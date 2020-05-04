Теперь разработчики могут приступить к созданию приложений на основе системы.

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Apple и Google разослали разработчикам приложений примеры кода и образцы UI совместной системы отслеживания контактов Covid-19 через Bluetooth малого радиуса действия. При этом компании не будут принимать непосредственного участия в создании программ. Об этом TJ сообщили в Apple.

Система получила название ExposureNotification, примеры кода для взаимодействия с ней опубликовали для iOS и Android в открытом доступе. Компании также независимо друг от друга выпустили политики, которым разработчики должны будут следовать при создании продуктов на основе API.

Главные требования Apple и Google к разработчикам

Приложения должны быть созданы только государственной организацией или для неё, использовать их можно только для препятствования распространению Covid-19;

Приложения должны спрашивать согласие пользователей перед началом отслеживания контактов через новый API;

Приложения должны спрашивать согласие пользователя перед отправкой положительного результата и «ключей диагностики» в орган здравоохранения;

Приложения должны собирать только минимальный объём данных и могут использовать эти данные только для борьбы с Covid-19. Любое другое использование данных, в том числе для таргетинга рекламы — запрещено;

Приложения не могут запрашивать разрешение на доступ к геолокации;

Использование API будет ограничено одним приложением для каждой страны, чтобы обеспечить высокую степень внедрения и загрузки пользователями и избежать фрагментации.

При этом компании готовы поддержать органы здравоохранения, если в стране действует дробление на регионы с автономным самоуправлением. Apple и Google пообещали продолжить работать над обновлением системы и выпустить SDK к концу мая 2020 года.

Примеры интерфейсов системы Google и Apple

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10 апреля Apple и Google объявили о создании совместной системы по борьбе с Covid-19. По задумке компаний, пользователи, заболевшие коронавирусом и узнавшие о своём диагнозе, смогут уведомить об этом органы здравоохранения. После этого система ExposureNotification разошлёт уведомления о контакте с больным всем пользователям, которые находились рядом с заболевшим.

Система работает за счёт обмена «ключами диагностики» через Bluetooth малого радиуса действия — если два пользователям находились рядом со включённым телефонами за последнее время и один заболел, то второй сможет узнать об этом. При этом в уведомлениях не будет личной информации заболевшего.

Первого мая Apple опубликовала бета-версию Xcode 11.5, в которой содержится предварительная версия инструментов разработчика с новым API. Компания также внедрила раннюю версию API в бета-версию iOS и iPadOS 13.5. Тогда же Google выпустила бета-обновление Play Services с новым API.