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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple выпустила бета-версии iOS и iPadOS с системой отслеживания контактов Covid-19 Материал редакции

И функцией автоматического пропуска авторизации по Face ID с надетой маской.

37 комментариев
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Apple выпустила третью бета-версию iOS 13.5 и iPadOS 13.5 с системой отслеживания контактов больных коронавирусом, которую разрабатывают совместно с Google. В системах также появилась возможность пропустить авторизацию по Face ID, если пользователь смотрит на экран в маске.

Система отслеживания Apple и Google будет работать через API, который внедрят в iOS и Android с помощью системных обновлений. После этого компании выпустят SDK для разработчиков, который позволит разрабатывать приложения с помощью нового API.

Во время первой фазы запуска здравоохранительные организации со всего мира смогут создавать приложения для подтверждения диагноза на подтверждённый коронавирус. После этого система начнёт использовать Bluetooth для поиска тех, с кем контактировал заболевший и присылать уведомления о потенциальном заражении.

С 29 апреля компании начали тестировать систему и разослали внутреннюю версию API некоторым разработчикам, работающим с медицинскими организациями. Дополнительные детали и пример использования кода пообещали опубликовать публично первого мая.

Как отметили в 9to5Mac, в обновлении iOS и iPadOS появился автоматический пропуск авторизации по Face ID. Теперь системы будут просить сразу ввести код разблокировки, если на владельце устройства надета маска. По задумке компании, благодаря этому пользователи перестанут снимать маски для разблокировки смартфонов или планшетов.

Apple и Google объявили об объединении для разработки совместной системы отслеживания контактов на коронавирус 10 апреля. Систему планируют запустить для всех пользователей в середине мая.

#новости #apple #google #ios #android

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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37 комментариев
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Будущий Паша

–3

После этого система начнёт использовать Bluetooth для поиска тех, с кем контактировал заболевший и присылать уведомления о потенциальном заражении.

Теперь люди с всегда включённым блютусом на телефоне найдут оправдание своему существованию.

Ответить

Актерский паук например

Будущий
12

А ты его отключал, что ли?

Ответить

Будущий Паша

Актерский
–2

Чтобы батарея не садилась да, включаю только когда фото/видео нужно передать другому человечку.

Ответить

walkindizaster

Будущий
6

фото/видео по блютусу? Сейчас же не 2005й

Ответить

Будущий Паша

walkindizaster
3

В Apple наверное что-то перепутали. Сейчас позвоню им по своему iPhone и скажу, что сейчас не 2005.

Ответить

Yago SH

Будущий
3

Наверно наведение автофокуса в камере за один раз тратит больше, чем включённый синий зуб за день. И есть же режим, когда он не активен, но включен для часов, эйрдропа и тд, когда значок белый, а не зачеркнутый

Ответить

Будущий Паша

Yago
–3

Мне так спокойнее, что тут ещё сказать.

Ответить

Yago SH

Будущий
1

Просто для уточнения. Сотовые данные на скрине отключены, чтобы трафик экономить или тоже батарейку?

Ответить

Будущий Паша

Yago
1

Потому что дома сижу и тут у меня wi-fi есть, зачем мне тогда сотовые данные.

Ответить

ouxen

Будущий
2

ты ебанутый(

Ответить

Будущий Паша

ouxen
0

А ты нет?

Ответить

ouxen

Будущий
2

нет, я как и все остальные так не делаю

Ответить

Замкнутый

ouxen
–1

А я так делаю.
Можно было бы геолокацию в пункте управления отключать - отключал бы)

Ответить

ouxen

Замкнут…
2

тебя нужно предать осуждению

Ответить

Замкнутый украинец

walkindizaster
1

Айрдроп не работает при выключенных бт/вай-фай

Ответить

Буржуазный танк88

Будущий
4

Братан, блутус на твою батарейку уже давно никак не влияет

Ответить

Будущий Паша

Буржуазный
–4

Неуважаю безосновательные заявления. Можно какую-то статистику?

Ответить

Yago SH

Будущий
3

Погугли про bluetooth LE (low energy)

Ответить

Будущий Паша

Yago
–2

Поищу.

Ответить

Буржуазный танк88

Актерский
3

Он же умный и отключает то, что не используется. Теперь ещё и похвалит себя

Ответить

Princess Milana

Будущий
4

Я подозревала, что кто-то на андроидах продолжает вечно выключать все функции типа ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ и ЖПС, но чтобы кто-то делал это на айфоне...

Почему ты вообще с айфоном? Там же автоматически сейчас включается все обратно через некоторое время. Не ощущаешь, как теряешь контроль над собственным устройством?

Ответить

Будущий Паша

Princess
2

Если отключать в настройках, а не через шторку системную, то и включатся ничего не будет. Так что особо не ощущаю.

Ответить

Лишенный браслет

Princess
0

Почему ты вообще с айфоном?

Не заслужил? Должен как холопы с андройдом ходить?

Ответить

Андрей Заварзин

Будущий
3

учитывая что у всех наушники блютуз то зачем его вообще отключать?

Ответить

Будущий Паша

Андрей
4

Хожу с проводными. Так что не у всех.

Ответить

Андрей Заварзин

Будущий
0

понимаю

Ответить

Актерский паук например

Андрей
3

Ещё можно по Airdrop дикпики в метро рассылать тем, у кого пароль не поставлен

Ответить

Ilya Proklov

Актерский
0

Там у всех разблокированные телефоны.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Андрей
0

Или фитнес-трекер

Ответить

Замкнутый украинец

1

Фича про маску полезна будет, наверное.
Но мне, например, не сложно потыкать рожей пару раз в экран, чтобы запустилась разблокировка по коду

Ответить

Andrey

Замкнутый
0

а ещё можно сразу тапнуть на значок фэйс айди и появится ввод пароля на пару секунд быстрее

Ответить

Замкнутый украинец

Andrey
0

На замочек? Попробывал - ничего не изменилось

Ответить

wmhy

Замкнутый
1

На надпись Face ID

Ответить

Замкнутый украинец

wmhy
0

Точно. Работает

Ответить

ouxen

Замкнутый
0

но теперь удобнее

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ouxen

1

с масками круто придумали, эппл красавы

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ouxen

0

наканецта

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