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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple и Google разослали разработчикам примеры кода и показали интерфейс системы отслеживания контактов Covid-19 Материал редакции

Теперь разработчики могут приступить к созданию приложений на основе системы.

16 комментариев
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Apple и Google разослали разработчикам приложений примеры кода и образцы UI совместной системы отслеживания контактов Covid-19 через Bluetooth малого радиуса действия. При этом компании не будут принимать непосредственного участия в создании программ. Об этом TJ сообщили в Apple.

Система получила название ExposureNotification, примеры кода для взаимодействия с ней опубликовали для iOS и Android в открытом доступе. Компании также независимо друг от друга выпустили политики, которым разработчики должны будут следовать при создании продуктов на основе API.

Главные требования Apple и Google к разработчикам

  • Приложения должны быть созданы только государственной организацией или для неё, использовать их можно только для препятствования распространению Covid-19;
  • Приложения должны спрашивать согласие пользователей перед началом отслеживания контактов через новый API;
  • Приложения должны спрашивать согласие пользователя перед отправкой положительного результата и «ключей диагностики» в орган здравоохранения;
  • Приложения должны собирать только минимальный объём данных и могут использовать эти данные только для борьбы с Covid-19. Любое другое использование данных, в том числе для таргетинга рекламы — запрещено;
  • Приложения не могут запрашивать разрешение на доступ к геолокации;
  • Использование API будет ограничено одним приложением для каждой страны, чтобы обеспечить высокую степень внедрения и загрузки пользователями и избежать фрагментации.

При этом компании готовы поддержать органы здравоохранения, если в стране действует дробление на регионы с автономным самоуправлением. Apple и Google пообещали продолжить работать над обновлением системы и выпустить SDK к концу мая 2020 года.

Примеры интерфейсов системы Google и Apple

10 апреля Apple и Google объявили о создании совместной системы по борьбе с Covid-19. По задумке компаний, пользователи, заболевшие коронавирусом и узнавшие о своём диагнозе, смогут уведомить об этом органы здравоохранения. После этого система ExposureNotification разошлёт уведомления о контакте с больным всем пользователям, которые находились рядом с заболевшим.

Система работает за счёт обмена «ключами диагностики» через Bluetooth малого радиуса действия — если два пользователям находились рядом со включённым телефонами за последнее время и один заболел, то второй сможет узнать об этом. При этом в уведомлениях не будет личной информации заболевшего.

Первого мая Apple опубликовала бета-версию Xcode 11.5, в которой содержится предварительная версия инструментов разработчика с новым API. Компания также внедрила раннюю версию API в бета-версию iOS и iPadOS 13.5. Тогда же Google выпустила бета-обновление Play Services с новым API.

#covid19 #новости #apple #google

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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16 комментариев
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Северный крюк

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Ответить

Дамир Камалетдинов

Северный
4

СУКА

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Северный крюк

Дамир
3

Как же я долго ждал новости про то, что Эпл запускает что-нибудь для борьбы с вирусом.

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Северный крюк

Северный
0

Ждём новость, как кто-то ковидически покашлял и разбил девайс.

Ответить

Evgenii Evgenii

4

Когда чипы?

Ответить

Северный крюк

Evgenii
5

Спасибо Стэну Ли за классные комиксы.

Ответить

Дамир Камалетдинов

Evgenii
1

чипы уже в карманах

Ответить

Evgenii Evgenii

Дамир
1

 Ясно...маэстро как всегда был прав

Ответить

Taktischer Corgi

1

И шо, никто не высказался против этой системы? из разработчиков

Ответить

Ненужный дым

Taktischer
1

Собака не сразу к ошейнику привыкает

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Alexey Litvin

1

Забавно что гугл объявила Котлин приоритетным языком для Android приложений, а всё равно пишет на джаве

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Ненужный дым

Alexey
0

Не шаришь

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Mmmax

0

Значит взрывы смортфонов были не багом, а фичей

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ouxen

0

Эппл красавы, заботятся о нас

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Северный крюк

ouxen
0

О каждом из нас заботится товарищ Кук в Купертине.

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ouxen

Северный
0

товарищ Кук молодец, не то что пидарасы пичаи и надела

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