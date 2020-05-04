Прямой эфир
Теперь разработчики могут приступить к созданию приложений на основе системы.
Apple и Google разослали разработчикам приложений примеры кода и образцы UI совместной системы отслеживания контактов Covid-19 через Bluetooth малого радиуса действия. При этом компании не будут принимать непосредственного участия в создании программ. Об этом TJ сообщили в Apple.
Система получила название ExposureNotification, примеры кода для взаимодействия с ней опубликовали для iOS и Android в открытом доступе. Компании также независимо друг от друга выпустили политики, которым разработчики должны будут следовать при создании продуктов на основе API.
При этом компании готовы поддержать органы здравоохранения, если в стране действует дробление на регионы с автономным самоуправлением. Apple и Google пообещали продолжить работать над обновлением системы и выпустить SDK к концу мая 2020 года.
10 апреля Apple и Google объявили о создании совместной системы по борьбе с Covid-19. По задумке компаний, пользователи, заболевшие коронавирусом и узнавшие о своём диагнозе, смогут уведомить об этом органы здравоохранения. После этого система ExposureNotification разошлёт уведомления о контакте с больным всем пользователям, которые находились рядом с заболевшим.
Система работает за счёт обмена «ключами диагностики» через Bluetooth малого радиуса действия — если два пользователям находились рядом со включённым телефонами за последнее время и один заболел, то второй сможет узнать об этом. При этом в уведомлениях не будет личной информации заболевшего.
Первого мая Apple опубликовала бета-версию Xcode 11.5, в которой содержится предварительная версия инструментов разработчика с новым API. Компания также внедрила раннюю версию API в бета-версию iOS и iPadOS 13.5. Тогда же Google выпустила бета-обновление Play Services с новым API.
Когда чипы?
И шо, никто не высказался против этой системы? из разработчиков
Забавно что гугл объявила Котлин приоритетным языком для Android приложений, а всё равно пишет на джаве