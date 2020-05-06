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Технологии
Алексей Боржонов
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В Tinder появится функция видеочатов к середине 2020 года Материал редакции

На фоне пандемии привычки пользователей меняются, считают в компании.

4 комментария
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В приложении Tinder появится функция видеочатов, в которых пользователи смогут общаться один на один. Обновление анонсировала компания Match Group, которой принадлежит Tinder.

Подробностей о новой функции мало. Match Gorup только упомянула о ней в отчёте о доходах. Известно, что она появится во втором квартале 2020 года — до конца июня.

В Match Group считают, что на фоне пандемии Tinder стал одним из самых востребованных приложений, поскольку позволяет встретить новых людей, не выходя из дома. При этом привычки пользователей, утверждают в компании, меняются, поэтому необходимо предложить им новые функции.

Социальное дистанцирование потребовало адаптаций и изменений, которые повлияли на наш бизнес. Привычки людей, которые взаимодействуют с нашими продуктами, чтобы вступить в отношения, быстро изменились.

из отчёта Match Group

В текущий момент пользователи Tinder могут общаться в чатах, отправляя друг другу текстовые сообщения.

Match Group владеет и другими сервисами онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid. Компания сообщила, что пользователи открыты к появлению видеочатов, поэтому компания собирается добавить функцию и в другие свои продукты.

#tinder #новости

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Vadim Michaylovich

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Vadim
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Современные проблемы требуют современных решений.

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Тупой утюг

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Превратится в вебкам сайт, безусловно

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Дима Перегон

0

При всей разнице аудиторий и подходов к продукту очень сильно странно, что Tinder не расширял функционал внутреннего мессенджера. В том же badoo уже давно есть голосовые и видеозвонки и возможность фотки прислать.

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