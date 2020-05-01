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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Аналитики: рынок смартфонов показал самый большой спад в истории из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Производства уже восстановились, но спрос резко упал.

9 комментариев
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Пандемия коронавируса стала причиной самого крупного и быстрого падения на рынке смартфонов за историю. Только в одном Китае поставки устройств за квартал снизились на 18-27% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Canalys и Counterpoint.

По данным исследователей, мировые отгрузки смартфонов упали примерно на 13%. Samsung, Huawei и Apple всё ещё занимают первые три места в списке самых лидеров отрасли.

При этом по сравнению с остальными, доля Apple показала самый низкий спад — компания отгрузила всего на два миллиона меньше устройств, чем в прошлом году. При этом на некоторых производителей пандемия не повлияла, и даже наоборот — Xiaomi впервые заняла 10% мирового рынка смартфонов.

Данные Counterpoint

Старший аналитик Canalys Бэн Стэнтон заявил, что спрос на новые устройства «обрушился». В феврале, когда вирус обрушился на Китай, производители были сфокусированы на том, чтобы произвести как можно больше смартфонов и закрыть мировой спрос. Но в марте, когда большинство стран ввели карантин, производственные линейки восстановились, а продажи резко упали.

С точки зрения потребителей, если смартфон не заменит сломаный телефон, то это необязательная покупка. В это неопределённое время потребители скорее всего воздержатся от серьёзных опциональных покупок. Это означает, что цикл покупки нового устройства растянется.

Тарун Патхак
замдиректора Counterpoint

При этом по данным Canalys, большинство компаний ожидают пика воздействия пандемии только во втором квартале. В компании отметили, что это «станет испытанием для всей индустрии, а особенно для офлайн-ритейлеров».

#новости #covid19 #смартфоны #бизнес

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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9 комментариев
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Регулярный коктейль

1

@Дамир Камалетдинов делай обзоры на новые топ за свои деньги сяоми, вчера например презентовали Xiaomi Redmi Note 9 Pro. 
Работы будет непочатый край. 

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Дамир Камалетдинов

Регулярный
1

Будет

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Неудачный глобус

Регулярный
0

Как только ночлежка проспонсирует

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Убежденный теркин30см

Регулярный
0

В топку сяоми и всю краснотряпочную продукцию.

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Радостный Денис

1

Танкеры со смартфонами

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Andre Macareno

0

Если после этого кто-то кроме гугла научится обновлять версию андроида на один год дольше, то в целом я даже буду рад

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x mst

0

если смартфон не заменит сломанный телефон, то это необязательная покупка

Что-то я нихуя не понял. Естественно новый смартфон заменит собой функции сломанного телефона.

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Дамир Камалетдинов

x
0

Речь о том, что люди перестают покупать смартфоны просто ради новых функций или чтобы всё побыстрее работало. Если просто работает — будут пользоваться, пока не сломается

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alexferman

–1

Потребляди приуныли. Такой удар по человечеству.

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