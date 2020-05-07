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Пока новая версия доступна только на Android, но, вероятно, скоро выйдет и на iOS.
Google впервые с 2017 года обновила приложение для двухфакторной аутентификации Authenticator. Теперь пользователи могут перенести все активированные коды на другой смартфон при смене устройства. На это обратили внимание в Android Police.
Пользователи впервые получили возможность легко перенести данные — раньше для этого приходилось заново заходить в каждый сервис и переподключать двухфакторную аутентификацию для каждого аккаунта. В Authenticator добавили инструмент импорта и экспорта, который позволяет переместить аккаунты через единый QR-код.
Кроме того, приложение получило поддержку более крупных экранов с соотношением сторон 16:9, «тёмную» тему. Интерфейс Authenticator переработали в соответствии с последними стандартами Google Material Design 2.
Использую давно вместо него Authy. Есть версия для телефонов и ПК.
Главное есть облачный бекап и защита приложения паролем
обратили внимание в Android Police
Гугл иногда странные вещи делает. Есть уже достаточно много кроссплатформенных приложух с экспортом/импортом. Даже в менеджерах паролей уже OTP поля добавили.