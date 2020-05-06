Прямой эфир
Устройства получили новые процессоры, более быстрые SSD, новые видеокарты и больше оперативной памяти
Microsoft обновила линейку устройств Surface: компания представила новый ноутбук, планшет и вторую версию накладных наушников. Об этом говорится на сайте Microsoft.
Surface Go 2 получил более крупный 10,5-дюймовый дисплей PixelSense и улучшенную батарею. Планшет также оснастили новым процессором — в Microsoft утверждают, что он до 64% быстрее оригинальной модели.
Устройство также получило студийные микрофоны, которые позволят лучше убирать фоновый шум и фронтальную камеру на 5 МП. В компании отметили, что она передаёт качественное видео даже в слабом освещении. Камеру также можно использовать для сканирования документов. Surface Go 2 появится в продаже с 12 мая по цене от 399 долларов (около 30 тысяч рублей).
Surface Book 3 также получил новые процессоры Intel 10-го поколения — он на 50% производительнее предшественника и работает от одного заряда до 17,5 часов. Для пользователей, которым особенно важна мощность, ноутбук оснастили с оперативной памятью до 32 ГБ и более быстрым SSD.
Геймеры и пользователм, которым важна графика, смогут выбрать 15-дюймовые модели с видеокартами Nvidia GTX, которые позволяют играть в проекты с разрешением 1080p в 60 кадрах в секунду. В максимальной комплектации доступна видеокарта Nvidia Quadro RTX 3000 с подержкой технологии трассировки лучей. Surface Book 3 появится в продаже 21 мая по цене от 1599 долларов (около 120 тысяч рублей).
Microsoft также обновила накладные наушники Surface Headphones. Вторая версия получила улучшения звука и автономной работы — теперь наушники могут проработать до 20 часов от одного зардяа.
Устройство поддерживает 13 уровней настройки шумоподавления. Выбрать необходимый можно через интутивные жесты по амбюшурам. Каждый из наушников теперь также поворачивается на 180 градусов для максимального удобства. Surface Headphones 2 появятся в продаже с 12 мая по цене от 249 долларов (около 19 тысяч рублей).
Кроме того, Microsoft анонсировала дату старта продаж своих первых true-wireless-наушников Surface Earbuds. Их можно будет заказать с 12 мая по цене от 199 долларов (около 15 тысяч рублей).
Сегодняшний ГОСТ
Пока не налетели яблочники
Так обычно не яблочники налетают, а в каждый яблочный тред — его противники.
наушники выглядят вообще заебись. Майкрософт конечно чудные ребята, показали видос год назад и пропали. Что, когда, сколько нихуя непонятно. В итоге купились самсунги
Даже сейчас это все что про них есть на сайте?
Видимо только сейчас готовят пресс релиз, но многие западные техноблогеры уже сделали видео по Сюрфайс
https://www.microsoft.com/en-us/p/surface-earbuds/920bnghqjshs?activetab=overview
Просто у них очень неудобный сайт.
Совместный диод
ремарочка: не нищеброд, частично в экосистеме присутствую, мнение непредвзятое
Основной томагавк_два
Как же быстро 1600 долларов превратились в охеренную кучу денег
Средневековый динозавр
Хз, 1600$ всегда были охеренной кучей денег.
Иркутский велосипед
если тебе нужен просто "ноут", конечно, можешь и подешевле найти
Нормальные USB, кард-ридер, нормальная дискретка, бодрая оперативная память, нормальная клавиатура и всё это в качественном корпусе, без ргб, дисплеев в клавиатуре и прочих "говнофич". Господи, спасибо что кто-то ещё может делать нормальные ноуты в 2020.
Сегодняшний ГОСТ
Если не ошибаюсь, клавиатура такая же плоская ножничная, как и у Эпла. Нормальные клавиатуры у ноутбуков умерли лет 15 назад.
Искренний меч
Она достаточно приятная и не умирает спустя полгода (я в курсе, что в новых Macbook это вроде как пофиксили).
А так да, нормальных клав не вернуть.
ноут с рамками в два пальца за $1600 в минимальной комплектации, спасибо нет
если ты оцениваешь ноут по рамкам, может просто LCD панель купишь? там рамок нет вообще, кайфанешь збс
@Дамир Камалетдинов понимаю, что статья ещё вами редактируется, но почему убрали упоминание Earbuds? Они как бы тоже анонсированы выходом в продажу.
Потому что их представили полгода назад. В заголовок выносить их по меньшей мере странно. В тексте про них есть
Ноутбук для детей, беспроводные наушники и ещё 1000 и 1 устройство, к рекламе которых Microsoft приплетает свой Office
Ноутбуки для элитки без дискретки за ту же цену, зато с самой лучшей ОС куда как лучше, ага.
Surface Go 2 появится в продаже с 12 мая по цене от 399 долларов
Ещё бы они за эти деньги клали клавиатуру в коробку, цены бы планшетику не было.