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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Apple запустила полноценную веб-версию Apple Music спустя девять месяцев после начала бета-теста Материал редакции

Теперь пользователи могут даже оформить подписку на сервис через сайт.

16 комментариев
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Apple объявила о запуске полноценной веб-версии Apple Music по адресу music.apple.com. Новые пользователи теперь смогут оформить подписку через сайт, а действующие — послушать любимые песни без приложений. Об этом TJ сообщили в Apple.

Среди заявленных функций сервиса поиск и воспроизведение музыки из каталога Apple Music, а также из медиатеки пользователя, если включена синхронизация. Веб-версия также поддерживает плейлисты пользователя и все вкладки из приложения — «Медиатека», «Для вас», «Обзор», «Радио» и «Поиск».

Кроме того, на сайте можно будет послушать радио Beats 1, но оно будет доступно только в Safari и только в некоторых странах, остальные получат доступ к записям. Также доступен оригинальный видеоконтент Apple Music.

Как отметили в Apple, на момент написания заметки каталог сервиса насчитывает 60 миллионов песен, Apple Music доступен в 167 странах.

Apple запустила первую версию Apple Music в сентябре 2019 года в формате бета-теста. Тогда сервис не поддерживал «умные» плейлисты, кроме того, через него нельзя было оформить подписку.

Пользователи Apple Music многие годы ждали веб-версию сервиса. В июне 2018 года компания запустила веб-плеер для встраивания музыки на сторонние сайты, но не стала сразу выпускать полноценную браузерную версию.

Apple выпустила свою веб-версию только после двух неофициальных проектов от разработчиков-энтузиастов. Сначала в 2018 году пользователь Reddit создал сайт playapplemusic.com, а в январе 2019 года четыре разработчика запустили плеер Musish. Оба проекта работали на официально API Apple Music.

#новости #apple #applemusic #музыка

Дамир Камалетдинов PLUS
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Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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16 комментариев
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Alex Fielding

2

Слушать самую отборную хуйню теперь еще легче

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Vladyslav Vdovychenko

1

Новый альбом Гуфа на главной это антиреклама? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Дмитрий Алексеенков

0

Шутка про то, как тяжело нынче хорошего верстальщика найти

Ответить

Евгений Мартынов

Дмитрий
–1

Ща набегут дизайнеры с классическим "это другое!" 

Ответить

Пластиковое Окно

Евгений
0

Дизайнеры - не верстальщики.

Ответить

Поменял Никнейм

0

даже

Опять вы за своё

Ответить

bor_vn

0

Яндекс музыка научилась не показывать русские песни, подборки. 
Эппл так может делать или только покупать иностранную подписку?

Ответить

Пластиковое Окно

bor_vn
0

Как научилась? Появился переключатель в настройках? Или надо 100500 лет дизлайкать всякую парашу?

Ответить

Дмитрий Крюгер

Пластиковое
0

В музыке хз, а вот в радио это точно есть

Ответить

Рустем Лантас

Пластиковое
0

Камон, у меня медиатека состоит на половину из песен наших исполнителей, и плейлист дня мне советует не тупо наши песни, но и зарубежные композиции, схожие с тем, что я слушаю. Наезжать на алгоритмы я. музыки как минимум странно, учитывая, что лучше них только Spotify. Остальные либо на уровне, либо Apple Music

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Пластиковое Окно

Рустем
0

Причем тут алгоритмы и рекомендации? Меня устраивали их подборки, но стоило зайти на главную и включить какой-нибудь плейлист от Я.Музыки, то сразу кровь из ушей.

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сироп от щекотки

0

Дом, который построила Алика Смехова

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Стас Станиславский

0

осталось выпустить лайтовую десктоп версию плеера отдельно от айтюнса, по типу как у яндекс.музыки, и будет супер круто

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Пластиковое Окно

Стас
0

Ты типа рофлишь или как? Она и так отдельная.

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Стас Станиславский

Пластиковое
0

я говорю про десктопную, а это веб-версия в браузере

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Aleksey Vasiliev

0

фонк сила рэп могила

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