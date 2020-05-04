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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple представила MacBook Pro на 13 дюймов с исправленной клавиатурой Magic Keyboard и новыми процессорами Материал редакции

В России ноутбук будет стоит от 119 990 рублей.

28 комментариев
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Изображение Apple

Apple представила новый MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов. Он получил обновлённую клавиатуру Magic Keyboard, увеличенный вдвое накопитель по умолчанию и четырёхядерные процессоры Intel 10-го поколения. Об этом TJ сообщили в Apple.

Главным нововведением стала клавиатура Magic Keyboard, которой до этого оснастили 16-дюймовую модель и MacBook Air (2020). Она сочетает в себе надёжность старой клавиатуры с конструкцией «ножниц» и тонкость «бабочки», на браки с которой жаловались многие владельцы макбуков.

Ноутбук также получил процессоры Intel 10-го поколения, которые обеспечивают до 80% прироста скорости графики. В максимальной конфигурации MacBook Pro на 13 дюймов включает четырёхядерные процессоры с ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц. В Apple утверждают, что по сравнению с прошлыми моделями на двухядерных процессорах, прирост производительности составляет до 2,8 раза.

Некоторые модели MacBook Pro 13 также по умолчанию начали оснащать 16 ГБ быстрой оперативной памяти с частотой 3733 Мгц. Впервые в истории 13-дюймовых макбуков, пользователи могут выбрать конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти.

Apple также удвоила ёмкость накопителей MacBook Pro 13. Теперь минимальная модель оснащена 256 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 1 ТБ. При этом при желании пользователи смогут собрать комплектацию с 4 ТБ памяти.

В России стоимость новых MacBook Pro на 13 дюймов стартует от 119 990 рублей. Дата старта продаж пока неизвестна.

#новости #apple #макбуки

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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28 комментариев
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Долгосрочный самолет

9

Я понимаю, что это не дела редакторов, но как-то не очень выглядит, когда пост про Мак идёт через пару постов с фоткой голых членов.
Ну или у вас так задумано.

Ответить

Невыносимый цветок

Долгосрочный
30

А как ещё привлекать владельцев apple

Ответить

fFamous

Невыносимый
0

смешно)

Ответить

Air Jordan

Долгосрочный
4

пост про Мак

через пару постов с фоткой голых членов

А что не так-то?

Ответить

Андрей Рядькин

Долгосрочный
1

он еще дополняет статью 

Ответить

alex twit

Долгосрочный
0

совпадение? не думаю

Ответить

Альтернативный коктейль

9

Ноутбук также получил процессоры Intel 10-го поколения

Вот только за 120к ($1300) ты получаешь проц 8-го поколения, а конфигурации с 10-м начинаются от 174к ($1800). 

Ответить

Альтернативный коктейль

Альтернативный
4

У младших моделей даже кастомно нельзя поставить проц другого поколения, только частоты повыше.

Ответить

красивый комбинатор

Альтернативный
0

Вот это маркетинговый ход в стиле Apple. "Младшие" модели еще и на DDR3.

Ответить

Пластиковое Окно

красивый
0

Им как раз лучше быть на DDR3, т.к. у них батарейка меньше. А вот с процами зашквар какой-то. Видимо таки через полгода-год будет версия на 14 дюймов.

Ответить

Artyom Sidorov

Альтернативный
0

ля, как так-то, продавать новые ноуты с устаревшими на полтора поколения процами

Ответить

Альтернативный коктейль

Artyom
0
Ответить

Marhal_New _Arleana

1

У вас там челны кидают

Ответить

Естественный Валера

Marhal_New
6

Нет ничего лучше, чем летом на месяц уехать в отпуск в Набережные Челны. ✈️😍🚽

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Естественный
1

Тут кто-то накенчал

Ответить

Естественный Валера

Aнус
0
Ответить

Александр Ашкинадзе

Marhal_New
1

Это новое ядро

Ответить

Районный жар

2

Об этом TJ сообщили в Apple.

Ну все, мы уже давно поняли что вы крутые

Ответить

Славянский супер_стар

Районный
0

Apple просто разослал пресс-релиз

Ответить

Sergey Mazhurin

2

Какая-то вакханалия с процессорами: все 16-ти дюймовые модели на  Intel Core 9‑го поколения, базовые 13-ти дюймовые на Intel Core  8‑го поколения и только топовые 13-ти дюймовые сборки (от 173т.р.) на Intel Core 10‑го поколения. 

Ответить

Антон Деулин

2

Вот бы в дотку сейчас катнуть(бесплатную игру) на маке(компе) за 174 килорублей

Ответить

Дамир Камалетдинов

Антон
0

Тоже посмеялся с этой фотки в промо-материалах

Ответить

Искусственный звук

1

Дождался. Как раз именно с исправлением этой злосчастной клавиатуры с более скромным ценником.

Ответить

Сергей Васильев

1

Какой же это наеб

Ответить

T:ema

0

и сраный тачбар он получил, гори он синим пламенем!

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Dmitry Yashin

0

Будет стоит и лежат, ага. Заебали уже тексты не перечитывать!

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alex twit

0

Этот псто для успешных, а не для нас

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Rudolf Cunningham

0

За тачбар сразу нафиг.

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