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Теперь пользователи могут даже оформить подписку на сервис через сайт.
Apple объявила о запуске полноценной веб-версии Apple Music по адресу music.apple.com. Новые пользователи теперь смогут оформить подписку через сайт, а действующие — послушать любимые песни без приложений. Об этом TJ сообщили в Apple.
Среди заявленных функций сервиса поиск и воспроизведение музыки из каталога Apple Music, а также из медиатеки пользователя, если включена синхронизация. Веб-версия также поддерживает плейлисты пользователя и все вкладки из приложения — «Медиатека», «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск».
Кроме того, на сайте можно будет послушать радио Beats 1, но оно будет доступно только в Safari и только в некоторых странах, остальные получат доступ к записям. Также доступен оригинальный видеоконтент Apple Music.
Как отметили в Apple, на момент написания заметки каталог сервиса насчитывает 60 миллионов песен, Apple Music доступен в 167 странах.
Apple запустила первую версию Apple Music в сентябре 2019 года в формате бета-теста. Тогда сервис не поддерживал «умные» плейлисты, кроме того, через него нельзя было оформить подписку.
Пользователи Apple Music многие годы ждали веб-версию сервиса. В июне 2018 года компания запустила веб-плеер для встраивания музыки на сторонние сайты, но не стала сразу выпускать полноценную браузерную версию.
Apple выпустила свою веб-версию только после двух неофициальных проектов от разработчиков-энтузиастов. Сначала в 2018 году пользователь Reddit создал сайт playapplemusic.com, а в январе 2019 года четыре разработчика запустили плеер Musish. Оба проекта работали на официально API Apple Music.
Шутка про то, как тяжело нынче хорошего верстальщика найти
Ща набегут дизайнеры с классическим "это другое!"
Яндекс музыка научилась не показывать русские песни, подборки.
Эппл так может делать или только покупать иностранную подписку?
Как научилась? Появился переключатель в настройках? Или надо 100500 лет дизлайкать всякую парашу?
Камон, у меня медиатека состоит на половину из песен наших исполнителей, и плейлист дня мне советует не тупо наши песни, но и зарубежные композиции, схожие с тем, что я слушаю. Наезжать на алгоритмы я. музыки как минимум странно, учитывая, что лучше них только Spotify. Остальные либо на уровне, либо Apple Music
Причем тут алгоритмы и рекомендации? Меня устраивали их подборки, но стоило зайти на главную и включить какой-нибудь плейлист от Я.Музыки, то сразу кровь из ушей.
осталось выпустить лайтовую десктоп версию плеера отдельно от айтюнса, по типу как у яндекс.музыки, и будет супер круто
Ты типа рофлишь или как? Она и так отдельная.