На самом деле речь шла об участниках звонков.

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Сервис Zoom признал, что у него нет 300 миллионов ежедневных пользователей. Компания объявила о достижении 22 апреля, но потом тайно исправила свой пост. На это обратил внимание The Verge.

Сайт запросил комментарий у Zoom, после чего компания признала свою ошибку и добавила в заявление примечание. Там уточнили, что речь шла об общем количестве участников звонков.

Мы гордимся, что более 300 миллионов участников конференций остаются на связи во время пандемии. В публикации от 22 апреля мы случайно назвали их «пользователями». Когда мы поняли свою ошибку, мы скорректировали формулировку. Это был промах с нашей стороны. из заявления Zoom

The Verge отмечает, что разница между пользователями и участниками звонков значительна. Во втором случае могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, несколько раз за день участвовали в разных видеозвонках.