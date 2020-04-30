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На самом деле речь шла об участниках звонков.
Сервис Zoom признал, что у него нет 300 миллионов ежедневных пользователей. Компания объявила о достижении 22 апреля, но потом тайно исправила свой пост. На это обратил внимание The Verge.
Сайт запросил комментарий у Zoom, после чего компания признала свою ошибку и добавила в заявление примечание. Там уточнили, что речь шла об общем количестве участников звонков.
The Verge отмечает, что разница между пользователями и участниками звонков значительна. Во втором случае могут несколько раз учитываться одни и те же пользователи, которые, например, несколько раз за день участвовали в разных видеозвонках.
В начале апреля компания сообщила о 200 миллионах ежедневных пользователей. В декабре 2019 года их максимальное количество достигало 10 миллионов. Популярность сервиса выросла на фоне пандемии коронавируса несмотря на его ненадёжность. 4 апреля записи тысяч частных видеозвонков Zoom попали в свободный доступ.
Во втором случае в общем зачёте учитываются и те пользователи, которые, например, участвовали в нескольких видеозвонках за день.
Скорее "учитываются несколько раз", а не "и они учитываются" - в первом случае участники несколькиз конференций, по идее, тоже учитываются, но только один раз