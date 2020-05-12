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Владелец сервиса «не признает информацию об утечке».
Основатель директор компании DeviceLock Ашот Оганесян 8 мая сообщил, что в открытом доступе появилась база данных 33,7 миллиона пользователей «Живого Журнала».
Оганесян уточнил, что утечка данных произошла в 2014 году, но в открытый доступ базу ещё не публиковали. DeviceLock проанализировала данные и заявила, что «почти 69% пар почта/пароль оказались уникальными и никогда раньше не встречались в других утечках».
12 мая «Ведомости» рассказали, что опрошенные ими блогеры подтвердили, что их данные, содержащиеся в базе, совпадают с данными, которые они использовали в 2014 году.
Базу в начале мая в открытый доступ выложил пользователь Винни Тройя — логин совпадает с именем. американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 году.
Представитель Rambler Group, которой принадлежит «Живой Журнал», заявил, что компания «не признает информацию об утечке».
По мнению Оганесяна, утечка показала, что пароли от аккаунтов «Живого Журнала» хранились в открытом виде — «это свидетельствует об уязвимости, заложенной ещё при проектировании системы».
Блять, суки, посмотрите в словаре значение слов "отвергать" и "опровергать", сколько можно свою неграмотную хуйню постить?
Отвергнуть можно чей-то совет или просьбу. В данном случае он ничего не отверг и не опроверг, а, напротив, подтвердил, только сказал, что это всё неважно и преувеличено
Можно отвергнуть только то, что "дают", то, что направлено к кому-то, кто может принять решение брать это или ОТВЕРГНУТЬ: подарок, совет, извинения, обвинения. Факт не имеет направления, его можно только ОПРОВЕРГНУТЬ. В данном случае можно было написать "Живой журнал уличили в утечке данных. Владелец сервиса отверг обвинения".
Утечку не признают, однако после многолетнего молчания от них пришло письмо с просьбой поменять пароль. Чертовы лицемеры
Ага, только прочёл новость и бум уведомление
Пришел чтобы написать пользуется ли кто-то еще ЖЖ
Уютный паркур
Одуванчик пользуется, например
Варламов давно переехал на свой отдельный сайт, пользуется только движком. Это давно уже не старый добрый Зялт.