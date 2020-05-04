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Технологии
Сергей Звезда
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The Bell: американские инвесторы TON от Telegram не смогут вернуть все вложенные деньги, ещё год прождав запуска Материал редакции

Им предложили вернуть лишь 72% средств на фоне отложенного дедлайна из-за судебной тяжбы с властями США.

  • Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) пришло новое письмо от команды Telegram, пишет The Bell со ссылкой на двух получателей. Из него следует, что Павел Дуров ужесточил условия для американских инвесторов по сравнению с остальными;
  • В предыдущем письме перед истечением дедлайна по запуску проекта (30 апреля 2020 года) инвесторам TON предложили забрать 72% сейчас или 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года. Предполагалось, что, если к этой дате Telegram не получит необходимые разрешения в США на запуск блокчейна, то компания расплатится с инвесторами деньгами за счёт продажи своих акций, которые принадлежат Дурову;
  • В новом письме, о котором пишет The Bell, говорится, что для американских инвесторов не будет возможности заключить новое соглашение с Telegram и через год вернуть токены Gram (если платформу всё же запустят), либо 110% денег (если её не запустят);
  • Таким образом, для американских инвесторов осталась только одна доступная опция — забрать 72% от вложенных средств. Команда Telegram извинилась перед инвесторами и рассказала, что приняла решение после обсуждения с органами власти и адвокатами. «Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этими изменениями, но считаем, что снизить ненужный регуляторный риск — в интересах всех сторон», — отметили в компании;
  • Инвесторы из США заказали токены на 424,5 миллиона долларов, всего компания продала их на 1,7 миллиарда долларов.
Дуров не разрешил американским инвесторам ждать…
Команда Telegram разослала инвесторам новое письмо. В нем говорится, что у американских инвесторов…
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Как разворачивался конфликт Telegram и властей США:

Обмен претензиями, допрос Дурова и заморозка…
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tjournal.ru

#новости #telegram #ton

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21 комментарий
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Невыносимый цветок

4

Ещё раз убеждаюсь, всё что связано с криптой - скам.

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Невыносимый цветок

Невыносимый
3

Просто для сравнения, если бы инвесторы закинули деньги в акции apple в январе 2018, то сейчас имели больше 100% доходности.
С дуровым имеют геморрой и потерю денег)

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ouxen

Невыносимый
1

прачечная не срослась, напиздят ещё, там же дерипаски и ко больше половины влили

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Сергей Баскаков

Невыносимый
0

Больше 100 - все-таки преувеличено , с учётом всех дивидендов - 75-80%

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Vladimir Vorobyev

Невыносимый
0

всё, что связано с фиатными деньгами - скам

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Невыносимый цветок

Vladimir
3

Так говорят те,  у кого нет денег и верят в сказки дурова.

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Vladimir Vorobyev

Невыносимый
0

А так говорят адепты долгового капитализма

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Невыносимый цветок

Vladimir
0

Все сон.
Ом.

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Станислав Есин

4

Легчайшие $ 120 млн для Паши

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Alex Fielding

2

"Выслал вам компенсацию, проверяйте... ну сами знаете где".
С ув. тов. Дуров

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ouxen

1

извинились блять) охуенно устроился дуров

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Dra

ouxen
2

Ну а что ему делать в этой ситуации?)

Ответить

ouxen

Dra
1

раздать то что есть и принять ислам

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sony360

ouxen
10

так он и так раздал, только за щеку

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Dra

ouxen
1

Жизнь немного сложнее устроена)

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ouxen

Dra
1

пусть приставы с коллекторами работают, какого хуя

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Мистер Блондин

ouxen
2

конечно охуенно. Всё скинул на SEC. Молоток. Все вопросы к правительству вашей страны. 

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Роман Белоус

1

Так а хуле, нехуй было инвестировать. Риски надо оценивать здраво, чтобы потом не ныть

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Ким Кастекнив

–2

момента море, пашок зазнался

умеет только пиздить идеи, а свое так обсерается

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ouxen

Ким
–1

в это вся его лживая сущность

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Комментарий удален

sony360

0

ну так правильно, пусть регулятор разницу вернёт)))

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