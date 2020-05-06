Прямой эфир
Так компания пытается побудить пользователей переосмыслить своё поведение.
Twitter начал тестировать новую функцию, которая позволяет пользователям отредактировать пост перед публикацией, если в нём содержатся оскорбления.
В тестировании участвуют пользователи iOS-устройств, оно касается твитов на английском языке. Перед публикацией сообщения с оскорблениями соцсеть предложит отредактировать пост.
Reuters пояснили в компании, что таким образом там пытаются побудить людей переосмыслить своё поведение и пересмотреть язык сообщений. Политика Твиттера запрещает, в числе прочего, угрожать другим людям и разжигать ненависть.
Пользователи Твиттера неоднократно просили соцсеть добавить возможность редактирования твитов уже после их публикации.
Хорошая тема, это позволит сделать оскорбление еще язвительней, перед публикацией.
Перед публикацией сообщения с оскорблениями соцсеть предложит отредактировать пост.
Я могу в принципе уже тебя по УК пустить, есть статьи. Достаточно заявления в полицию, это спокойно вычисляется. Не такая уж ты и анонимная личность, в сети в принципе анонимности нет. А проучить таких смельчаков мамкиных давно хотелось.
- Ты пидор
- возможно, вы имели ввиду " У меня сложилось впечатление, что вы пидор, сэр"