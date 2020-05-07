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Участники проекта получат бесплатные токены TON.
Сообщество разработчиков и потенциальных пользователей TON запустило собственную блокчейн-платформу Free TON. Она работает по тому же принципу, что и блокчейн Telegram, но без участия мессенджера. Об этом пишет РБК со ссылкой на сообщение сообщества.
Вместо Gram участники проекта получат бесплатные токены TON. Технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский рассказал, что всего планируют выпустить 5 миллиардов токенов TON. Из них 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы.
«Пользовательские» 85% распределят по реферальной программе — их можно будет получить за привлечение новых пользователей. Токены дадут право обсуждать стратегию развития и управления блокчейн-платформы. При этом по условиям сообщества, которые они приняли, торговли TON пока не будет.
Как отметили в РБК, Free TON создали на основе открытого кода, который разработали в Telegram. Горошевский объяснил, что все преимущества TON сохранятся и во Free TON. Новая блокчейн-платформа никак не связана с Telegram, инвесторами и иском SEC против компании.
По данным Free TON Community, всего в сообществе числятся 170 участников. Помимо TON Labs, которую считают технологическим партнёром Telegram, там есть биржи криптовалюты Kuna и CEX.IO, а также инвестиционные компании Dokia Capital и Bitscale Capital.
В октябре 2019 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала в суд иск о приостановке ICO Telegram и добилась временного запрета на продажу криптовалюты Gram. К этому моменту компания собрала на ICO более 1,7 миллиарда долларов. 25 марта Gram признали ценными бумагами и запретили передачу токенов покупателям.
29 апреля Telegram предложил инвесторам TON план возврата денег: вернуть 72% вложенной суммы сейчас, либо 110% к 30 апреля 2021 года. 4 мая стало известно, что американские инвесторы не смогут вернуть все вложенные деньги, ещё год прождав запуска. 6 мая инвесторам предложили вернуть 72% вложенных средств или оформить инвестиции в TON в виде кредита под 52,77% годовых.
Сообщество разработчиков
Не бывает такого. За всем всегда стоят конкретные люди.
Городской космос
За всем всегда стоят конкретные ...
...рептилоиды
Не без этого.
И Гейтс
Добро пожаловать в удивительный мир децентрализованных технологий
Технический директор TON Labs Дмитрий Горошевский рассказал, что всего планируют выпустить 5 миллиардов токенов TON. Из них 85% бесплатно получат партнеры и пользователи сети, 10% — разработчики, 5% — валидаторы.
Можно подробнее этот момент?
Пока вижу схему. Всего будет выпущено 5 миллиардов "акций" ООО рога и копыта, основная часть будет у тех, кто придумал организацию, по мере увеличения кол-ва верующих хомяков, основатели будут скидывать "акции" и покупать на кэш реальные активы, типа акции настоящий компаний, недвижимость и просто хранить в долларах, смеясь над армии хомяков. Так?
непон