Прямой эфир
Видеосозвоны в Zoom ещё никогда не были такими качественными.
Canon выпустила бета-версию программы EOS Webcam Utility, которая позволяет подключать профессиональные камеры компании в качестве веб-камер. Пока приложение доступно только для Windows 10 и работает не со всеми камерами.
Однако в списке поддерживаемых устройств присутствуют многие популярные модели вроде EOS 6D Mark II. Программа работает как с DSLR и беззеркальными камерами, так и с цифровыми. Для использования устройства в качестве веб-камеры достаточно установить утилиту и подключить камеру по USB.
В Canon пояснили, что причиной выхода EOS Webcam Utility стала востребованность качества во время видеоконференций. Программу выпустили с расчётом на то, что она поможет владельцам камер лучше выглядеть на совещаниях и в видеозвонках.
Пользователи смогут сами настроить изображение, как при обычной видеосъёмке. В том числе поменять фокус, экспозицию, значения ISO и другие параметры.
Как отметили в Input, владельцы любых других современных камер тоже могут попытаться подключить их в качестве веб-камер. Для этого понадобится только внешняя карта захвата HDMI, но для этого устройство должно поддерживать вывод изображения по кабелю. Таким же способом могут воспользоваться владельцы компьютеров и ноутбуков Apple: на Mac утилиту пока не выпустили.
то, что вебкам модели делают уже года два с панасониками и сони, кэнон сделали только сейчас? Что ж, идут в ногу со временем
Дамир, как дела?
Мамин шмель
Дамир, будь добр напиши комитету, у меня личные сообщения не работают.
Ваши пока не отвечают.
https://tjournal.ru/ask/164714-gde-funkcional-soobshcheniy
Какая вероятность того, что у работяги, фоткающего на уровне хобби, будет топовый сапог? Но если допилят для остальных, будет здорово, хотя для трансляций и видосов можно было и до этого юзать, только окошко программы в обсе обрезать надо было
а зум разве качество сам не режет? а то чьто то мне подсказывает что если 4к туда хуярить начнешь то никакой кэнон тебе не поможет
а вообще классное развлечение для среднего класса
Забавно что теперь копеечная 4000d будет заменой вебок. Кэнон не хочет терять рынок
Пробовал — избыточно и тормозит. Честно говоря, без дотошной настройки, дополнительного света — картинка с обычной камеры айфона сейчас лучше для потокового видео.
С другой стороны кому воообще не поебать, я лично сам на себя любуюсь на созвонах.
Программа работает как с DSLR и беззеркальными камерами, так и с цифровыми.
Они все цифровые, буква D в аббревиатуре DSLR как бы намекает
@Дамир Камалетдинов ты, наверное, имел в виду "мыльницы", они же компактные камеры