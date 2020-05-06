Устройства получили новые процессоры, более быстрые SSD, новые видеокарты и больше оперативной памяти

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Microsoft обновила линейку устройств Surface: компания представила новый ноутбук, планшет и вторую версию накладных наушников. Об этом говорится на сайте Microsoft.

Surface Go 2 получил более крупный 10,5-дюймовый дисплей PixelSense и улучшенную батарею. Планшет также оснастили новым процессором — в Microsoft утверждают, что он до 64% быстрее оригинальной модели.

Устройство также получило студийные микрофоны, которые позволят лучше убирать фоновый шум и фронтальную камеру на 5 МП. В компании отметили, что она передаёт качественное видео даже в слабом освещении. Камеру также можно использовать для сканирования документов. Surface Go 2 появится в продаже с 12 мая по цене от 399 долларов (около 30 тысяч рублей).

Surface Book 3 также получил новые процессоры Intel 10-го поколения — он на 50% производительнее предшественника и работает от одного заряда до 17,5 часов. Для пользователей, которым особенно важна мощность, ноутбук оснастили с оперативной памятью до 32 ГБ и более быстрым SSD.

Microsoft

Геймеры и пользователм, которым важна графика, смогут выбрать 15-дюймовые модели с видеокартами Nvidia GTX, которые позволяют играть в проекты с разрешением 1080p в 60 кадрах в секунду. В максимальной комплектации доступна видеокарта Nvidia Quadro RTX 3000 с подержкой технологии трассировки лучей. Surface Book 3 появится в продаже 21 мая по цене от 1599 долларов (около 120 тысяч рублей).

Microsoft также обновила накладные наушники Surface Headphones. Вторая версия получила улучшения звука и автономной работы — теперь наушники могут проработать до 20 часов от одного зардяа.

Устройство поддерживает 13 уровней настройки шумоподавления. Выбрать необходимый можно через интутивные жесты по амбюшурам. Каждый из наушников теперь также поворачивается на 180 градусов для максимального удобства. Surface Headphones 2 появятся в продаже с 12 мая по цене от 249 долларов (около 19 тысяч рублей).

Кроме того, Microsoft анонсировала дату старта продаж своих первых true-wireless-наушников Surface Earbuds. Их можно будет заказать с 12 мая по цене от 199 долларов (около 15 тысяч рублей).

Спасибо за наводку WPS