В России ноутбук будет стоит от 119 990 рублей.

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Apple представила новый MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов. Он получил обновлённую клавиатуру Magic Keyboard, увеличенный вдвое накопитель по умолчанию и четырёхядерные процессоры Intel 10-го поколения. Об этом TJ сообщили в Apple.

Главным нововведением стала клавиатура Magic Keyboard, которой до этого оснастили 16-дюймовую модель и MacBook Air (2020). Она сочетает в себе надёжность старой клавиатуры с конструкцией «ножниц» и тонкость «бабочки», на браки с которой жаловались многие владельцы макбуков.

Ноутбук также получил процессоры Intel 10-го поколения, которые обеспечивают до 80% прироста скорости графики. В максимальной конфигурации MacBook Pro на 13 дюймов включает четырёхядерные процессоры с ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц. В Apple утверждают, что по сравнению с прошлыми моделями на двухядерных процессорах, прирост производительности составляет до 2,8 раза.

Некоторые модели MacBook Pro 13 также по умолчанию начали оснащать 16 ГБ быстрой оперативной памяти с частотой 3733 Мгц. Впервые в истории 13-дюймовых макбуков, пользователи могут выбрать конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти.

Apple также удвоила ёмкость накопителей MacBook Pro 13. Теперь минимальная модель оснащена 256 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 1 ТБ. При этом при желании пользователи смогут собрать комплектацию с 4 ТБ памяти.

В России стоимость новых MacBook Pro на 13 дюймов стартует от 119 990 рублей. Дата старта продаж пока неизвестна.