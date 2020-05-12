Утечка произошла ещё в 2014 году, опрошенные журналистами блогеры подтвердили актуальность данных на этот год.

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Основатель директор компании DeviceLock Ашот Оганесян 8 мая сообщил, что в открытом доступе появилась база данных 33,7 миллиона пользователей «Живого Журнала».

Оганесян уточнил, что утечка данных произошла в 2014 году, но в открытый доступ базу ещё не публиковали. DeviceLock проанализировала данные и заявила, что «почти 69% пар почта/пароль оказались уникальными и никогда раньше не встречались в других утечках».

12 мая «Ведомости» рассказали, что опрошенные ими блогеры подтвердили, что их данные, содержащиеся в базе, совпадают с данными, которые они использовали в 2014 году.

Базу в начале мая в открытый доступ выложил пользователь Винни Тройя — логин совпадает с именем. американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 году.

Представитель Rambler Group, которой принадлежит «Живой Журнал», заявил, что компания «не признает информацию об утечке».

Заявленный массив состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных. В 2011–2012 годах мы сталкивались с инцидентами подбора паролей наших пользователей, но уже свыше шести лет мы используем систему защиты от подозрительных авторизаций и усовершенствовали механизм хранения паролей. Сейчас в группе риска могли оказаться именно те пользователи, которые не меняли пароли с того времени, – их пароли будут принудительно сброшены. представитель Rambler Group