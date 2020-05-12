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Алексей Боржонов
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Twitter будет отмечать посты со спорной информацией о коронавирусе, а фейки — удалять Материал редакции

Компания борется с дезинформацией о пандемии.

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Twitter объявил о новом способе борьбы с недостоверной информацией о коронавирусе. Соцсеть будет отмечать сообщения с данными, которые могут ввести пользователей в заблуждение, а фейковые публикации — удалять.

Метки будут вести на официальную страницу Твиттера или «внешний достоверный источник», который содержит дополнительную информацию.

Изображение Twitter

Кроме того, соцсеть может предупредить пользователей о том, что твит противоречит рекомендациям экспертов по здравоохранению.

Изображение Twitter

Посты с фейковыми данными будут удаляться. Компания объяснила, на какие категории делится информация в твитах в зависимости от вреда, который она может нанести пользователю.

  • Вводящая в заблуждение информация — заявления или утверждения, которые были признаны экспертами в области здравоохранения ложными или вводящими в заблуждение. Такие посты удаляются;
  • Спорные утверждения — информация, достоверность которой оспаривается или неизвестна. Под постами появляется соответствующая метка;
  • Непроверенные утверждения — информация, которая может быть правдивой или ложной, но достоверность которой не подтверждена на момент публикации. К таким постам не применяются санкции.
Изображение Twitter

#новости #twitter #фейки #covid19

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6 комментариев
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alexferman

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На мой взгляд, удаления и баны только работают на репутацию конспирологов и прочих шизиков. Маркировки типа "антинаучная информация", "фейк", "бездоказательные данные" — вполне разумный компромисс.

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Художественный Петя

0

Лукашенко превентивно забанен? 

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Andre Macareno

0

А как они будут определять, что это фейк и что это вообще про корону?

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Artem Gruzdev

–1

Если бы Твиттер существовал в 16 веке, Джордано Бруно был бы в нем забанен, потому что его утверждения были признаны ложными и вводящими в заблуждение самыми авторитетными экспертами.

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alexferman

Artem
0

Как там в 16 веке было с наукой и научным методом?

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Влад Ямпольский

Artem
0

Моя приносить горящая штука, моя приносить свет и тепло
НЕТ, ТВОЯ НЕДОСТОВЕРНЫЙ ИНФОРМАЦИЯ, МОЯ ТВОЯ БАНИТЬ ТВИТТЕР

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