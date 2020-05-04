Прямой эфир
В России ноутбук будет стоит от 119 990 рублей.
Apple представила новый MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов. Он получил обновлённую клавиатуру Magic Keyboard, увеличенный вдвое накопитель по умолчанию и четырёхядерные процессоры Intel 10-го поколения. Об этом TJ сообщили в Apple.
Главным нововведением стала клавиатура Magic Keyboard, которой до этого оснастили 16-дюймовую модель и MacBook Air (2020). Она сочетает в себе надёжность старой клавиатуры с конструкцией «ножниц» и тонкость «бабочки», на браки с которой жаловались многие владельцы макбуков.
Ноутбук также получил процессоры Intel 10-го поколения, которые обеспечивают до 80% прироста скорости графики. В максимальной конфигурации MacBook Pro на 13 дюймов включает четырёхядерные процессоры с ускорением Turbo Boost до 4,1 ГГц. В Apple утверждают, что по сравнению с прошлыми моделями на двухядерных процессорах, прирост производительности составляет до 2,8 раза.
Некоторые модели MacBook Pro 13 также по умолчанию начали оснащать 16 ГБ быстрой оперативной памяти с частотой 3733 Мгц. Впервые в истории 13-дюймовых макбуков, пользователи могут выбрать конфигурацию с 32 ГБ оперативной памяти.
Apple также удвоила ёмкость накопителей MacBook Pro 13. Теперь минимальная модель оснащена 256 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 1 ТБ. При этом при желании пользователи смогут собрать комплектацию с 4 ТБ памяти.
В России стоимость новых MacBook Pro на 13 дюймов стартует от 119 990 рублей. Дата старта продаж пока неизвестна.
Невыносимый цветок
А как ещё привлекать владельцев apple
пост про Мак
через пару постов с фоткой голых членов
А что не так-то?
Альтернативный коктейль
У младших моделей даже кастомно нельзя поставить проц другого поколения, только частоты повыше.
Вот это маркетинговый ход в стиле Apple. "Младшие" модели еще и на DDR3.
Им как раз лучше быть на DDR3, т.к. у них батарейка меньше. А вот с процами зашквар какой-то. Видимо таки через полгода-год будет версия на 14 дюймов.
ля, как так-то, продавать новые ноуты с устаревшими на полтора поколения процами
У вас там челны кидают
Естественный Валера
Нет ничего лучше, чем летом на месяц уехать в отпуск в Набережные Челны. ✈️😍🚽
Какая-то вакханалия с процессорами: все 16-ти дюймовые модели на Intel Core 9‑го поколения, базовые 13-ти дюймовые на Intel Core 8‑го поколения и только топовые 13-ти дюймовые сборки (от 173т.р.) на Intel Core 10‑го поколения.
Вот бы в дотку сейчас катнуть(бесплатную игру) на маке(компе) за 174 килорублей
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