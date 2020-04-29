И функцией автоматического пропуска авторизации по Face ID с надетой маской.

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Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 и iPadOS 13.5 с системой отслеживания контактов больных коронавирусом, которую разрабатывают совместно с Google. В системах также появилась возможность пропустить авторизацию по Face ID, если пользователь смотрит на экран в маске.

Система отслеживания Apple и Google будет работать через API, который внедрят в iOS и Android с помощью системных обновлений. После этого компании выпустят SDK для разработчиков, который позволит разрабатывать приложения с помощью нового API.

Во время первой фазы запуска здравоохранительные организации со всего мира смогут создавать приложения для подтверждения диагноза на подтверждённый коронавирус. После этого система начнёт использовать Bluetooth для поиска тех, с кем контактировал заболевший и присылать уведомления о потенциальном заражении.

С 29 апреля компании начали тестировать систему и разослали внутреннюю версию API некоторым разработчикам, работающим с медицинскими организациями. Дополнительные детали и пример использования кода пообещали опубликовать публично первого мая.

Как отметили в 9to5Mac, в обновлении iOS и iPadOS появился автоматический пропуск авторизации по Face ID. Теперь системы будут просить сразу ввести код разблокировки, если на владельце устройства надета маска. По задумке компании, благодаря этому пользователи перестанут снимать маски для разблокировки смартфонов или планшетов.

Apple и Google объявили об объединении для разработки совместной системы отслеживания контактов на коронавирус 10 апреля. Систему планируют запустить для всех пользователей в середине мая.