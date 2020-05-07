Пока новая версия доступна только на Android, но, вероятно, скоро выйдет и на iOS.

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Google впервые с 2017 года обновила приложение для двухфакторной аутентификации Authenticator. Теперь пользователи могут перенести все активированные коды на другой смартфон при смене устройства. На это обратили внимание в Android Police.

Пользователи впервые получили возможность легко перенести данные — раньше для этого приходилось заново заходить в каждый сервис и переподключать двухфакторную аутентификацию для каждого аккаунта. В Authenticator добавили инструмент импорта и экспорта, который позволяет переместить аккаунты через единый QR-код.

Кроме того, приложение получило поддержку более крупных экранов с соотношением сторон 16:9, «тёмную» тему. Интерфейс Authenticator переработали в соответствии с последними стандартами Google Material Design 2.