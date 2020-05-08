По неофициальной информации, на старте в них смогут одновременно участвовать до шести пользователей.
В закладки
«ВКонтакте» запустила тестирование групповых видеозвонков в приложении. Об этом сообщает vc.ru со ссылкой на источник, близкий к компании. Информацию о начале тестирования подтвердили в VK, но подробности не сообщили.
По словам собеседника издания, звонки будут встроены в мессенджер в приложении соцсети. На старте в них смогут участвовать одновременно до шести человек, функцию собираются добавить в течение нескольких недель, рассказал источник.
Функция голосовых и видеозвонков появилась во «ВКонтакте» в апреле 2018 года. Тогда, чтобы активировать функцию, кто-то из друзей должен был позвонить пользователю.
Во время пандемии Covid-19 большинство стран ввели ограничения на передвижение людей. Из-за этого одним из главных сервисов для пользователей во всём мире стал Zoom;
На фоне его успеха другие компании также стали обновлять свои сервисы видеозвонков. Google сделала бесплатным Google Meetings, Facebook создала Messenger Rooms с чатами до 30 человек, а Telegram анонсировал появление групповых видеозвонков.