPhone 6 Plus с диагональю 5,5 дюймов. Сейчас топовый флагман компании «подрос» уже до 6,5 дюймов, а новый 4,7-дюймовый SE кажется небольшим даже на фоне iPhone 11.

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Компактность всегда была одной из основных причин, по которой покупали SE. Несмотря на засилье устройств с большими экранами, многим до сих пор хочется покупать небольшие устройства — недаром Apple продала уже более 500 миллионов 4,7-дюймовых айфонов.

При этом новый SE уже не назовёшь таким уж компактным, но с другой стороны и прибавка в 0,7 дюйма не выглядит катастрофичной. До iPhone 11 я несколько лет провёл с форм-фактором iPhone 5S и мне всегда не хватало его размеров экрана, но и чересчур большие экраны удобными мне не казались.

4,7 дюйма кажутся оптимальной диагональю — не слишком мелко для быстрого набора текста и достаточно крупно, чтобы потреблять контент.

Если смотреть на устройство только с точки зрения эргономики, то даже в крупных руках пользоваться им будет привычнее и удобнее, чем тем же iPhone 11. После перехода с большого экрана можно даже заново ощутить давно забытое чувство от работы со смартфоном одной рукой.

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iPhone SE вышел в разгар пандемии — но это ему только на руку

В конце апреля многие страны объявили, что начнут постепенно ослаблять меры карантина из-за пандемии Covid-19. Со стороны может показаться, что вирус сходит на нет и мир понемногу возвращается в норму, но это очень обманчивое впечатление.

На самом деле снятие ограничений не значит, что пандемия заканчивается. Сейчас никто не знает точного дня или даже недели, когда можно будет выдохнуть и отменить карантин.

Кроме того, по опыту «испанки» человечество знает, что пандемии проходят волнами, а, значит, расслабляться пока точно рано. Страны Евросоюза сейчас начали ослаблять меры, скорее, по экономическим и политическим причинам, но даже они делают это осторожно с прицелом на откат изменений в случае ухудшения ситуации.

В некоторых странах власти сами ставят себе дедлайны на действие ограничений, но это не значит, что их снимут сразу после того, как эти даты наступят. Например, в России режим самоизоляции действовал сначала одну неделю, потом его продлили до конца апреля, а теперь — как минимум до середины мая, и это, вероятно, не предел.

Казалось бы, выпускать новый iPhone в таких условиях — не очень мудрое решение, ведь всем сейчас немного не до этого. Ведь в условиях массовой потери работы и снижения доходов, покупка смартфона — последнее, о чём могут думать люди.

Но на самом деле для Apple выпуск iPhone SE именно сейчас — это тот самый «хороший» кризис, который было бы грех упускать. В нестабильные времена у многих включаются первобытные механизмы выживания: люди начинают сокращать расходы и отказываются от предметов роскоши — их место занимают функциональные и надёжные вещи.

Эта справедливо и по отношению к флагманским смартфонам: покупать устройства более чем за тысячу долларов накануне возможного финансового кризиса кажется не самой разумной идеей. Производители уже столкнулись с падением спроса — в первом квартале 2020 года рынок упал сильнее всего в истории.

Отдельной проблемой для продаж смартфонов могут стать закрытые по всему миру магазины. Многие предпочитают увидеть устройства вживую и потрогать их до покупки — это особенно актуально для дорогих флагманов.

На этом фоне новый SE находится в особенно выгодном положении. Это первый айфон, который пока можно купить только онлайн, а увидеть лишь на фотографиях журналистов или на промо-снимках Apple. Но он не вызывает такого страха ошибиться с крупной покупкой онлайн — потому что это не что-то новое и непривычное, а известное и надёжное.

Apple даже не придётся как-то по-особому «продавать» новую модель. В отличие от флагманов, тут не появилось никаких невероятных новых возможностей, о которых бы пользователи не знали.

Все эти факторы могут сделать iPhone SE суперхитом для Apple, в том числе за счёт которого компания сможет минимизировать ущерб от пандемии. А пользователи получат самый производительный айфон по самой минимальной цене.

Бонус: ещё больше фотографий нового SE — для тех, кто не насмотрелся

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