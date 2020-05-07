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Технологии
Дамир Камалетдинов
1316

Google впервые за три года обновила Authenticator — теперь коды авторизации можно переносить между смартфонами Материал редакции

Пока новая версия доступна только на Android, но, вероятно, скоро выйдет и на iOS.

14 комментариев
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Google впервые с 2017 года обновила приложение для двухфакторной аутентификации Authenticator. Теперь пользователи могут перенести все активированные коды на другой смартфон при смене устройства. На это обратили внимание в Android Police.

Пользователи впервые получили возможность легко перенести данные — раньше для этого приходилось заново заходить в каждый сервис и переподключать двухфакторную аутентификацию для каждого аккаунта. В Authenticator добавили инструмент импорта и экспорта, который позволяет переместить аккаунты через единый QR-код.

Кроме того, приложение получило поддержку более крупных экранов с соотношением сторон 16:9, «тёмную» тему. Интерфейс Authenticator переработали в соответствии с последними стандартами Google Material Design 2.

#новости #google

Дамир Камалетдинов PLUS
+128 092
Макака с макбуком и выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru
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14 комментариев
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Упрямый йожык

15

Да неужели. Не прошло и пяти лет.

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Rodion Kutsaev

7

Использую давно вместо него Authy. Есть версия для телефонов и ПК.

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Miku Hatsune

Rodion
0

Главное есть облачный бекап и защита приложения паролем

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Rodion Kutsaev

Miku
0

+++

Ответить

alex twit

Rodion
0

Окта верифай еще есть

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rossoshmap

4

обратили внимание в Android Police

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Andre Macareno

rossoshmap
0
Ответить

Alexander Petcoglo

3

Гугл иногда странные вещи делает. Есть уже достаточно много кроссплатформенных приложух с экспортом/импортом. Даже в менеджерах паролей уже OTP поля добавили.

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Universe

Alexander
1

Вероятно, что не просто так сделано было. Была вероятность "угнать" коды при таком переносе.

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Ответный магнит

1

Бекап каждого кода перед заполнением в аутенфикаторе уан лав

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FOX

0

Я джва года ждал

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Металлургический Орзэмэс

0

А яндекс-ключ до сих пор под десятку не обновили даже

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Тагир Хаджиев

Металлургический
0

Исходники потеряли.

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Озабоченный шмель

0

Наконец-то, мне уже было страшно телефон менять.

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