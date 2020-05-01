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Производства уже восстановились, но спрос резко упал.
Пандемия коронавируса стала причиной самого крупного и быстрого падения на рынке смартфонов за историю. Только в одном Китае поставки устройств за квартал снизились на 18-27% по сравнению с прошлым годом, выяснили аналитики Canalys и Counterpoint.
По данным исследователей, мировые отгрузки смартфонов упали примерно на 13%. Samsung, Huawei и Apple всё ещё занимают первые три места в списке самых лидеров отрасли.
При этом по сравнению с остальными, доля Apple показала самый низкий спад — компания отгрузила всего на два миллиона меньше устройств, чем в прошлом году. При этом на некоторых производителей пандемия не повлияла, и даже наоборот — Xiaomi впервые заняла 10% мирового рынка смартфонов.
Старший аналитик Canalys Бэн Стэнтон заявил, что спрос на новые устройства «обрушился». В феврале, когда вирус обрушился на Китай, производители были сфокусированы на том, чтобы произвести как можно больше смартфонов и закрыть мировой спрос. Но в марте, когда большинство стран ввели карантин, производственные линейки восстановились, а продажи резко упали.
При этом по данным Canalys, большинство компаний ожидают пика воздействия пандемии только во втором квартале. В компании отметили, что это «станет испытанием для всей индустрии, а особенно для офлайн-ритейлеров».
@Дамир Камалетдинов делай обзоры на новые топ за свои деньги сяоми, вчера например презентовали Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Работы будет непочатый край.
Если после этого кто-то кроме гугла научится обновлять версию андроида на один год дольше, то в целом я даже буду рад
если смартфон не заменит сломанный телефон, то это необязательная покупка
Что-то я нихуя не понял. Естественно новый смартфон заменит собой функции сломанного телефона.