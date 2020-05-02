Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Технологии
Дамир Камалетдинов
1809

Canon выпустила утилиту для подключения профессиональных камер как веб-камер Материал редакции

Видеосозвоны в Zoom ещё никогда не были такими качественными.

26 комментариев
В закладки
Фото Амелии Холоуэти-Крэйлс для The Verge

Canon выпустила бета-версию программы EOS Webcam Utility, которая позволяет подключать профессиональные камеры компании в качестве веб-камер. Пока приложение доступно только для Windows 10 и работает не со всеми камерами.

Однако в списке поддерживаемых устройств присутствуют многие популярные модели вроде EOS 6D Mark II. Программа работает как с DSLR и беззеркальными камерами, так и с цифровыми. Для использования устройства в качестве веб-камеры достаточно установить утилиту и подключить камеру по USB.

Список поддерживаемых камер EOS Webcam Utility

В Canon пояснили, что причиной выхода EOS Webcam Utility стала востребованность качества во время видеоконференций. Программу выпустили с расчётом на то, что она поможет владельцам камер лучше выглядеть на совещаниях и в видеозвонках.

Пользователи смогут сами настроить изображение, как при обычной видеосъёмке. В том числе поменять фокус, экспозицию, значения ISO и другие параметры.

 ​

Как отметили в Input, владельцы любых других современных камер тоже могут попытаться подключить их в качестве веб-камер. Для этого понадобится только внешняя карта захвата HDMI, но для этого устройство должно поддерживать вывод изображения по кабелю. Таким же способом могут воспользоваться владельцы компьютеров и ноутбуков Apple: на Mac утилиту пока не выпустили.

#новости #zoom #covid19

Дамир Камалетдинов PLUS
+127 302
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
4
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Дамир Камалетдинов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","zoom","covid19"], "comments": 26, "likes": 8, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "tech", "id": 164802, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 02 May 2020 20:53:07 +0300", "is_special": false }
Реклама на TJ
Разместите объявление, которое будет показываться на главной и под статьями
Попробовать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Vadim Nemnasev

13

то, что вебкам модели делают уже года два с панасониками и сони, кэнон сделали только сейчас? Что ж, идут в ногу со временем

Ответить

ouxen

Vadim
0

Инновации и модернизации

Ответить

Владимир Климов

8

отличная утилита для смартфонов, если  у вас нет вебки https://iriun.com/

Ответить

Газовый мангал

6

Как вовремя, а то бы фотографы совсем с голоду померли!

Ответить

Натуральный ГОСТ

5

Программу выпустили с расчётом на то, что она поможет владельцам камер лучше выглядеть на совещаниях и в видеозвонках.

Или наоборот, покажет все недочеты, которые до этого маскировались плохим качеством 

Ответить

Илья Гераськин

2

Видеосозвоны в Zoom ещё никогда не были такими качественными.

Дааа в Zoom 

Ответить

Spect

1

Дамир, как дела? 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spect
1

Жив пока, а что?

Ответить

Мамин шмель

Дамир
0

Дамир, будь добр напиши комитету, у меня личные сообщения не работают.
Ваши пока не отвечают.
https://tjournal.ru/ask/164714-gde-funkcional-soobshcheniy

Ответить

Дамир Камалетдинов

Мамин
0

Сделано, баг-репорт отправил

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spect
0

Понял, о чём ты, поменял заг

Ответить

Spect

Дамир
0

Да не, я от чистого интересовался

Ответить

Дамир Камалетдинов

Spect
1

а, ну ты уточняй! А то я уже начал думать, что что-то не так

Ответить

Дамир Камалетдинов

Дамир
0

Не, прошлый всё же лучше был, поменял обратно

Ответить

Andre Macareno

1

Какая вероятность того, что у работяги, фоткающего на уровне хобби, будет топовый сапог? Но если допилят для остальных, будет здорово, хотя для трансляций и видосов можно было и до этого юзать, только окошко программы в обсе обрезать надо было

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

0

а зум разве качество сам не режет? а то чьто то мне подсказывает что если 4к туда хуярить начнешь то никакой кэнон тебе не поможет 

а вообще классное развлечение для среднего класса

Ответить

Очевидный американец

Арнольд
0

Зато с боке

Ответить

Парламентский супер_стар

Арнольд
0

Трансляции в 4К? Там серваки лягут, если так пару десятков человек сделают. 

Ответить

Vladimir Chepushtanov

0

POV, webcam - on new lvl

Ответить

Ольга Семенова

0

Оба-на, получили, расписались!

Ответить

Parfianov Boris

0

Забавно что теперь копеечная 4000d будет заменой вебок. Кэнон не хочет терять рынок

Ответить

плюшевый батон

0

Пробовал — избыточно и тормозит. Честно говоря, без дотошной настройки, дополнительного света — картинка с обычной камеры айфона сейчас лучше для потокового видео.

С другой стороны кому воообще не поебать, я лично сам на себя любуюсь на созвонах.

Ответить

Александр Ашкинадзе

0

Программа работает как с DSLR и беззеркальными камерами, так и с цифровыми.

Они все цифровые, буква D в аббревиатуре DSLR как бы намекает

Ответить

Александр Ашкинадзе

Александр
0

@Дамир Камалетдинов ты, наверное, имел в виду "мыльницы", они же компактные камеры

Ответить

Парламентский супер_стар

0

Телефон как вебку можно подключить? 

Ответить

Андрей Ионов

0

ого неужели ебать так давно ждал простой утилиты для такой фигни

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
У Михаила Мишустина диагностировали коронавирус
Премьер-министр России ушёл на самоизоляцию.
306
Новости
Леся Рябцева рассказала о харрасменте со стороны Венедиктова и обвинила Би-би-си в искажении интервью
Журналистка утверждает, что издание должно было опубликовать её полный рассказ, а не его части.
174
Интернет
В соцсетях и СМИ выступают против Илона Маска. Он называет карантин в США «фашистским» и требует «вернуть людям свободу»
Глава Tesla и SpaceX столкнулся с критикой: ему припомнили и прогноз о конце пандемии в конце апреля, и обещанные аппараты ИВЛ.
207
Популярное за три дня
Новости
В Иркутской области местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса
Участок, на котором задержали чиновников, принадлежит мэру Усть-Кута Александру Душину.
51
Интернет
ФБК нашёл у Малышевой недвижимость в США на общую сумму 11 миллионов долларов
Телеведущей принадлежит дом и две квартиры, утверждает Фонд борьбы с коррупцией.
239
Новости
«Проект»: Собянин из-за коронавируса стал «заметным и самостоятельным», это стало беспокоить правительство и Кремль
Собеседник в Госдуме рассказал журналистам, что мэру Москвы нужно было показать, чтобы он «не заигрывался в спасателя».
187
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Stan Majors

Что можно и что нельзя: как…

Православие…

В Северной Осетии сожгли…

Justified Stallion

Мурманские активисты ежедневно…

Станислав Ильин

Мурманские активисты ежедневно…

садоизоляция

В Северной Осетии сожгли…

Семен Семеныч

Casio выпустила «космическую…

check-it-out

В Северной Осетии сожгли…

Evgenii Evgenii

В Северной Осетии сожгли…

Это не шутки

Очень крутая чужая история

Антон Пострунин

Casio выпустила «космическую…

Семен Семеныч

Casio выпустила «космическую…

Владимир Климов

Мурманские активисты ежедневно…

Dmitry Yashin

В Северной Осетии сожгли…

Станислав Ильин

Мурманские активисты ежедневно…

Yuri Miller

«Проект»: Собянин из-за…