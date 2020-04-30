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Технологии
Ольга Щербинина
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Zoom тайно отредактировал своё заявление о 300 миллионах ежедневных пользователей. В этом его уличил The Verge Материал редакции

На самом деле речь шла об участниках звонков.

7 комментариев
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Сервис Zoom признал, что у него нет 300 миллионов ежедневных пользователей. Компания объявила о достижении 22 апреля, но потом тайно исправила свой пост. На это обратил внимание The Verge.

Сайт запросил комментарий у Zoom, после чего компания признала свою ошибку и добавила в заявление примечание. Там уточнили, что речь шла об общем количестве участников звонков.

Мы гордимся, что более 300 миллионов участников конференций остаются на связи во время пандемии. В публикации от 22 апреля мы случайно назвали их «пользователями». Когда мы поняли свою ошибку, мы скорректировали формулировку. Это был промах с нашей стороны.

из заявления Zoom

The Verge отмечает, что разница между пользователями и участниками звонков значительна. Во втором случае могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, несколько раз за день участвовали в разных видеозвонках.

В начале апреля компания сообщила о 200 миллионах ежедневных пользователей. В декабре 2019 года их максимальное количество достигало 10 миллионов. Популярность сервиса выросла на фоне пандемии коронавируса несмотря на его ненадёжность. 4 апреля записи тысяч частных видеозвонков Zoom попали в свободный доступ.

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tjournal.ru

#новости #zoom

Ольга Щербинина
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7 комментариев
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Corbeau Noir

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Во втором случае в общем зачёте учитываются и те пользователи, которые, например, участвовали в нескольких видеозвонках за день.

Скорее "учитываются несколько раз", а не "и они учитываются" - в первом случае участники несколькиз конференций, по идее, тоже учитываются, но только один раз

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Ольга Щербинина

Corbeau
0

Спасибо, уточнила формулировку.

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Эмиль Рубанов

0
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Dzh SG

0

Дуров опоздал 

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Dzh SG

0

Исправил 

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Spect

0

Зачем в заголовке писать про the verge

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Илья Гераськин

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Древние китайские традиции в духе рекламных компаний  Huawei?

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