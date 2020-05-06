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Технологии
Алексей Боржонов
588

Twitter начал тестировать функцию, предлагающую отредактировать твит с оскорблениями перед публикацией Материал редакции

Так компания пытается побудить пользователей переосмыслить своё поведение.

11 комментариев
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Twitter начал тестировать новую функцию, которая позволяет пользователям отредактировать пост перед публикацией, если в нём содержатся оскорбления.

В тестировании участвуют пользователи iOS-устройств, оно касается твитов на английском языке. Перед публикацией сообщения с оскорблениями соцсеть предложит отредактировать пост.

Когда ситуация накаляется, вы можете говорить то, что не имеете в виду. Чтобы вы могли снова подумать над ответом, мы проводим ограниченный эксперимент на iOS с подсказкой, которая даст вам возможность пересмотреть сообщение до публикации, если в нём содержатся оскорбления.

из заявления Twitter

Reuters пояснили в компании, что таким образом там пытаются побудить людей переосмыслить своё поведение и пересмотреть язык сообщений. Политика Твиттера запрещает, в числе прочего, угрожать другим людям и разжигать ненависть.

Пользователи Твиттера неоднократно просили соцсеть добавить возможность редактирования твитов уже после их публикации.

  • Руководство Twitter ещё в 2013 году объявило, что позволит вносить изменения в твиты. Однако в 2015 году оно заявило, что в ближайшее время компания не собирается вводить этот апдейт;
  • Руководитель продукта компании Кейвон Бейкпур утверждал летом 2019 года, что это неприоритетная задача. При этом он допустил, что рано или поздно соцсеть добавит такую функцию.

#новости #twitter #соцсети

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11 комментариев
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Илья Тимофеев

9

Хорошая тема, это позволит сделать оскорбление еще язвительней, перед публикацией.

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Pavel Averyanov

Илья
2

Перед публикацией сообщения с оскорблениями соцсеть предложит отредактировать пост.
Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.

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Мальмезон I

3

- Ты пидор
- возможно, вы имели ввиду " У меня сложилось впечатление, что вы пидор, сэр"

Ответить

Neketa Fo

2
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Георгий Габолаев

1
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Хозяин

Георгий
0

Что этот нигер себе позволяет?

Ответить

Основной томагавк_два

Хозяин
0

Сначала не понял наезда, но твой ник прояснил ситуацию

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Отчаянный самолет

0

Хорошая идея для нового обновления ТЖ.

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Юрий Истомин

0
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Stanley H. Tweedle

0

А после

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Анна Уварова

0

кому-то теперь придётся открывать словарь синонимов))

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