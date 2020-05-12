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Технологии
Артём Мазанов
1952

В открытом доступе обнаружили данные более 33,7 миллиона пользователей «Живого журнала». Владелец сервиса отверг это Материал редакции

Утечка произошла ещё в 2014 году, опрошенные журналистами блогеры подтвердили актуальность данных на этот год.

11 комментариев
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Основатель директор компании DeviceLock Ашот Оганесян 8 мая сообщил, что в открытом доступе появилась база данных 33,7 миллиона пользователей «Живого Журнала».

Оганесян уточнил, что утечка данных произошла в 2014 году, но в открытый доступ базу ещё не публиковали. DeviceLock проанализировала данные и заявила, что «почти 69% пар почта/пароль оказались уникальными и никогда раньше не встречались в других утечках».

12 мая «Ведомости» рассказали, что опрошенные ими блогеры подтвердили, что их данные, содержащиеся в базе, совпадают с данными, которые они использовали в 2014 году.

Базу в начале мая в открытый доступ выложил пользователь Винни Тройя — логин совпадает с именем. американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 году.

Представитель Rambler Group, которой принадлежит «Живой Журнал», заявил, что компания «не признает информацию об утечке».

Заявленный массив состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных. В 2011–2012 годах мы сталкивались с инцидентами подбора паролей наших пользователей, но уже свыше шести лет мы используем систему защиты от подозрительных авторизаций и усовершенствовали механизм хранения паролей. Сейчас в группе риска могли оказаться именно те пользователи, которые не меняли пароли с того времени, – их пароли будут принудительно сброшены.

представитель Rambler Group

По мнению Оганесяна, утечка показала, что пароли от аккаунтов «Живого Журнала» хранились в открытом виде — «это свидетельствует об уязвимости, заложенной ещё при проектировании системы».

#новости #утечки

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11 комментариев
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sf

8

Утечку не признают, однако после многолетнего молчания от них пришло письмо с просьбой поменять пароль. Чертовы лицемеры

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Никита Коробов

6

Блять, суки, посмотрите в словаре значение слов "отвергать" и "опровергать", сколько можно свою неграмотную хуйню постить?

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Senrigan

2

Обнаружен ЖЖ Артемия Лебедева?

Ответить

alexferman

1

Живой Журнал всё ещё жив?)

Ответить

hyposlasher

1

Пришел чтобы написать пользуется ли кто-то еще ЖЖ

Ответить

Уютный паркур

hyposlasher
0

Одуванчик пользуется, например

Ответить

hyposlasher

1

ЖЖ еще жив?

Ответить

hyposlasher

1

Я думал ЖЖ давно умер

Ответить

Ольга Семенова

0

Ашот, как и хотел, проснулся сегодня известным человеком. 

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alex twit

0

Живой журнал не такой уж и живой)

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hyposlasher

0

А что, кто-то еще сидит в жж?

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