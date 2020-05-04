The Bell: американские инвесторы TON от Telegram не смогут вернуть все вложенные деньги, ещё год прождав запуска
Материал редакции
Им предложили вернуть лишь 72% средств на фоне отложенного дедлайна из-за судебной тяжбы с властями США.
Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) пришло новое письмо от команды Telegram, пишет The Bell со ссылкой на двух получателей. Из него следует, что Павел Дуров ужесточил условия для американских инвесторов по сравнению с остальными;
В предыдущем письме перед истечением дедлайна по запуску проекта (30 апреля 2020 года) инвесторам TON предложили забрать 72% сейчас или 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Предполагалось, что, если к этой дате Telegram не получит необходимые разрешения в США на запуск блокчейна, то компания расплатится с инвесторами деньгами за счёт продажи своих акций, которые принадлежат Дурову;
В новом письме, о котором пишет The Bell, говорится, что для американских инвесторов не будет возможности заключить новое соглашение с Telegram и через год вернуть токены Gram (если платформу всё же запустят), либо 110% денег (если её не запустят);
Таким образом, для американских инвесторов осталась только одна доступная опция — забрать 72% от вложенных средств. Команда Telegram извинилась перед инвесторами и рассказала, что приняла решение после обсуждения с органами власти и адвокатами. «Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этими изменениями, но считаем, что снизить ненужный регуляторный риск — в интересах всех сторон», — отметили в компании;
Инвесторы из США заказали токены на 424,5 миллиона долларов, всего компания продала их на 1,7 миллиарда долларов.
Как разворачивался конфликт Telegram и властей США:
Невыносимый цветок
Ещё раз убеждаюсь, всё что связано с криптой - скам.
Невыносимый цветок
Просто для сравнения, если бы инвесторы закинули деньги в акции apple в январе 2018, то сейчас имели больше 100% доходности.
С дуровым имеют геморрой и потерю денег)
ouxenНевыносимый
прачечная не срослась, напиздят ещё, там же дерипаски и ко больше половины влили
Сергей БаскаковНевыносимый
Больше 100 - все-таки преувеличено , с учётом всех дивидендов - 75-80%
Vladimir VorobyevНевыносимый
всё, что связано с фиатными деньгами - скам
Невыносимый цветок
Так говорят те, у кого нет денег и верят в сказки дурова.
Vladimir VorobyevНевыносимый
А так говорят адепты долгового капитализма
Невыносимый цветок
Все сон.
Ом.
Станислав Есин
Легчайшие $ 120 млн для Паши
Alex Fielding
"Выслал вам компенсацию, проверяйте... ну сами знаете где".
С ув. тов. Дуров
ouxen
извинились блять) охуенно устроился дуров
Draouxen
Ну а что ему делать в этой ситуации?)
ouxenDra
раздать то что есть и принять ислам
sony360ouxen
так он и так раздал, только за щеку
Draouxen
Жизнь немного сложнее устроена)
ouxenDra
пусть приставы с коллекторами работают, какого хуя
Мистер Блондинouxen
конечно охуенно. Всё скинул на SEC. Молоток. Все вопросы к правительству вашей страны.
Роман Белоус
Так а хуле, нехуй было инвестировать. Риски надо оценивать здраво, чтобы потом не ныть
Ким Кастекнив
момента море, пашок зазнался
умеет только пиздить идеи, а свое так обсерается
ouxenКим
в это вся его лживая сущность
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sony360
ну так правильно, пусть регулятор разницу вернёт)))