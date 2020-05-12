Компания борется с дезинформацией о пандемии.

В закладки

Twitter объявил о новом способе борьбы с недостоверной информацией о коронавирусе. Соцсеть будет отмечать сообщения с данными, которые могут ввести пользователей в заблуждение, а фейковые публикации — удалять.

Метки будут вести на официальную страницу Твиттера или «внешний достоверный источник», который содержит дополнительную информацию.

Изображение Twitter

Кроме того, соцсеть может предупредить пользователей о том, что твит противоречит рекомендациям экспертов по здравоохранению.

Изображение Twitter

Посты с фейковыми данными будут удаляться. Компания объяснила, на какие категории делится информация в твитах в зависимости от вреда, который она может нанести пользователю.

Вводящая в заблуждение информация — заявления или утверждения, которые были признаны экспертами в области здравоохранения ложными или вводящими в заблуждение. Такие посты удаляются;

Спорные утверждения — информация, достоверность которой оспаривается или неизвестна. Под постами появляется соответствующая метка;



Непроверенные утверждения — информация, которая может быть правдивой или ложной, но достоверность которой не подтверждена на момент публикации. К таким постам не применяются санкции.

