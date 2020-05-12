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Технологии
Артём Мазанов
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В открытом доступе обнаружили данные более 33,7 млн пользователей «Живого журнала» Материал редакции

Владелец сервиса «не признает информацию об утечке».

21 комментарий
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Основатель директор компании DeviceLock Ашот Оганесян 8 мая сообщил, что в открытом доступе появилась база данных 33,7 миллиона пользователей «Живого Журнала».

Оганесян уточнил, что утечка данных произошла в 2014 году, но в открытый доступ базу ещё не публиковали. DeviceLock проанализировала данные и заявила, что «почти 69% пар почта/пароль оказались уникальными и никогда раньше не встречались в других утечках».

12 мая «Ведомости» рассказали, что опрошенные ими блогеры подтвердили, что их данные, содержащиеся в базе, совпадают с данными, которые они использовали в 2014 году.

Базу в начале мая в открытый доступ выложил пользователь Винни Тройя — логин совпадает с именем. американского исследователя в области кибербезопасности, который обнаружил утечку данных 1,2 миллиарда пользователей Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса Github в 2019 году.

Представитель Rambler Group, которой принадлежит «Живой Журнал», заявил, что компания «не признает информацию об утечке».

Заявленный массив состоит из неактуальных и сфальсифицированных данных. В 2011–2012 годах мы сталкивались с инцидентами подбора паролей наших пользователей, но уже свыше шести лет мы используем систему защиты от подозрительных авторизаций и усовершенствовали механизм хранения паролей. Сейчас в группе риска могли оказаться именно те пользователи, которые не меняли пароли с того времени, – их пароли будут принудительно сброшены.

представитель Rambler Group

По мнению Оганесяна, утечка показала, что пароли от аккаунтов «Живого Журнала» хранились в открытом виде — «это свидетельствует об уязвимости, заложенной ещё при проектировании системы».

#новости #утечки

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21 комментарий
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Никита Коробов

12

Блять, суки, посмотрите в словаре значение слов "отвергать" и "опровергать", сколько можно свою неграмотную хуйню постить?

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Alex Sharp

Никита
0

И "опроверг" vs "отрицает"

Ответить

Артём Мазанов

Никита
0

Что не так? Тут нет опровержения, он только отверг

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Arturas Šeleсhov-Balčiūnas

Артём
0

Отвергнуть можно чей-то совет или просьбу. В данном случае он ничего не отверг и не опроверг, а, напротив, подтвердил, только сказал, что это всё неважно и преувеличено

Ответить

Никита Коробов

Артём
0

Можно отвергнуть только то, что "дают", то, что направлено к кому-то, кто может принять решение брать это или ОТВЕРГНУТЬ: подарок, совет, извинения, обвинения. Факт не имеет направления, его можно только ОПРОВЕРГНУТЬ. В данном случае можно было написать "Живой журнал уличили в утечке данных. Владелец сервиса отверг обвинения".

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Артём Мазанов

Никита
0

А, ты в этом смысле. Проверим, спасибо

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sf

10

Утечку не признают, однако после многолетнего молчания от них пришло письмо с просьбой поменять пароль. Чертовы лицемеры

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Alexander Kopeikin

sf
3

Ага, только прочёл новость и бум уведомление

Ответить

Марк Варламов

Alexander
1

Вероятно, вы этого даже не заметили

)))

Ответить

hyposlasher

3

Пришел чтобы написать пользуется ли кто-то еще ЖЖ

Ответить

Уютный паркур

hyposlasher
0

Одуванчик пользуется, например

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Маша Разумовская

Уютный
1

Варламов давно переехал на свой отдельный сайт, пользуется только движком. Это давно уже не старый добрый Зялт. 

Ответить

Яркий алмаз

Маша
0

Кстати, сайт у него - дико медленное убожество.

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sf

Уютный
1

как блогоплатформа я не знаю ему замены, но он застрял конечно в 2000х

Ответить

alexferman

2

Живой Журнал всё ещё жив?)

Ответить

Senrigan

2

Обнаружен ЖЖ Артемия Лебедева?

Ответить

alex twit

2

Живой журнал не такой уж и живой)

Ответить

hyposlasher

2

Я думал ЖЖ давно умер

Ответить

hyposlasher

1

ЖЖ еще жив?

Ответить

Ольга Семенова

0

Ашот, как и хотел, проснулся сегодня известным человеком. 

Ответить

hyposlasher

0

А что, кто-то еще сидит в жж?

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