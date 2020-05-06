Прямой эфир
На фоне пандемии привычки пользователей меняются, считают в компании.
В приложении Tinder появится функция видеочатов, в которых пользователи смогут общаться один на один. Обновление анонсировала компания Match Group, которой принадлежит Tinder.
Подробностей о новой функции мало. Match Gorup только упомянула о ней в отчёте о доходах. Известно, что она появится во втором квартале 2020 года — до конца июня.
В Match Group считают, что на фоне пандемии Tinder стал одним из самых востребованных приложений, поскольку позволяет встретить новых людей, не выходя из дома. При этом привычки пользователей, утверждают в компании, меняются, поэтому необходимо предложить им новые функции.
В текущий момент пользователи Tinder могут общаться в чатах, отправляя друг другу текстовые сообщения.
Match Group владеет и другими сервисами онлайн-знакомств, в том числе Hinge и OK Cupid. Компания сообщила, что пользователи открыты к появлению видеочатов, поэтому компания собирается добавить функцию и в другие свои продукты.
При всей разнице аудиторий и подходов к продукту очень сильно странно, что Tinder не расширял функционал внутреннего мессенджера. В том же badoo уже давно есть голосовые и видеозвонки и возможность фотки прислать.