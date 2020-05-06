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Технологии
Дамир Камалетдинов
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Microsoft представила планшет Surface Go 2, ноутбук Surface Book 3 и наушники Surface Headphones 2 Материал редакции

Устройства получили новые процессоры, более быстрые SSD, новые видеокарты и больше оперативной памяти

26 комментариев
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Изображение Microsoft 

Microsoft обновила линейку устройств Surface: компания представила новый ноутбук, планшет и вторую версию накладных наушников. Об этом говорится на сайте Microsoft.

Surface Go 2 получил более крупный 10,5-дюймовый дисплей PixelSense и улучшенную батарею. Планшет также оснастили новым процессором — в Microsoft утверждают, что он до 64% быстрее оригинальной модели.

Устройство также получило студийные микрофоны, которые позволят лучше убирать фоновый шум и фронтальную камеру на 5 МП. В компании отметили, что она передаёт качественное видео даже в слабом освещении. Камеру также можно использовать для сканирования документов. Surface Go 2 появится в продаже с 12 мая по цене от 399 долларов (около 30 тысяч рублей).

Surface Book 3 также получил новые процессоры Intel 10-го поколения — он на 50% производительнее предшественника и работает от одного заряда до 17,5 часов. Для пользователей, которым особенно важна мощность, ноутбук оснастили с оперативной памятью до 32 ГБ и более быстрым SSD.

Microsoft

Геймеры и пользователм, которым важна графика, смогут выбрать 15-дюймовые модели с видеокартами Nvidia GTX, которые позволяют играть в проекты с разрешением 1080p в 60 кадрах в секунду. В максимальной комплектации доступна видеокарта Nvidia Quadro RTX 3000 с подержкой технологии трассировки лучей. Surface Book 3 появится в продаже 21 мая по цене от 1599 долларов (около 120 тысяч рублей).

Microsoft также обновила накладные наушники Surface Headphones. Вторая версия получила улучшения звука и автономной работы — теперь наушники могут проработать до 20 часов от одного зардяа.

Устройство поддерживает 13 уровней настройки шумоподавления. Выбрать необходимый можно через интутивные жесты по амбюшурам. Каждый из наушников теперь также поворачивается на 180 градусов для максимального удобства. Surface Headphones 2 появятся в продаже с 12 мая по цене от 249 долларов (около 19 тысяч рублей).

Кроме того, Microsoft анонсировала дату старта продаж своих первых true-wireless-наушников Surface Earbuds. Их можно будет заказать с 12 мая по цене от 199 долларов (около 15 тысяч рублей).

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#microsoft #surface #новости

Спасибо за наводку WPS
Дамир Камалетдинов PLUS
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26 комментариев
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Совместный диод

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Пока не налетели яблочники: 
1. Наушники выглядят лучше зубных щеток
2. Surface все еще лучше как планшето-пк чем ipad
3. Ноуты у майков охренительно собраны, как маки в их лучшие годы

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Сегодняшний ГОСТ

Совместный
0

Пока не налетели яблочники

Так обычно не яблочники налетают, а в каждый яблочный тред — его противники.

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Neketa Fo

Совместный
1

наушники выглядят вообще заебись. Майкрософт конечно чудные ребята, показали видос год назад и пропали. Что, когда, сколько нихуя непонятно. В итоге купились самсунги 

Даже сейчас это все что про них есть на сайте? 

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Ужасный шар

Neketa
0

Видимо только сейчас готовят пресс релиз, но многие западные техноблогеры уже сделали видео по Сюрфайс

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Мир Май

Ужасный
3

https://www.microsoft.com/en-us/p/surface-earbuds/920bnghqjshs?activetab=overview

Просто у них очень неудобный сайт.

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Neketa Fo

Мир
0

спасибо! еще бы в посте это было 

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Ужасный шар

Neketa
0

Выкладывал, что было тогда у Майков. Изменил ссылку в earbuds, но на оставшийся два всё ещё нет обзора

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Совместный диод

Совместный
0

ремарочка: не нищеброд, частично в экосистеме присутствую, мнение непредвзятое

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Средневековый динозавр

–3

Surface Book 3
120к за ноут, нормально так. 

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Основной томагавк_два

Средневековый
3

Как же быстро 1600 долларов превратились в охеренную кучу денег

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Средневековый динозавр

Основной
9

Хз, 1600$ всегда были охеренной кучей денег. 

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Владимир Филатов

Средневековый
0

И чем глубже в историю, тем больше.

Ответить

Этнический коктейль

Средневековый
0

6 лет назад это было двойной кучей денег.

Ответить

Иркутский велосипед

Средневековый
0

если тебе нужен просто "ноут", конечно, можешь и подешевле найти

Ответить

Max Okhrimenko

1

Нормальные USB, кард-ридер, нормальная дискретка, бодрая оперативная память, нормальная клавиатура и всё это в качественном корпусе, без ргб, дисплеев в клавиатуре и прочих "говнофич". Господи, спасибо что кто-то ещё может делать нормальные ноуты в 2020. 

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Сегодняшний ГОСТ

Max
0

Если не ошибаюсь, клавиатура такая же плоская ножничная, как и у Эпла. Нормальные клавиатуры у ноутбуков умерли лет 15 назад.

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Искренний меч

Сегодняшний
0

Она достаточно приятная и не умирает спустя полгода (я в курсе, что в новых Macbook это вроде как пофиксили).

А так да, нормальных клав не вернуть.

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Andrey Derpin

–2

ноут с рамками в два пальца за $1600 в минимальной комплектации, спасибо нет

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Max Okhrimenko

Andrey
1

если ты оцениваешь ноут по рамкам, может просто LCD панель купишь? там рамок нет вообще, кайфанешь збс

Ответить

Ужасный шар

0

@Дамир Камалетдинов понимаю, что статья ещё вами редактируется, но почему убрали упоминание Earbuds? Они как бы тоже анонсированы выходом в продажу. 

Ответить

Дамир Камалетдинов

Ужасный
1

Потому что их представили полгода назад. В заголовок выносить их по меньшей мере странно. В тексте про них есть

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Timur Bogdanov

–3

Ноутбук для детей, беспроводные наушники и ещё 1000 и 1 устройство, к рекламе которых Microsoft приплетает свой Office

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Роман Трусов

Timur
1

Ноутбуки для элитки без дискретки за ту же цену, зато с самой лучшей ОС куда как лучше, ага.

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Педагогический ГОСТ

0

наушники громоздкие какие-то( но хотя у меня вообще jbl 120TWS, тоже выглядят крупновато, но при этом оч удобные

Ответить

Neko Natum

0

Surface Go 2 появится в продаже с 12 мая по цене от 399 долларов

Ещё бы они за эти деньги клали клавиатуру в коробку, цены бы планшетику не было.

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Руслан Гатин

–1

Выглядит как xiaomi 

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