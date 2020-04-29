Прямой эфир
И функцией автоматического пропуска авторизации по Face ID с надетой маской.
Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 и iPadOS 13.5 с системой отслеживания контактов больных коронавирусом, которую разрабатывают совместно с Google. В системах также появилась возможность пропустить авторизацию по Face ID, если пользователь смотрит на экран в маске.
Система отслеживания Apple и Google будет работать через API, который внедрят в iOS и Android с помощью системных обновлений. После этого компании выпустят SDK для разработчиков, который позволит разрабатывать приложения с помощью нового API.
Во время первой фазы запуска здравоохранительные организации со всего мира смогут создавать приложения для подтверждения диагноза на подтверждённый коронавирус. После этого система начнёт использовать Bluetooth для поиска тех, с кем контактировал заболевший и присылать уведомления о потенциальном заражении.
С 29 апреля компании начали тестировать систему и разослали внутреннюю версию API некоторым разработчикам, работающим с медицинскими организациями. Дополнительные детали и пример использования кода пообещали опубликовать публично первого мая.
Как отметили в 9to5Mac, в обновлении iOS и iPadOS появился автоматический пропуск авторизации по Face ID. Теперь системы будут просить сразу ввести код разблокировки, если на владельце устройства надета маска. По задумке компании, благодаря этому пользователи перестанут снимать маски для разблокировки смартфонов или планшетов.
Apple и Google объявили об объединении для разработки совместной системы отслеживания контактов на коронавирус 10 апреля. Систему планируют запустить для всех пользователей в середине мая.
Актерский паук например
А ты его отключал, что ли?
Будущий Паша
Чтобы батарея не садилась да, включаю только когда фото/видео нужно передать другому человечку.
фото/видео по блютусу? Сейчас же не 2005й
Будущий Паша
В Apple наверное что-то перепутали. Сейчас позвоню им по своему iPhone и скажу, что сейчас не 2005.
Мне так спокойнее, что тут ещё сказать.
Потому что дома сижу и тут у меня wi-fi есть, зачем мне тогда сотовые данные.
Буржуазный танк88
Братан, блутус на твою батарейку уже давно никак не влияет
Будущий Паша
Неуважаю безосновательные заявления. Можно какую-то статистику?
Буржуазный танк88
Он же умный и отключает то, что не используется. Теперь ещё и похвалит себя
Я подозревала, что кто-то на андроидах продолжает вечно выключать все функции типа ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ и ЖПС, но чтобы кто-то делал это на айфоне...
Почему ты вообще с айфоном? Там же автоматически сейчас включается все обратно через некоторое время. Не ощущаешь, как теряешь контроль над собственным устройством?
учитывая что у всех наушники блютуз то зачем его вообще отключать?
Будущий Паша
Хожу с проводными. Так что не у всех.
Актерский паук например
Ещё можно по Airdrop дикпики в метро рассылать тем, у кого пароль не поставлен