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СМИ: инвесторы TON не из США получили новое предложение — забрать деньги или оставить их под кредит Материал редакции

В новом письме ничего не говорится о переносе запуска блокчейна на 2021 год.

6 комментариев
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Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которые находятся за пределами США и не являются гражданами страны, получили от компании новое предложение. Об этом пишут РБК и The Bell.

Инвесторам предложили вернуть 72% вложенных средств или оформить инвестиции в TON в виде кредита под 52,77% годовых — тогда они смогут рассчитывать на возврат 110% своих изначальных вложений в 2021 году. Telegram оставляет за собой право погасить этот кредит в любой момент, тогда инвесторы получат 72% первоначальных вложений и проценты, которые начислились до даты погашения (но не меньше, чем за три месяца).

Журналисты рассказали, что в новом письме ничего не говорится о переносе запуска блокчейна на 2021 год. Инвесторы TON в разговоре с The Bell сообщили, что команда Telegram говорит им примерно следующее: «Мы пытались, у нас не получилось. План выдать криптовалюту через год правда был, но после консультаций с органами мы его отбросили». Собеседники журналистов считают, что для текущих инвесторов выпускать криптовалюту компания уже не будет. «Вполне вероятно, что для решения вопроса c SEC команда решила разорвать все старые обязательства», — считает один из них.

  • В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добиласьвременного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов;
  • 25 марта суд в США признал криптовалюту Telegram ценными бумагами и запретил передачу токенов Gram покупателям. В решении указано, что первые инвесторы TON рассчитывали продать токены на вторичном рынке, чтобы заработать на этом. Это назвали «публичным распространением ценных бумаг без документа о регистрации»;
  • 29 апреля Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег: вернуть 72% вложенных денег сейчас, либо 110% первоначальной суммы к 30 апреля 2021 года;
  • 4 мая из нового письма Telegram стало известно, что американские инвесторы TON от Telegram не смогут вернуть все вложенные деньги, ещё год прождав запуска. Для инвесторов не из США команда Telegram пояснила, что не сможет выполнить обещания выдать криптовалюту даже через год. Им предложили заключить новое соглашение.

#новости #telegram #telegramico

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6 комментариев
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2
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Этнический танк88

0

Предложение?

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X AE A-12

Этнический
0

Именно, спасибо

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Евгений Клочков

0

Bogdanoff, he did it.

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subprocess.check_output

0

Чёт натуре если бы не Дуров уже давно бы было похоже на типичный соскамившыйся крипто проект

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Станислав Есин

–1

Дуров такой скаммер, просто пиздец

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