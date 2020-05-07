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В новом письме ничего не говорится о переносе запуска блокчейна на 2021 год.
Инвесторы блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON), которые находятся за пределами США и не являются гражданами страны, получили от компании новое предложение. Об этом пишут РБК и The Bell.
Инвесторам предложили вернуть 72% вложенных средств или оформить инвестиции в TON в виде кредита под 52,77% годовых — тогда они смогут рассчитывать на возврат 110% своих изначальных вложений в 2021 году. Telegram оставляет за собой право погасить этот кредит в любой момент, тогда инвесторы получат 72% первоначальных вложений и проценты, которые начислились до даты погашения (но не меньше, чем за три месяца).
Журналисты рассказали, что в новом письме ничего не говорится о переносе запуска блокчейна на 2021 год. Инвесторы TON в разговоре с The Bell сообщили, что команда Telegram говорит им примерно следующее: «Мы пытались, у нас не получилось. План выдать криптовалюту через год правда был, но после консультаций с органами мы его отбросили». Собеседники журналистов считают, что для текущих инвесторов выпускать криптовалюту компания уже не будет. «Вполне вероятно, что для решения вопроса c SEC команда решила разорвать все старые обязательства», — считает один из них.
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