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Компания борется с дезинформацией о пандемии.
Twitter объявил о новом способе борьбы с недостоверной информацией о коронавирусе. Соцсеть будет отмечать сообщения с данными, которые могут ввести пользователей в заблуждение, а фейковые публикации — удалять.
Метки будут вести на официальную страницу Твиттера или «внешний достоверный источник», который содержит дополнительную информацию.
Кроме того, соцсеть может предупредить пользователей о том, что твит противоречит рекомендациям экспертов по здравоохранению.
Посты с фейковыми данными будут удаляться. Компания объяснила, на какие категории делится информация в твитах в зависимости от вреда, который она может нанести пользователю.
На мой взгляд, удаления и баны только работают на репутацию конспирологов и прочих шизиков. Маркировки типа "антинаучная информация", "фейк", "бездоказательные данные" — вполне разумный компромисс.
Если бы Твиттер существовал в 16 веке, Джордано Бруно был бы в нем забанен, потому что его утверждения были признаны ложными и вводящими в заблуждение самыми авторитетными экспертами.
Моя приносить горящая штука, моя приносить свет и тепло
НЕТ, ТВОЯ НЕДОСТОВЕРНЫЙ ИНФОРМАЦИЯ, МОЯ ТВОЯ БАНИТЬ ТВИТТЕР