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Технологии
Алексей Боржонов
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«ВКонтакте» начала тестировать групповые видеозвонки в приложении Материал редакции

По неофициальной информации, на старте в них смогут одновременно участвовать до шести пользователей.

10 комментариев
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«ВКонтакте» запустила тестирование групповых видеозвонков в приложении. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на источник, близкий к компании. Информацию о начале тестирования подтвердили в VK, но подробности не сообщили.

По словам собеседника издания, звонки будут встроены в мессенджер в приложении соцсети. На старте в них смогут участвовать одновременно до шести человек, функцию собираются добавить в течение нескольких недель, рассказал источник.

Изображение vc.ru 

Функция голосовых и видеозвонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.

  • Во время пандемии Covid-19 большинство стран ввели ограничения на передвижение людей. Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom;
  • На фоне его успеха другие компании также стали обновлять свои сервисы видеозвонков. Google сделала бесплатным Google Meetings, Facebook создала Messenger Rooms с чатами до 30 человек, а Telegram анонсировал появление групповых видеозвонков.
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#новости #вконтакте #соцсети

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Марат Габдуллин

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Как удачно что эта новость следует за:

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Ivan Hohanov

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товарищ майор одобряет

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George Weiler

Ivan
0

Для него забронирован как раз один слот

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Сергей Воробьёв

0

Комментов им не хватает, теперь видео звонки будут сливать =_= 

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призрак не вольных

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Жи есть

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Поменял Никнейм

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Будем коллективно хрустеть под ногами майора

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