Теперь пользователи могут даже оформить подписку на сервис через сайт.

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Apple объявила о запуске полноценной веб-версии Apple Music по адресу music.apple.com. Новые пользователи теперь смогут оформить подписку через сайт, а действующие — послушать любимые песни без приложений. Об этом TJ сообщили в Apple.

Среди заявленных функций сервиса поиск и воспроизведение музыки из каталога Apple Music, а также из медиатеки пользователя, если включена синхронизация. Веб-версия также поддерживает плейлисты пользователя и все вкладки из приложения — «Медиатека», «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск».

Кроме того, на сайте можно будет послушать радио Beats 1, но оно будет доступно только в Safari и только в некоторых странах, остальные получат доступ к записям. Также доступен оригинальный видеоконтент Apple Music.

Как отметили в Apple, на момент написания заметки каталог сервиса насчитывает 60 миллионов песен, Apple Music доступен в 167 странах.

Apple запустила первую версию Apple Music в сентябре 2019 года в формате бета-теста. Тогда сервис не поддерживал «умные» плейлисты, кроме того, через него нельзя было оформить подписку.

Пользователи Apple Music многие годы ждали веб-версию сервиса. В июне 2018 года компания запустила веб-плеер для встраивания музыки на сторонние сайты, но не стала сразу выпускать полноценную браузерную версию.

Apple выпустила свою веб-версию только после двух неофициальных проектов от разработчиков-энтузиастов. Сначала в 2018 году пользователь Reddit создал сайт playapplemusic.com, а в январе 2019 года четыре разработчика запустили плеер Musish. Оба проекта работали на официально API Apple Music.